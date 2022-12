Program Guide 02-18-2014

WCLV ALL NIGHT with Rob Grier

00:02:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

00:29:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

01:04:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

01:39:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

02:14:00 01:09:17 Johannes Brahms A German Requiem Op 45

Cleveland Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; William Stone, baritone; Blossom Festival Chorus MAA 40602

03:25:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

03:52:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

04:22:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

04:50:00 00:28:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

05:21:00 00:19:05 Richard Wagner A Siegfried Idyll

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

05:42:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:15:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:25:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:33:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:35:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:43:00 00:06:53 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

06:51:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

07:13:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

07:20:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

07:31:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

07:43:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

07:54:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:55:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

08:08:00 00:04:30 Stephen Foster Hard Times Come Again No More

Thomas Hampson, baritone; Craig Rutenberg, piano THM 5432

08:15:00 00:09:57 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 7 in D minor

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:33:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

08:40:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

08:54:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:55:00 00:05:43 Klaus Badelt The Curse of the Black Pearl: Main Themes

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:09:00 00:12:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

09:25:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:39:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

09:47:00 00:04:53 Avner Dorman Memory Games

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

WCLV MID-DAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:05:00 00:03:15 Antón García Abril Third Sigh

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

10:10:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

10:19:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

10:25:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

10:35:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

10:49:00 00:01:28 Henry Purcell Abdelazer: Rondeau

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:50:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

11:20:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G Op 37

Byron Janis, piano EMI 56780

11:28:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:35:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

11:44:00 00:12:42 Robert Schumann Konzertstück in D minor Op 134

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:14:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:26:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel James Galway, flute DeutGram 3024

12:35:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:43:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

THE BIG WORK AT ONE with Mark Satola

13:00:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

13:38:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major

Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

WCLV MID-DAY with Mark Satola

14:00:00 00:04:46 Paul Moravec Blue Fiddle

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

14:07:00 00:07:22 Michael Torke Blue Pacific

Hana Chu, piano Ecstatic 92209

14:17:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

14:41:00 00:20:21 Edward MacDowell Suite No. 1 for Orchestra Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

WCLV ARTS PARTNERS HOUR with Mark Satola

15:04:00 00:07:17 Robert Schumann Finale from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

15:13:00 00:08:50 Marvin Hamlisch A Chorus Line: Medley

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

15:25:00 00:10:38 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Sonata No. 21 Op 53

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:37:00 00:04:54 Henry Purcell Dido and Aeneas: Dido's Lament

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

15:44:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

15:48:00 00:05:43 Giuseppe Verdi La traviata: Gypsy Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

16:06:00 00:02:23 Ned Rorem The Lordly Hudson

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:11:00 00:13:56 Johannes Brahms Then All Flesh is as Grass from "A German Requiem"

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

16:32:00 00:01:59 Bernard Herrmann Jason and the Argonauts: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:34:00 00:01:45 Bernard Herrmann Obsession: Valse lente

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:02:01 Bernard Herrmann The Three Worlds of Gulliver: Overture

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:39:00 00:02:16 Bernard Herrmann The Man Who Knew Too Much: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:41:00 00:07:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:52:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

16:56:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

16:56:00 00:02:41 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Dresden State Orchestra Silvio Varviso Leipzig Radio Chorus Philips 422410

17:05:00 00:05:33 Johannes Brahms How Lovely is Thy Dwelling Place from "A German Requiem"

Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

17:23:00 00:11:28 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

17:40:00 00:04:55 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

17:46:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

17:52:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:55:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

BBC NEWS; DINNER CLASSICS with Bill O'Connell

18:09:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:29:00 00:05:53 Franghiz Ali-Zadeh Impulse

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

18:38:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:44:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

18:54:00 00:04:29 Antonio Bazzini Scherzo-fantasque "La Ronde des lutins" Op 25

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:22:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

ESSENTIAL CLASSICS with John Simna

20:02:00 00:46:50 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

20:51:00 00:04:50 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

20:56:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA with Lisa Simeone

21:04:00 00:18:26 Richard Wagner A Siegfried Idyll

21:25:00 00:31:00 Arnold Schoenberg Violin Concerto Op 36

22:02:00 00:22:12 Gustav Mahler Adagio from Symphony No. 10 in F sharp major

22:26:00 00:12:35 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

22:39:00 00:17:26 Encore: Johann Sebastian Bach (arr Ton Koopman): Concerto in D BWV 1064 (1730)--Ton Koopman, conductor

22:57:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

WCLV LATE PROGRAM with John Simna

23:02:00 00:04:50 Somei Satoh Bifu

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:06:00 00:10:20 Johannes Brahms Blessed Are They That Mourn from "A Germ,an Requiem"

Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

23:19:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:25:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:37:00 00:04:53 David Del Tredici Farewell

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

23:41:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

23:55:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude in E flat Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:57:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515