Program Guide 02-25-2014

00:02:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

00:41:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

01:13:00 00:28:17 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

01:43:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

02:26:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

03:10:00 00:27:47 Ottorino Respighi Church Windows Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

03:41:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

04:17:00 00:38:27 Frédéric Chopin Twenty-four Preludes Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

04:57:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

05:22:00 00:19:47 Jean Sibelius En Saga Op 9 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

05:44:00 00:05:03 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7 Michael Lewin, piano Dorian 92103

05:51:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

05:57:00 00:03:26 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Corona Guitar Quartet Albany 1084

06:08:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

06:15:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:25:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

06:40:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

06:52:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:55:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody" Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

07:10:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away" Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:20:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:23:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

07:25:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet "My Spirit Be Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

07:27:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

07:40:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

07:51:00 00:02:56 Domenico Zipoli Pastorale in C major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

07:55:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

08:08:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

08:15:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

08:28:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

08:35:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

08:40:00 00:05:08 John Johnson Lute Duet "Greensleeves" Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:48:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

08:51:00 00:01:16 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Elephant Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano EMI 9065

08:55:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

09:25:00 00:04:24 Morton Gould American Salute Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

09:35:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

09:55:00 00:03:04 Anonymous Spiritual "By and By" Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

10:00:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from "A Simple Symphony" Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

10:03:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk! Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:05:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

10:12:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

10:16:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

10:19:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

10:38:00 00:07:43 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 90771

10:42:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

10:52:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

11:24:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

11:33:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:43:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

11:51:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

12:12:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:18:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag William Appling, piano Albany 1163

12:26:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March "Orb and Sceptre" André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

12:36:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:47:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz "You Millions, I Embrace You" Op 443 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

13:04:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

13:44:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

14:07:00 00:02:39 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

14:10:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

14:17:00 00:09:25 Felix Mendelssohn Variations Concertantes in D major Op 17 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

14:29:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

14:53:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

15:03:00 00:15:07 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37806

15:20:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Cypress String Quartet Cypress 2012

15:32:00 00:12:08 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

15:48:00 00:06:27 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem aeternam from Requiem Vienna Philharmonic Karl Böhm Vienna State Opera Chorus; Edith Mathis, soprano DeutGram 457196

15:58:00 00:05:47 Mark O'Connor Appalachia Waltz Mark O'Connor, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass Sony 752307

16:08:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:12:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

16:28:00 00:03:02 Max Steiner King Kong: Main Title & Entrance of Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:31:00 00:03:29 Howard Shore The Return of the King: A Storm is Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:41:00 00:08:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

16:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:56:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

17:05:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

17:24:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

17:40:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:47:00 00:02:45 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Michael Lewin, piano Dorian 92103

17:52:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

17:57:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51 Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

18:09:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major Jane Glover London Mozart Players ASV 647

18:30:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:39:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:45:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:54:00 00:04:25 Emmanuel Chabrier Habanera Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

19:02:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

19:15:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

20:02:00 00:24:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

21:04:00 00:03:00 Igor Stravinsky Elegy for JFK

21:11:00 01:25:44 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

22:49:00 00:04:24 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 12th

22:53:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th

23:03:00 00:05:22 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

23:08:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:20:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:25:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:31:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

23:37:00 00:08:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

23:45:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:56:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025