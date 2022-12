Program Guide 02-27-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER



00:02:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

00:30:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32

Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

01:03:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

01:39:00 00:39:50 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Yuri Bashmet, viola; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

02:21:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

03:04:00 00:42:28 Alexander Glazunov Symphony No. 8 in E flat major Op 83

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

03:48:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano Four Hands in C major

Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

04:32:00 00:25:37 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

05:00:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

05:22:00 00:18:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4 in E major

David Russell, guitar Telarc 80584

05:43:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D major Op 109

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

05:48:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

05:57:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER



06:08:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:18:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

06:30:00 00:11:31 Peter Heidrich Happy Birthday Variations

Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

06:40:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

06:51:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March "The Stars and Stripes Forever"

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

07:05:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

07:10:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

07:20:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:25:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:29:00 00:04:05 Jacob Gade Tango "Jealousy"

Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Stig Nilsson, violin EMI 56576

07:40:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

07:45:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:51:00 00:03:15 Antón García Abril Third Sigh

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:58:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

08:06:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:15:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

08:29:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

08:38:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

08:43:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

08:52:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:57:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

09:27:00 00:05:51 Max Steiner Now, Voyager: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude in B flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

09:44:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

09:50:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

09:57:00 00:01:53 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



10:00:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

10:05:00 00:02:16 John Philip Sousa March "The Belle of Chicago"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

10:08:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

10:18:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:25:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's "The

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

10:32:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

10:47:00 00:02:13 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:50:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

11:18:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

11:31:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

11:40:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

11:49:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA



12:10:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:13:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:23:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:32:00 00:07:47 Johann Strauss Jr Waltz "Farewell to America"

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:42:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:50:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

BIG WORK AT ONE



13:00:00 00:30:27 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

13:30:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA



14:00:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32

London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

14:02:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

14:09:00 00:06:23 Gaetano Donizetti The Daughter of the Regiment: Overture

Bruno Campanella Paris Opera Orchestra EMI 63128

14:17:00 00:07:48 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

14:25:00 00:03:12 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 2 in D minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

14:40:00 00:18:24 Charles Gounod Petite Symphonie for Winds in B flat major

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

15:00:00 00:04:53 David Del Tredici Farewell

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

15:04:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

15:09:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

15:11:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

15:17:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

15:23:00 00:12:26 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

15:44:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

15:58:00 00:04:24 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL



16:06:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:12:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

16:27:00 00:04:12 John Powell How to Train Your Dragon: Forbidden

London Music Works Silva 1398

16:33:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

16:42:00 00:06:11 George Butterworth The Banks of Green Willow

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

16:48:00 00:02:19 Traditional Golden Slumbers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:52:00 00:03:12 Mason Bates Ford's Farm

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:57:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

17:05:00 00:04:43 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

17:24:00 00:04:29 Bob Chilcott Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

17:28:00 00:06:40 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

17:40:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

17:45:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C majo

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

17:52:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

17:55:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL



18:09:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

18:34:00 00:04:46 Paul Moravec Blue Fiddle

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

18:38:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

18:43:00 00:10:19 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:52:00 00:06:05 Henri Herz Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 Op 207

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA



19:02:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D "Name Day"

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

19:22:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Orchestra Chandos 8896

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA



20:02:00 00:19:17 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:07:00 00:02:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

20:23:00 00:32:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

20:57:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:36:53 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

WDR Symphony Jukka-Pekka Saraste Nikolaj Znaider, violin

21:44:00 00:34:36 Sergei Prokofiev Symphony No. 3 in C minor Op 44

WDR Symphony Jukka-Pekka Saraste

22:20:00 00:37:34 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Semyon Bychkov WDR Symphony Cologne Avie 2051

WCLV LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:53 David Del Tredici FarewellHilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:06:00 00:10:10 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

23:19:00 00:04:50 Somei Satoh Bifu

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:23:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

23:29:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:40:00 00:03:53 Robert Schumann Fantasy Pieces: Duet Op 88

Martha Argerich, piano; Gidon Kremer, violin; Mischa Maisky, cello DeutGram 463700

23:43:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal Liverpool Philharmonic

David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:55:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky The Seasons: May Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

23:56:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:56:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting

Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247