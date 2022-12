Program Guide 02-17-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

00:21:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

01:05:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

01:39:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2

Les Délices Délices 2013

01:50:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp major

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

03:11:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:45:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48 St Cecilia Academy Orchestra

Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:25:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

04:52:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

05:20:00 00:19:04 Arthur Meulemans Symphony No. 3

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

05:41:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:46:00 00:10:06 Gerald Finzi Introit in F major Op 6

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

05:59:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:34:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:47:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

06:58:00 00:02:23 John Philip Sousa March "The Washington Post"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:06:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

08:09:00 00:05:24 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

08:15:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:27:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

08:42:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

08:52:00 00:02:37 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

08:56:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:30:00 00:06:20 Clint Eastwood Unforgiven: Claudia's Theme

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:57:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

10:07:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night "Sleigh Ride"

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Collegium 133

10:14:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

10:22:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:22:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:27:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

10:44:00 00:04:36 Henryk Wieniawski Scherzo-Tarantelle Op 16

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:50:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

11:18:00 00:06:09 John Rutter Distant Land

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

11:28:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:37:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

11:46:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

11:56:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:10:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

12:14:00 00:06:53 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

12:25:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:35:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:44:00 00:14:16 Frederick Loewe Brigadoon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:56:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 461343

WCLV MIDDAY with Mark Satola

14:00:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

14:03:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

14:05:00 00:11:19 Samuel Coleridge-Taylor Hiawatha Overture Op 30

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

14:21:00 00:19:16 Franz Liszt Venezia e Napoli

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

MONDAY MOZART

15:00:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major

Amadeus Winds l'Oiseau 425819

15:13:00 00:14:22 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 20 in B flat

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

15:27:00 00:13:30 Carlos Baguer Symphony No. 16 in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:03:56 Marc-André Hamelin Etude No. 4 in C minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

16:06:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

16:12:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

16:28:00 00:05:48 Craig Armstrong Romeo + Juliet: Balcony Scene Royal Philharmonic Orchestra

Paul Bateman Paul Bateman, piano Royal Phil 33

16:36:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

16:41:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

16:52:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:55:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

17:05:00 00:04:55 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, recorder Avie 2207

17:24:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

17:32:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:40:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

17:46:00 00:01:59 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Air des Esclaves

Les Délices Délices 2013

17:51:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

17:56:00 00:03:13 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Presto

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

18:29:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

18:34:00 00:01:44 Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie: Ritournelle

Les Délices Délices 2013

18:38:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

18:52:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

19:23:00 00:32:38 Alexander Glazunov Symphony No. 5 in B flat major Op 55

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:56:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick,

Paul Crossley, piano Sony 53111

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

20:16:00 00:39:10 César Franck Symphony in D minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:56:00 00:02:49 Johannes Brahms Feldeinsamkeit Op 86

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Andrey Boreyko, conductor

Judith LeClair, bassoon

21:04:00 00:22:40 Igor Stravinsky The Song of the Nightingale

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

21:30:00 00:18:52 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

Orpheus Chamber Orchestra Frank Morelli, bassoon DeutGram 423623

22:01:00 00:47:00 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau

Royal Concertgebouw Orchestra WFMT 1

LATE PROGRAM

23:02:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

23:05:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:13:00 00:05:46 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Elina Garanca, mezzo DeutGram 4777177

23:22:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:32:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:45:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:49:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

23:56:00 00:02:34 Sergei Rachmaninoff Daisies Op 38

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

23:56:00 00:03:20 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano:

Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164