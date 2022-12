Program Guide 03-18-2014

12:00 am WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11

Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

00:30:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

01:06:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

01:52:00 00:25:26 Henry Purcell Queen Mary Birthday Ode "Come Ye Sons of Art"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Dame Felicity Lott, soprano; Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor; Sir Thomas Allen, baritone; Monteverdi Choir Erato 45123

02:19:00 00:50:35 Dmitri Shostakovich Symphony No. 15 in A major Op 141

Kurt Sanderling Cleveland Orchestra Erato 45815

03:12:00 00:25:16 Felix Mendelssohn String Quartet in E flat major

Pacifica Quartet Cedille 82

03:39:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

04:18:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

04:34:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

05:22:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:42:00 00:05:38 Leos Janácek Jealousy

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 75

05:55:00 00:04:32 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 48260

06:08:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

06:15:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

06:25:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

06:30:00 00:06:37 Agustín Barrios La catedral

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

06:40:00 00:06:15 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

06:46:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard

Murray Perahia, piano Sony 62785

06:51:00 00:02:21 Francis Poulenc Ave verum corpus

City of London Sinfonia John Rutter Women of the Cambridge Singers Collegium 108

06:55:00 00:02:39 Joseph J. Richards March "Shield of Liberty"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

07:10:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

07:16:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:21:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

07:26:00 00:02:19 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:30:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

07:40:00 00:06:50 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's "Liebesfreud"

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

07:51:00 00:03:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:55:00 00:03:28 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:08:00 00:04:50 John Williams Pops on the March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:15:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 2 Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

08:25:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

08:35:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

08:40:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

08:48:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

08:52:00 00:01:56 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:55:00 00:04:46 John Williams Harry Potter and the Sorcerer's Stone:

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:16:49 Christoph Willibald Gluck Orfée et Eurydice: Ballet General

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

09:32:00 00:09:21 Ottorino Respighi St. Gregory the Great from "Church Windows"

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

09:45:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

09:55:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:00:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:04:00 00:02:41 George Gershwin Porgy and Bess: Tempo di Blues

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:09:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:16:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:22:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:28:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:44:00 00:06:05 Howard Blake Finale from Bassoon Concerto Op 607

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

10:50:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

11:23:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:33:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

11:38:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

11:50:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

12:10:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Burning River Brass BurnRiver 2013

12:17:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:26:00 00:15:08 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:41:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:52:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

13:00:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

13:50:00 00:07:02 Franz Schubert Moment Musical No. 1 in C major

Mitsuko Uchida, piano Philips 470164

14:00:00 00:04:30 Heitor Villa-Lobos Chôros No. 5 "Alma Brasileira"

Joel Fan, piano Reference 119

14:04:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

14:10:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

\Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

14:22:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

14:31:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:49:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

14:58:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:02:00 00:06:57 Bela Bartok String Quartet No. 6: Burletta

Emerson String Quartet DG 423 657

15:12:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

15:26:00 00:21:45 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano;

Frank Lopardo, tenor; René Pape, bass; Cleveland Orchestra and Chorus DeutGram 9661

15:51:00 00:05:45 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Lord

Burning River Brass BurnRiver 2013

15:58:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

16:07:00 00:03:23 Sergei Rachmaninoff Prelude in G minor Op 23

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:13:00 00:10:38 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Princess

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

16:28:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

16:33:00 00:04:23 Nikolai Rimsky-Korsakov Sérénade Op 37

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

16:37:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

16:41:00 00:05:44 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Burning River Brass BurnRiver 2013

16:48:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

16:52:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:57:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:05:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:12:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

17:24:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's "Tannhäuser"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:40:00 00:04:02 Franz Biebl Ave Maria

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:46:00 00:03:56 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Lord, now lettest thou Op 37

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:52:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

17:54:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:09:00 00:20:45 Claude Debussy Khamma

James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

18:32:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

18:37:00 00:02:15 Chico Novarro La Pareja

Burning River Brass BurnRiver 2013

18:42:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

18:54:00 00:04:30 Sergei Prokofiev Andante sognando from Piano Sonata No. 8

Burning River Brass BurnRiver 2013

19:02:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 "Battle of the

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:19:00 00:35:42 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

19:56:00 00:01:19 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Spring Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

20:02:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

20:10:00 00:45:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

20:57:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

21:04:00 00:28:13 Igor Stravinsky Symphony in C major

21:34:00 00:11:07 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

21:47:00 00:35:50 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

22:25:00 00:32:59 Igor Stravinsky The Rite of Spring

23:02:00 00:07:55 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:09:00 00:05:48 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:15:00 00:06:44 Rupert Ignaz Mayr Passacaglia-Grave in B flat

Cologne Musica Antiqua Members of Archiv 453418

23:24:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2

Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:31:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:41:00 00:12:22 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

23:55:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

