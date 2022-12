Program Guide 02-05-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

00:36:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

01:08:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

01:43:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

02:11:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78

Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

02:53:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34

Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

03:36:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

04:11:00 00:38:27 Frédéric Chopin Twenty-four Preludes Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

04:51:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:09:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

05:40:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

05:44:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

05:49:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

05:56:00 00:03:41 Johann Strauss Jr Polka française "Kreuzfidel" Op 301

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2

IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

06:15:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1:

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:25:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people English Baroque Soloists

Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

06:30:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

06:40:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

06:51:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March "Nobles of the Mystic Shrine"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

07:10:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon

Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

07:20:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Otello: Fuoco di gioia

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

07:25:00 00:06:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

07:40:00 00:05:22 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 141

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:51:00 00:04:53 Leroy Anderson Goldilocks: Overture

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

07:55:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

08:07:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

08:15:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

08:25:00 00:10:04 Dominick Argento Valentino Dances

Minnesota Orchestra Eiji Oue William Schimmel, accordion Reference 91

08:51:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:51:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

08:55:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from "The England of

André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

09:35:00 00:04:28 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:55:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:05:00 00:01:25 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

10:07:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

10:11:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

10:20:00 00:05:12 George Frideric Handel Musette from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:27:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:33:00 00:14:25 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

10:50:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

11:19:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3 J

eanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:29:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

11:39:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21

Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

11:50:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:22:00 00:05:31 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

12:29:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

12:38:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:45:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

12:55:00 00:04:24 Mel Brooks The Producers: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:29:40 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

13:34:00 00:25:50 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 4 in E major Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:01:45 Gabriel Pierné Ramuntcho: Fandango

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:04:00 00:06:30 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

14:14:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:25:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

14:37:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

14:50:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at the Mozart and Elgar program at Severance Hall this week

15:02:00 00:08:18 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 3

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

15:14:00 00:11:01 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

15:27:00 00:14:28 Sir Edward Elgar Enigma Variations Nos. 10-14

Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129

15:43:00 00:14:17 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

George Szell Cleveland Orchestra Sony 48272

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

16:06:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:11:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

16:28:00 00:03:32 Vangelis Chariots of Fire: Theme Boston Pops Orchestra

John Williams Randy Kerber, synthesizer Sony 62592

16:35:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

16:41:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

16:51:00 00:03:36 Giuseppe Verdi Otello: Act 2 Finale "Si, pel ciel

Orchestra of La Scala Lorin Maazel Plácido Domingo, tenor; Justino Diaz, bass EMI 72105

16:57:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

17:05:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

17:24:00 00:10:30 Carl Orff Carmina burana: In the Tavern

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

17:40:00 00:00:48 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:41:00 00:00:45 Frédéric Chopin Prelude No. 7 in A Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:42:00 00:01:05 Frédéric Chopin Prelude No. 19 in E flat Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:43:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:46:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

17:52:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

17:55:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic Orchestra RCA 60073

18:27:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

18:30 BROADWAY BUZZ with Joe Garry: The Gershwins' Porgy & Bess at the Palace Theater in Playhouse Square

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:19:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

19:56:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

20:30:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:56:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

CONCERT HALL: Daniel Trifonov, piano

21:02:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

21:09:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

21:21:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

21:56:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Leontyne Price

22:57:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda Chamber Orchestra of Europe

Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:11:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:23:00 00:04:59 Gerald Finzi Prelude Op 25

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

23:27:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:31:00 00:05:52 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "O Mensch, bewein dein'

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

23:39:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:43:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:56:00 00:02:35 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Mélancolie

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

23:56:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain

Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

23:57:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277