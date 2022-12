Program Guide 02-24-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:35:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

01:16:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

01:56:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

02:25:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

03:06:00 00:34:59 Robert Schumann Bunte Blätter Op 99

Arcadi Volodos, piano Sony 60893

03:43:00 00:37:46 Charles Ives Symphony No. 2

Michael Tilson Thomas Royal Concertgebouw Orchestra Sony 46440

04:23:00 00:38:25 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

05:03:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

05:25:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

05:42:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

05:58:00 00:01:21 Maurice Duruflé Notre Père Op 14

King's Singers Naxos 572987

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:08:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

06:15:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

06:25:00 00:12:26 Antonín Dvorák Finale from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

06:37:00 00:01:42 Claude Debussy Danse bohemiènne

Michel Beroff, piano Denon 18047

06:40:00 00:06:45 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

06:51:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:55:00 00:03:17 John Philip Sousa March "The White Rose"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody Polish Nat'l Radio Symphony

Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

07:10:00 00:05:26 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

07:17:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

07:23:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

07:27:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

07:40:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

07:48:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:51:00 00:02:37 Ulrich Rühl The Elixir of Love for Tristan and

NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

07:55:00 00:02:27 Henry Purcell Duet "Sound the Trumpet" from "Come Ye Songs of Art"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

08:08:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: But Not For Me

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

08:14:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

08:19:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:29:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

08:36:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:40:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

08:51:00 00:04:04 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

08:55:00 00:04:46 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:35:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

09:45:00 00:08:28 Johann Friedrich Fasch Allegro from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

09:58:00 00:00:51 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 2 in F major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet "Drewrie's accordes"

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

10:01:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the-

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:06:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

10:13:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on "God Save the King"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:23:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

10:28:00 00:14:47 Charles Koechlin Sonatine Op 59

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

10:44:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:50:00 00:28:45 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

11:18:00 00:05:50 Alfred Grünfeld Soirée de Vienne Op 56

Konstantin Scherbakov, piano EMI 69704

11:24:00 00:06:00 William Alwyn Five Preludes

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

11:30:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

11:44:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

11:59:00 00:01:33 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:18:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

12:25:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:33:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:41:00 00:13:36 Frederick Loewe Camelot: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

13:38:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

14:01:00 00:04:52 Sergei Prokofiev Pastoral Sonatina in C major Op 59

Lara Downes, piano Steinway 30016

14:06:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

14:20:00 00:19:37 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

14:41:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to "Les Francs Juges" Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:54:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

MONDAY MOZART

15:00:00 00:11:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 16 in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80242

15:11:00 00:13:04 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 13 for Winds in F major

Amadeus Winds l'Oiseau 425819

15:24:00 00:18:23 Samuel Wesley Symphony No. 6 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

15:50:00 00:08:06 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

16:06:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:12:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

16:28:00 00:02:50 Henry Mancini Breakfast at Tiffany's: Moon River

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Henry Mancini Chorus Telarc 80183

16:32:00 00:03:20 George Duning Picnic: "Moonglow" & Main Theme

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

16:37:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

16:41:00 00:09:24 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

16:52:00 00:02:58 Traditional The Willow Tree City of London Sinfonia John Rutter

Cambridge Singers Collegium 120

16:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach

Verdehr Trio Crystal 745

17:05:00 00:05:40 William Arms Fischer Goin' Home

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

17:12:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

17:17:00 00:04:56 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:24:00 00:11:19 Antonín Dvorák Adagio from Cello Concerto Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

17:40:00 00:05:10 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:46:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:52:00 00:02:28 Arrigo Boito Mefistofele: Dai campi, dai prati

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:36 Arrigo Boito Mefistofele: Prologue in Heaven Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus; Morehouse-Spelman Chorus; Young Singers of Callanwolde Telarc 80109

18:37:00 00:02:12 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

18:43:00 00:02:11 Charles Ives Songs My Mother Taught Me

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

18:48:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

18:53:00 00:04:59 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

19:17:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:22 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

20:16:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra Riccardo Chailly

Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Andrey Boreyko, conductor; Gautier Capuçon, cello; Glenn Dicterow, violin (Tchaikovsky)

Nikolai Tcherepnin: The Enchanted Kingdom Op 39 (1904)

Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No. 1 in E-Flat Op 107 (1959)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3 in G Op 55 (1884)

Encore: Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 (1829)

LATE PROGRAM

23:03:00 00:04:59 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

23:07:00 00:09:33 Vítezslav Novák Slovak Suite: The Night Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

23:17:00 00:06:06 Vilém Blodek In the Well: Intermezzo

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

23:25:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:30:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

23:40:00 00:04:11 Antonín Dvorák Lasst mich allein Op 82

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

23:44:00 00:09:12 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

23:55:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607