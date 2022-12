Program Guide 03-14-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:41:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

01:13:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

01:37:00 00:22:02 Joseph Martin Kraus Symphony in C minor

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553734

02:01:00 01:18:14 Johann Sebastian Bach Goldberg Variations

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80692

03:21:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

03:55:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

04:19:00 00:26:12 Robert Schumann String Quartet No. 1 in A minor Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

04:47:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

05:20:00 00:19:34 Franz Danzi Wind Quintet in F major Op 68

Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

05:41:00 00:05:04 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

05:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:07:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

06:15:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:23:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

06:36:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

06:44:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

06:51:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

06:58:00 00:02:39 John Philip Sousa March "Semper Fidelis"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5: Gavotte

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:10:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

07:20:00 00:05:06 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

07:23:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:30:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

07:40:00 00:04:45 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

07:51:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song

Canadian Brass RCA 68633

07:58:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

08:08:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

08:20:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

08:33:00 00:08:12 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

08:43:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

08:51:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:57:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:16:09 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 22 for Piano & Violin in A major

Ray Chen, violin; Christoph Eschenbach, piano Sony 544775

09:23:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders'

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:35:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

09:55:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

10:02:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

10:07:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

10:15:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:23:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

10:29:00 00:13:40 Georg Philipp Telemann Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins in F

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Reinhard Goebel, violin; Manfred Kraemer, violin; Florian Deuter, violin Archiv 427619

10:44:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

10:50:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

11:19:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:29:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

11:43:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

11:52:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:23:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

12:29:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:36:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:46:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:58:00 00:01:15 Getty H. Huffine March "Them Basses"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

13:32:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

LIVE FROM THE KEYBANK STUDIO: The Cavani String Quartet with WCLV’s Bill O’Connell

14:03:00 00:05:00 Franz Joseph Haydn: Presto scherzando from String Quartet in D Op 20/4

14:10:00 00:03:00 Franz Joseph Haydn: Minuetto alla Zingarese from String Quartet in D Op 20/4

14:16:00 00:11:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quartet in A K 464

14:37:00 00:08:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet #18 in A K 464

14:40:00 00:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet in A K 464

14:54:00 00:02:00 Chuck Berry & Brian Wilson: Surfin’ USA

MARCH CHOICE CDs

15:00:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:11:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

15:22:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

15:36:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

15:48:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

15:58:00 00:03:25 Leroy Anderson Song of the Bells

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:12:00 00:13:47 Georg Philipp Telemann Concerto for Recorder & Flute in E minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

16:30:00 00:06:29 Jacques Ibert Macbeth: Overture & Murder of Duncan

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223287

16:37:00 00:02:21 Francis López L'amour est un bouquet de violettes

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

16:41:00 00:08:45 "PDQ Bach" Safe Sextet

I Virtuosi di Hoople Telarc 80295

16:52:00 00:03:01 Jules Massenet Werther: Toute mon âme est la!..Pourquoi

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

16:57:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:05:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

17:25:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:40:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Goldberg Variation No. 13

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

17:47:00 00:02:38 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Philippe Entremont, piano Sony 48260

17:52:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:55:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

18:30:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles "If you

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

18:35:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

18:40:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

18:54:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:38 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

19:25:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

19:56:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:28 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Royal Liverpool Philharmonic John Wilson James Clark, violin Avie 2194

20:18:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:57:00 00:01:29 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Corona Guitar Quartet Albany 1084

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:21:03 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 466993

21:25:00 00:28:13 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 450021

21:55:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

22:00 CITY CLUB FORUM

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:07:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:21:00 00:07:54 Georg Matthias Monn Adagio from Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

23:28:00 00:05:59 Johann Joachim Quantz Arioso from Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:37:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot &

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:42:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:55:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2