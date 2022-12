Program Guide 03-15-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

00:32:00 00:19:56 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

00:54:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:35:00 00:19:18 Leroy Anderson Piano Concerto in C

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Jeffrey Biegel, piano Naxos 559313

01:56:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

02:49:00 01:02:23 Anton Bruckner Symphony No. 2 in C minor

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

03:53:00 00:19:23 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 43 in C

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

04:14:00 00:26:11 Johann Sebastian Bach Magnificat in D

Boston Baroque Martin Pearlman Tamara Matthews, soprano; Deanne Meek, mezzo-soprano; Mary Phillips, mezzo-soprano; Don Frazure, tenor; Stephen Powell, baritone Telarc 80651

04:42:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:19:00 00:20:29 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

05:41:00 00:05:36 Johannes Brahms FAE Sonata: Scherzo in C minor

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

05:52:00 00:06:29 Silvestre Revueltas Sensemayá

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

06:00:50 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D, BWV 828

Juan José Chuquisengo, piano MPH 80333

06:22:16 Joaquín Rodrigo Six Songs: Cantiga, Soneto, Serranilla, Barcarola, Canción del grumete, Esta niña se lleva la flor

Laurie Rubin, mezzo-soprano; Marja Stroke, piano Bridge 9364

06:39:22 Camille Saint-Saëns Clarinet Sonata, Op. 167

Oskar Espina Ruiz, Clarinet; Keiko Kurachi, piano Kobaltone 13701

07:00:50 Manuel Ponce Four Pieces for Guitar: Valse, Tropico, Mazurka, Rumba

Adam Holzman, guitar Naxos 553832

07:13:47 Estevan Daza El Parnasso (selections): Quando las desdichas mias; Ay, fortuna cruel; A tierras agenas

José Hernández Pastor, altus; Ariel Abramovich, vihuela; El Cortesano Arcana 316

07:24:42 José Serebrier Carmen Symphony (after Georges Bizet)

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña José Serebrier Bis 1305

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Jean-Philippe Rameau: Orchestral Suite from Platee: 1. Ouverture

Philharmonia Baroque Orchestra; Nicholas McGegan, conductor Conifer 51313 - Music: 4:30

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 30 in C "Alleluja"

St Paul Chamber Orchestra; Nicholas McGegan, conductor Wooddale Church, Eden Prairie, MN - Music: 15:35

Piano Puzzler: This week's contestant is Galen Spindler from Albert Lea, MN

Puzzler Payoff: Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 21 from the Well Tempered Clavier

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 475 6832 - Music: 2:30

David Maslanka: Wind Quintet No. 3: Movements 2, 3

City of Tomorrow Wind Quintet Preston Bradley Hall, Chicago Cultural Center, Chicago, IL - Music: 18:39

09:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Ludwig van Beethoven: Sonata No. 5 in c minor: 3. Finale

Paul Lewis, piano Harmonia Mundi 901909 - Music: 4:26

Gaspar Fernandes: Tururu farara con son

The Rose Ensemble; Piffaro; Jordan Sramek, artistic director; Joan Kimball & Robert Wiemken, artistic directors Nativity Church, St. Paul, MN - Music: 3:11

Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 455

Yevgeny Sudbin, piano Orchestra Hall, Minneapolis, MN - Music: 3:06

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67

Danish National Symphony Orchestra; Rafael Fruhbeck de Burgos, principal conductor Concert Hall, DR Concert House, Copenhagen, Denmark - Music: 35:11

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Op 92: Allegretto excerpt

Dallas Symphony Orchestra; Jaap van Zweden, conductor Meyerson Symphony Center, Dallas, TX - Music: 2:00

10:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: 20 Fingers and 176 Keys, Part 1

Franz Schubert: March Militaire Op 51/1

Artur & Karl Ulrich Schnabel, pianos (3 Mile Island 023 CD) 3:40

Franz Schubert: Fantasia for piano 4 hands, D 940

Murray Perahia & Radu Lupu, piano (CBS 39511 CD) 19:18

Antonin Dvorák: From the Bohemian Forest: Walpurgisnacht

Karl Ulrich Schnabel & Joan Rowland, pianos (Townhall 49 CD) – 4:13

Claude Debussy (arr Maurice Ravel): Fétes

Josef & Rosina Lhevinne, pianos (Great Pianists 456889 CD) 5:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos & Orchestra: First movement

Josef & Rosina Lhevinne, pianos; New York Philharmonic Orchestra/John Barbirolli (NYP 9705 CD) 9:14

OFFBEAT with Merry Peckham: Conductor Benjamin Zander

11:09:00 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Philharmonia Orchestra Benjamin Zander Telarc 80569

11:28:00 Ludwig van Beethoven First movement from Symphony No. 5

Philharmonia Orchestra Benjamin Zander Telarc 80471

11:46:00 Sir Edward Elgar Nimrod from Enigma Variations

NEC Youth Orchestra Benjamin Zander (live concert recording)

12:00 COMPOSERS DATEBOOK; CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin: Beethoven’s Symphonies

CLASSICAL WEEKEND with Jim Mehrling

12:09:00 00:07:18 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

12:18:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

12:27:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola after Handel

Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

12:37:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

12:47:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from "Carmen" Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:51:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:54:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka "Bahn frei" Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

13:00 THE METROPOLITAN OPERA

Jules Massenet: Werther (1887)

Starring tenor Jonas Kaufmann in the title role of the tortured poet. Alain Altinoglu leads a cast that includes French mezzo-soprano Sophie Koch in her network broadcast debut as Charlotte, the object of Werther’s impossible love; Lisette Oropesa as Sophie; Serbian bass-baritone David Bižić in his network broadcast debut as Albert; and Jonathan Summers as the Bailiff.

WCLV CLASSICAL WEEKEND

16:10:00 00:22:46 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

16:34:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

16:50:00 00:03:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

17:00 FROM THE TOP with Christopher O’Riley and America’s finest young musicians; recorded February 8, 2014 in Jordan Hall, Boston

Zlatomir Fung, cello, age 14 from Westborough, Massachusetts

Bourée from Cello Suite No. 4 in E-flat BWV 1010 by Johann Sebastian Bach

Gregorio Lopes, violin, age 18 from Bloomington, Indiana

Mélodie Op 42/3 by Peter Tchaikovsky, with Christopher O’Riley, piano

Quartet Noce from Walnut Hill School of the Arts [Joy Kuo, violin I, age 18 from Lincoln, Massachusetts/Taiwan; Rose Moerschel, violin II, age 17 from Milton, Massachusetts; Sloane Wesloh, viola, age 17 from Stillwater, Minnesota; Drake Driscoll, cello, age 18 from Holly Springs, North Carolina]

Adagio – Con moto from String Quartet No. 1 “Kreutzer Sonata” by Leoš Janáček

Deanna Cirielli, harp, age 15 from Winchester, Massachusetts

Impromptu Op 86, by Gabriel Fauré

Maxim Lando, piano, age 11 from Great Neck, New York

The Lark by Mikhail Glinka (arr Mily Balakirev)

Zlatomir Fung, cello, age 14 from Westborough, Massachusetts

Vito from Spanish Dances Op 54, by David Popper, with Christopher O’Riley, piano

FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Spotlight on Dawn Upshaw - Here’s a classical singer who has gracefully crossed over to the Broadway songbook with rapturous interpretations of Sondheim, Gershwin and more.

18:00:00 00:00:51 George and Ira Gershwin Fascinating Rhythm

Wllliam Bolcom George Gershwin: Piano Music Nonesuch 979151-2

18:00:56 00:01:25 Vernon Duke-Yip Harburg April in Paris

Dawn Upshaw Dawn Upshaw Sings Vernon Duke Nonesuch 7559-79531

18:02:45 00:00:59 Mozart Ach, ich fuhl's

Dawn Upshaw Mozart: Die Zauberflote Virgin Classics 61384

18:03:43 00:02:20 L.Bernstein-S.Sondheim I Feel Pretty

Dawn Upshaw I Wish It So Nonesuch 7559-79345

18:08:46 00:03:01 L.Bernstein-B.Comden-A.Green Lonely Town

Dawn Upshaw Leonard Bernstein's New York Nonesuch 7559-79400

18:16:21 00:03:35 R.Rodgers-L. Hart Sing for Your Supper

Dawn Upshaw Dawn Upshaw Sings Rodgers & Hart Nonesuch 7559-79406

18:21:30 00:03:05 Vernon Duke-Yip Harburg Water Under the Bridge

Dawn Upshaw Dawn Upshaw Sings Vernon Duke Nonesuch 7559-79531

18:26:23 00:03:43 Vernon Duke-John LaTouche Not a Care in the World

Dawn Upshaw Dawn Upshaw Sings Vernon Duke Nonesuch 7559-79531

18:31:19 00:03:04 Stephen Sondheim What More Do I Need?

Dawn Upshaw I Wish It So Nonesuch 7559-79345

18:36:51 00:02:18 L. Bernstein-Richard Wilbur Glitter and Be Gay

Dawn Upshaw Leonard Bernstein's New York Nonesuch 7559-79400

18:39:53 00:03:21 Marc Blitzstein I Wish It So

Dawn Upshaw I Wish It So Nonesuch 7559-79345

18:43:53 00:02:35 Stephen Sondheim There Won't Be Trumpets

Dawn Upshaw Leonard Bernstein's New York Nonesuch 7559-79400

18:47:55 00:02:35 R.Rodgers-L.Hart He Was Too Good to Me

Dawn Upshaw Dawn Upshaw Sings Rodgers & Hart Nonesuch 7559-79406

18:50:32 00:01:22 George and Ira Gershwin Someone to Watch Over Me

Dawn Upshaw Oh, Kay! Nonesuch 7559-79361

18:56:41 00:03:19 George and Ira Gershwin Filler: Maybe

Dawn Upshaw, Kurt Ollmann Oh, Kay! Nonesuch 7559-79361

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:30 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:28:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

SATURDAYS FROM SEVERANCE with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, James Feddeck, conductor; Franklin Cohen, clarinet; Laiquita Mitchell, soprano; Rodrick Dixon, tenor; Eric Greene, baritone; Blossom Festival Chorus - 2013 Blossom Festival Concert

20:04:00 00:04:17 John Williams Liberty Fanfare

20:10:00 00:05:46 John Williams Lincoln: Freedom's Call

20:25:00 00:22:00 Oscar Navarro Clarinet Concerto No. 2

20:49:00 00:09:57 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

21:13:00 00:13:00 Moses Hogan Three Spirituals

21:30:00 00:21:22 George Gershwin Porgy and Bess: Highlights

21:52:00 00:03:31 Samuel A. Ward America, the Beautiful

22:00 WEEKEND RADIO with Robert Conrad - Some Way Past Bedtime Stories by Joey Carter, Joyce Grenfell, Peter Sellers, and Robert Conrad’s “The Frabus Likes Raspberry Ripple Ice Cream”...Hip Mother Goose Rhymes with Boris Karloff, Cyril Ritchard and Celeste Holm....Richard Howland-Bolton tells about Bridgework...This Week in the Media

LATE PROGRAM with John Simna

23:02:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:07:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:21:00 00:05:55 Johan Halvorsen Andante religioso Bergen Philharmonic

Neeme Järvi Marianne Thorsen, violin Chandos 10584

23:26:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:40:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:47:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13

Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

23:56:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402