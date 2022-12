Program Guide 02-28-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:03:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

00:39:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's "Une symphonie imaginaire"

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

01:37:00 00:29:29 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

02:09:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet "Jesu meine Freude"

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

02:31:00 00:55:32 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

03:29:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

04:05:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

04:25:00 00:19:04 Franz Liszt Gretchen from "A Faust Symphony"

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

04:46:00 00:33:45 Johannes Brahms String Quartet No. 2 in A minor Op 51

Takács Quartet Decca 425526

05:22:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

05:44:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

05:57:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:15:00 00:05:13 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 28

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

06:24:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

06:36:00 00:03:21 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:40:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:48:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "The Gladiator"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

07:10:00 00:07:15 Niels Gade Finale from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

07:20:00 00:03:40 Joseph Lamb Ragtime Nightingale

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:25:00 00:02:33 Charles L. Johnson Dill Pickles Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:29:00 00:05:46 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

07:40:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Robert Spano Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 8

07:50:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:56:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

08:08:00 00:05:03 Johann Pachelbel Canon in D major

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

08:15:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

08:28:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:40:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Orchestra Chandos 8464

08:51:00 00:03:20 Giovanni Palestrina Motet "Sicut lilium inter spinas"

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

08:55:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

09:27:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

09:32:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

09:55:00 00:03:34 William Grant Still Sometimes I Feel Like a Motherless Child

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

09:57:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Ayako Uehara, piano EMI 17852

10:05:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

10:09:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

10:16:00 00:05:46 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

10:24:00 00:07:16 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: On the Trail

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

10:35:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat

Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

10:50:00 00:31:41 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

American String Project MSR 1386

11:24:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat

Keith Jarrett, piano ECM 1530

11:35:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

11:43:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:52:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:19:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:24:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz "Roses from the South" Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:36:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:44:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:52:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

13:35:00 00:21:29 Christian Sinding Violin Concerto No. 1 in A major Op 45

Bournemouth Symphony Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 557266

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:55 Randall Thompson Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

14:07:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

14:10:00 00:09:45 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

14:45:00 00:04:41 Claude Debussy Preludes Book 1: Des pas sur la neige

Robert Cassidy, piano Albany 1348

14:50:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

14:56:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

MARCH CHOICE CDs

15:00:00 00:09:54 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 3

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

15:13:00 00:11:29 Anderson & Roe Grand Scherzo

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

15:28:00 00:19:56 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

15:51:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E

Yundi, piano DeutGram 6090

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

16:06:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:12:00 00:11:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

16:27:00 00:04:24 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: I Dreamed a Dream

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:05:26 Duke Ellington Brown from "Black, Brown & Beige"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

16:41:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on "The Carnival of Venice"

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:52:00 00:02:24 John Alden Carpenter Looking Glass River

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

16:56:00 00:02:42 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

17:05:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

17:21:00 00:15:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat Op 10

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Vladimir Feltsman, piano CBS 44818

17:43:00 00:03:16 Scott Joplin Gladiolus Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:47:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:52:00 00:03:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Paradox

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Gillian Knight, contralto; John Mark Ainsley, tenor; Donald Adams, bass Telarc 80353

17:57:00 00:02:12 Osmar Maderna Lluvia de estrellas

Mirian Conti, piano Steinway 30010

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

18:31:00 00:05:27 Scott Joplin Solace

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:38:00 00:03:06 Scott Joplin Peacherine Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

18:44:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Orchestra Decca 414370

18:54:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

19:12:00 00:43:19 Alexander Glazunov Symphony No. 2 in F sharp minor Op 16

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

19:56:00 00:02:42 Francesco Cilea Adriana Lecouvreur: Act 2 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:07 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major

Chamber Players of Canada Atma 2532

20:21:00 00:33:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Osmo Vänskä Minnesota Orchestra Bis 1416

20:55:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:17:43 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

21:22:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

21:56:00 00:02:56 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, John Churchill, Phi Beta Kappa Society, The Cleveland Association of Phi Beta Kappa Endowed Forum. “The Importance of Liberal Arts in America”

LATE PROGRAM

23:03:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:08:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Sarabande

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:14:00 00:05:50 Ottorino Respighi Suite for Strings: Siciliana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:22:00 00:07:02 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Van Cliburn, piano RCA 60358

23:29:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:40:00 00:04:10 Jean Sibelius The Tempest: Interlude "Prospero" Op 109

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 581

23:44:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:55:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:55:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena

Corona Guitar Quartet Albany 1084