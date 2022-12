Program Guide 02-12-2014

12:00am WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:26 Aaron Copland A Lincoln Portrait

Seattle Symphony Gerard Schwarz James Earl Jones, narrator Delos 3140

00:18:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

01:01:00 00:43:10 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

01:46:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

02:26:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

03:06:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

03:46:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

04:24:00 00:27:09 Michael Daugherty Letters from Lincoln

Spokane Symphony Eckart Preu Thomas Hampson, baritone E1 Music 7725

04:53:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

05:20:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:40:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

05:58:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

6:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:06:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky

The Sleeping Beauty: Pas de quatre Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:15:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:15:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

06:25:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

06:40:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:51:00 00:02:01 Agustín Barrios Las Abejas

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Minnesota"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz "Over the Waves"

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

07:10:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

07:20:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:25:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:29:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

07:40:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:51:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

07:55:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:58:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

08:15:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

08:30:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:35:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

08:40:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:51:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

08:55:00 00:04:55 Richard M & Robert B Sherman The Jungle Book: The Bare Necessities

London Music Works Silva 1398

09:05:00 00:15:16 Aaron Copland A Lincoln Portrait Philadelphia Orchestra

Eugene Ormandy Adlai Stevenson, narrator Sony 62401

09:35:00 00:07:31 Randall Thompson Allegro from Symphony No. 2

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

09:45:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

09:55:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:56:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:03:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:09:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

10:18:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

10:27:00 00:14:18 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Academy of Ancient Music Andrew Manze Andrew Manze, violin; Rachel Podger, violin Harm Mundi 907155

10:42:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

10:51:00 00:24:45 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Aaron Copland London Symphony Orchestra CBS 42430

11:19:00 00:06:34 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

11:28:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

11:36:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

11:44:00 00:13:11 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns in D major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn; Iona Brown, violin Philips 416815

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:03:56 John Philip Sousa The Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:18:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:23:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:28:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

12:33:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:45:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17

Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:55:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

1:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

13:44:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020



2:00 WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:13 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

14:02:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

14:07:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Piers Lane, piano Hyperion 67344

14:19:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:31:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:43:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

14:55:00 00:03:25 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

3:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEW

15:02:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

15:11:00 00:14:18 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer

Anne Sofie von Otter, ms NDR Symphony John Eliot Gardiner DeutGram 439 928

15:31 00:25:32 Johannes Brahms (orch Arnold Schoenberg) Piano Quartet in G Minor, Op. 25

Christoph von Dohnanyi Cleveland Orchestra MAA 75

4:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

16:06:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:11:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

16:29:00 00:04:29 Miklos Rozsa The Four Feathers

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

16:40:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

16:52:00 00:02:42 Roland Dyens Tango en skaï

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:55:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

17:05:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

17:11:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:21:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

17:40:00 00:06:53 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

17:52:00 00:02:48 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Fazil Say, piano Teldec 26202

17:56:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

6:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:12:10 Sergei Rachmaninoff Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

18:20:00 00:03:03 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

18:26:00 00:03:37 Stanley Myers The Deer Hunter: Cavatina

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:26:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

7:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

19:18:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

8:00 CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC ORCHESTRA LIVE AT SEVERANCE HALL

Carl Topilow, conductor; Jared Blajian, cello

Giacomo Rossini: Overture to La gazza ladra (The Thieving Magpie)

Ernst Bloch: Schelomo: Hebraic Rhapsody for Cello and Orchestra

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in D minor, Op. 47

10:00 THE BLACK ARTS WITH A. GRACE LEE MIMS

Songs of Will Marion Cook as sung by tenor William Brown+

11:00 LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Masonic Funeral Music

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 48385

23:08:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:13:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:21:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:29:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:40:00 00:03:50 Andrés Segovia Estudio sin luz

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:43:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:56:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:56:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634