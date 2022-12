Program Guide 02-20-2014

WCLV ALL NIGHT

00:02:00 00:32:43 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

00:36:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

01:16:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

01:37:00 01:27:57 Gustav Mahler Symphony No. 2 in C minor

Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Melanie Diener, soprano; Petra Lang, mezzo-soprano; Prague Philharmonic Choir Decca 470283

03:07:00 00:19:45 Georg Schürmann Ludovicus Pius: Suite

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

03:29:00 00:14:24 Constant Lambert The Rio Grande

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Kathryn Stott, piano; Della Jones, mezzo-soprano; BBC Singers Argo 436118

03:45:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

04:12:00 00:20:13 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 48 in C major Op 64

Salomon String Quartet Hyperion 67011

04:34:00 00:44:12 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 7

London Symphony Orchestra André Previn Heather Harper, soprano; Sir Ralph Richardson, speaker; Women of the; Ambrosian Singers RCA 60590

05:20:00 00:18:33 Max Bruch Concerto for Violin & Viola in E minor Op 88

London Symphony Orchestra Neeme Järvi Victor Tretiakov, violin; Yuri Bashmet, viola RCA 63292

05:41:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

05:52:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724



BBC NEWS; FIRST PROGRAM



06:08:00 00:05:52 Antônio Carlos Gomes Grande Valsa de Bravura

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

06:15:00 00:07:19 Trevor Pinnock Passacaille, Gigue & Minuet after

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

06:23:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

06:36:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:44:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

06:51:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

06:58:00 00:03:12 John Philip Sousa March "The National Game"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:13:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

07:20:00 00:05:05 Teresa Carreño Waltz "Flower Basket" Op 9

Alan Feinberg, piano Argo 436121

07:25:00 00:05:21 Franz Schubert Marche militaire No. 3 in E flat major

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

07:27:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:40:00 00:09:12 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

07:51:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

07:55:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

08:08:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

08:15:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's "The

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:25:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of "Dives & Lazarus"

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

08:40:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra

Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

08:51:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

08:55:00 00:04:08 John Williams Midway: March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:05:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

09:27:00 00:02:29 Dimitri Tiomkin High Noon: Do Not Forsake Me

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist Telarc 80141

09:35:00 00:08:14 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

09:45:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

09:55:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

WCLV MIDDAY

10:00:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

10:03:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

10:06:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

10:16:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

10:24:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

10:27:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

10:42:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

10:50:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

11:19:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:27:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:38:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

11:47:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

12:16:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

12:24:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:35:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:43:00 00:14:19 Eric Coates London Suite

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:58:00 00:01:59 Bill Evans Waltz for Debby

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

BIG WORK AT ONE



13:00:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

13:31:00 00:23:45 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

WCLV MIDDAY



14:00:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

14:03:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

14:08:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:23:00 00:21:26 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D majOr

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

14:45:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

15:00:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

15:10:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2

Les Délices Délices 2013

15:21:00 00:05:57 Scott Joplin Bethena

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

15:31:00 00:16:24 Ferdinand David Trombone Concertino in E flat major Op 4

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

15:50:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

15:58:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

WCLV DRIVE TIME



16:05:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:11:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to "Cyrano de Bergerac" Op 23

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

16:29:00 00:08:51 Lord Berners Nicholas Nickleby: Suite

Barry Wordsworth Royal Liverpool Philharmonic EMI 65098

16:41:00 00:07:38 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

16:52:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

16:57:00 00:02:30 Franz Liszt Consolation No. 2 in E major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

17:05:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:24:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

17:40:00 00:05:52 Antônio Carlos Gomes Grande Valsa de Bravura

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

17:47:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

17:51:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

17:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano; Apollo's Singers Avie 2270

BBC NEWS; DINNER CLASSICS



18:09:00 00:20:12 Adalbert Gyrowetz Symphony in F major Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

18:32:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

18:37:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

18:42:00 00:11:35 Anton Bruckner Overture in G minor

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421593

18:53:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

SYMPHONY AT SEVEN



19:02:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

19:30:00 00:25:26 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4780037

19:56:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

ESSENTIAL CLASSICS



20:02:00 00:13:59 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

20:18:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

20:55:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155

SYMPHONYCAST



21:04:00 00:48:16 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane

21:54:00 00:14:52 Igor Stravinsky Concerto in E flat major "Dumbarton Oaks"

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane

22:09:00 00:21:14 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane, conductor and keyboard; Margaret Batjer, violin; David Shostac, flute

22:31:00 00:12:00 George Frideric Handel Water Music: Selections from Suites 1 & 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane

22:44:00 00:04:54 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

22:50:00 00:08:07 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Taverner Players Andrew Parrott John Holloway, violin EMI 64613

LATE PROGRAM



23:02:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:09:00 00:11:13 Peter Tchaikovsky Elegy from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

23:23:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

23:27:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:36:00 00:02:31 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

23:38:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:46:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:56:00 00:02:34 Federico Moreno Tórroba Burgalesa in F sharp minor

David Russell, guitar Telarc 80451