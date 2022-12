Program Guide 03-11-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

00:22:00 00:19:44 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

00:44:00 00:22:24 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

01:08:00 00:26:04 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires

Almeda Trio Albany 1386

01:36:00 01:11:39 Ferruccio Busoni Concerto for Piano with Male Chorus in C major Op 39

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Garrick Ohlsson, piano; Men of; Cleveland Orchestra Chorus Telarc 80207

02:50:00 00:28:20 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80610

03:20:00 00:47:50 Ludwig van Beethoven Mass in C major Op 86

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Henriette Schellenberg, sopran; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Myron Myers, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

04:10:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

04:54:00 00:26:29 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

Cleveland Orchestra Daniel Barenboim Jacqueline Du Pré, cello EMI 55528

05:22:00 00:18:33 Gabriel Pierné Piano Concerto in C minor Op 12

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10633

05:43:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

05:56:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Siciliana from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:08:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

06:15:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

06:25:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

06:30:00 00:08:05 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4780037

06:40:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

06:51:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:55:00 00:02:31 John Philip Sousa March "Homeward Bound"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:10:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les Cloches de Geneve

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

07:20:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:25:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

07:27:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for President

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:40:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

07:51:00 00:04:43 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Spring

Almeda Trio Albany 1386

07:55:00 00:03:17 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

08:08:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

08:15:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

08:26:00 00:04:01 Thomas Tallis Audivi vocem

Tallis Scholars Gimell 934

08:35:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

08:38:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

08:40:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:51:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

08:55:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:13:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Vallée d'Obermann

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

09:19:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

09:27:00 00:06:04 Michael Kamen Crusoe: Marooned

Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

09:36:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

09:41:00 00:09:29 Jean-Philippe Rameau Gavotte et Six Doubles

David Greilsammer, piano Sony 792969

09:55:00 00:04:35 Julius Fucik The Old Bear with a Sore Head Op 210

Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Alan Pendlebury, bassoon VirginClas 59285

WCLV MID-DAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1

Midori, violin Sony 730111

10:05:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:09:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

10:18:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

10:25:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

10:28:00 00:13:47 Johann Christian Bach Symphony in E Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:45:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

10:50:00 00:33:14 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

New York Philharmonic Leonard Bernstein Stanley Drucker, clarinet CBS 44708

11:23:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:35:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

11:42:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major

Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

11:53:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

12:13:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

12:19:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:28:00 00:07:17 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

12:29:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:45:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:57:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

THE BIG WORK AT ONE with Mark Satola

13:00:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

13:45:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic

Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

WCLV MID-DAY with Mark Satola

14:00:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

14:01:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's "The Lark"

Michael Lewin, piano Dorian 92103

14:11:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

14:21:00 00:04:58 Margaret Brouwer SIZZLE

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Naxos 559250

14:34:00 00:5:00 Margaret Brouwer excerpt from Lonely Lake

Blue Streak Ensemble Naxos 559 763

14:47:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

WCLV ARTS PARTNERS HOUR

15:02:00 00:06:35 Luigi Boccherini String Quintet No. 6 in C: "Ritirata"

Newell Jenkins The Clarion Music Society Newport 60076

15:12:00 00:12:08 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

15:27:00 00:10:20 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A German Requiem"

Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

15:39:00 00:07:45 Nikola Resanovich The Golden Canon

Solaris Wind Quintet Capstone 8677

15:48:00 00:04:56 Bela Bartok String Quartet No. 5 : Alla bulgarese

Emerson String Quartet DG 423 657

15:54:00 00:03:20 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Navarraise

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

15:58:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

16:06:00 00:02:44 Xavier Montsalvatge Canción de cuna para dormir a un negrito

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

16:12:00 00:12:09 Muzio Clementi Minuet & Finale from Symphony No. 1

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

16:29:00 00:03:41 John Williams Always: Dorinda Solo Flight

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:32:00 00:03:19 John Williams Amistad: The Long Road To Justice

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Philip Collins, trumpet Telarc 80495

16:32:00 00:02:09 Mateo Albéniz Sonata in D major

Marielle Nordmann, harp Erato 45975

16:36:00 00:02:16 John Williams Star Wars: The Cantina Band

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:41:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

16:44:00 00:04:15 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Orage

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

16:52:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Cellos

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

16:57:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:05:00 00:04:41 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:21:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

17:40:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Rigoletto: Quartet "Bella figlia dell'amore"

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

17:47:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

17:52:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

17:56:00 00:02:53 Gabriel Diaz Lauda Jerusalem

Empire Brass Telarc 80204

18:09:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

18:31:00 00:03:05 Peter Tchaikovsky The Seasons: February Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:37:00 00:01:51 Peter Tchaikovsky The Seasons: March Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:41:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

18:55:00 00:03:13 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: April "Capriccioso"

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:27 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

19:24:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

19:57:00 00:02:12 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:20:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:57:00 00:01:28 Alexander Scriabin Prelude in B major Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

THE CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA with Lisa Simeone

21:04:00 00:05:39 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

21:14:00 00:37:28 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

21:54:00 00:51:27 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

22:48:00 00:08:09 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from "Roméo et Juliette"

WCLV ALL NIGHT with John Simna

23:02:00 00:07:07 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Winter

Almeda Trio Albany 1386

23:09:00 00:11:06 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:22:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:27:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:32:00 00:06:04 Nicolai Roslavetz Nocturne

Chamber Ensemble Elaine Douvas, oboe Boston Rec 1056

23:40:00 00:04:28 Astor Piazzolla Introducción al angel

Anne Akiko Meyers, violin; Akira Eguchi, piano Koch Intl 7762

23:44:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:48:00 00:04:54 Sir John Tavener Song of the Angel

Academy of Ancient Music Paul Goodwin Patricia Rozario, soprano; Andrew Manze, violin Harm Mundi 907231

23:55:00 00:03:12 John Sheppard Responsory "In manus tuas, Domine"

Stile Antico Harm Mundi 907419