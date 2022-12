Program Guide 03-10-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

00:32:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

01:03:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major

Takács Quartet Decca 452854

01:52:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

02:17:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

03:07:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

03:43:00 00:37:16 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

HJ Lim, piano EMI 64952

04:22:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

04:46:00 00:30:27 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

05:18:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

05:41:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

05:53:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

05:56:00 00:02:26 George Gershwin Gershwin Song-book: Liza

Peter Donohoe, piano EMI 54280

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

06:15:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

06:25:00 00:05:15 John Foster While shepherds watched their flocks

Taverner Players Andrew Parrott Taverner Choir EMI 54529

06:30:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:40:00 00:06:11 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

06:51:00 00:03:28 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino

Burning River Brass BurnRiver 2013

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March "The Thunderer"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:09:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's "The

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

07:16:00 00:04:49 Pablo de Sarasate Habanera Op 26

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

07:23:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:25:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

07:32:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:40:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

07:51:00 00:04:57 Claudio Monteverdi Madrigals, Book 5: Stabat Virgo Maria

Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

07:57:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

08:08:00 00:05:37 Louis Théodore Gouvy Finale from Fantaisie symphonique Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

08:15:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E

Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

08:24:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:30:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

08:40:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

08:51:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:55:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:07 George Gershwin Rhapsody in Blue

Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, piano DeutGram 4776352

09:27:00 00:04:34 James Newton Howard The Hunger Games: Rue's Farewell

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:35:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

09:55:00 00:03:48 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:02:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:04:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

10:15:00 00:05:44 Gustav Holst Capriccio

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

10:23:00 00:04:08 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

10:29:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:44:00 00:04:08 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

10:50:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B major Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

11:21:00 00:05:44 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Burning River Brass BurnRiver 2013

11:30:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Yundi, piano DeutGram 851

11:40:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

11:53:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:14:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:26:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

12:32:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:42:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:54:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:02 Léo Delibes Coppélia: Act 1

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

13:36:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne

Burning River Brass BurnRiver 2013

14:01:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

14:07:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1:

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

14:19:00 00:10:00 Jack Gallagher Diversions Overture

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

14:39:00 00:13:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Symphony No. 3 Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

14:53:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

MONDAY MOZART

15:00:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

15:09:00 00:13:27 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 19 in E minor

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:26:00 00:22:37 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

15:50:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico "Adiós Montañas Mías" Op 39

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

16:06:00 00:03:03 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

16:13:00 00:10:24 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in G major

Hartmut Haenchen CPE Bach Chamber Orchestra Capriccio 10175

16:28:00 00:07:12 Arthur Honegger Les Misérables: Generique

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223134

16:36:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

16:42:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

16:52:00 00:03:15 Pawel Lukaszewski Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

16:58:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:05:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

17:25:00 00:09:19 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

17:40:00 00:04:30 Sergei Prokofiev Andante sognando from Piano Sonata No. 8

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:46:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:52:00 00:02:27 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Waltz

Burning River Brass BurnRiver 2013

17:55:00 00:03:48 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:27:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

18:35:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

18:44:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

18:55:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

19:24:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

20:21:00 00:34:45 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4780037

20:56:00 00:02:17 Johannes Brahms Minnelied Op 71

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Joshua Bell, violin

21:04:00 00:05:00 Sir Edward Elgar: Nimrod from “Enigma Variations” Op 36 (1899)

21:11:00 00:09:00 Christopher Rouse: Prospero’s Rooms (2013)

21:23:00 00:30:25 Leonard Bernstein: Serenade after Plato’s “Symposium” (1954)

21:55:00 00:32:55 Charles Ives: Symphony No. 4 (1916)

22:29:00 00:26:57 Bonus: Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36 in C K 425 “Linz” (1783)--Sir Colin Davis, conductor

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:08 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Burning River Brass BurnRiver 2013

23:08:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss

Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

23:18:00 00:08:47 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 3398

23:26:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song

Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:37:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:44:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:55:00 00:03:33 George Frideric Handel Almira: Sarabande

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852