Program Guide 01-23-2014

00:02:00 00:30:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

00:35:00 00:25:20 Sir Edward Elgar Violin Sonata in E minor Op 82

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

01:02:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

01:39:00 00:33:14 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

New York Philharmonic Leonard Bernstein Stanley Drucker, clarinet CBS 44708

02:14:00 00:37:30 Max Bruch Serenade for Violin & Orchestra Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

02:54:00 00:40:08 Ludwig van Beethoven

String Quartet No. 7 in F major Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80229

03:36:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

04:05:00 00:40:15 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Tabea Zimmermann, viola LSO Live 40

04:47:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

05:22:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

05:42:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:57:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

06:07:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Cleveland Quartet Telarc 80178

06:15:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

06:22:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

06:28:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

06:35:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:40:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

06:51:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:52:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:10:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

07:15:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

07:20:00 00:01:40 Hans Zimmer Madagascar: Zoosters Breakout

London Music Works Silva 1398

07:25:00 00:06:11 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

07:40:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

07:51:00 00:02:58 José Luis Merlin Suite del recuerdo: Chacarera

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

07:55:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

07:58:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba from "Six Caribbean

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:11:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Orchestra Cala 4031

08:15:00 00:06:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concert Rondo in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

08:25:00 00:08:31 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

08:35:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

08:43:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:51:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:55:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:09:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

09:28:00 00:04:12 Harold Arlen One for My Baby

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:35:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

09:47:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E majo

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

09:55:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:03:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song "Auf dem Wasser zu singen"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:07:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

10:12:00 00:06:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:19:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:26:00 00:04:07 Antonio Vivaldi Largo from Cello Concerto in a

Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

10:31:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

10:44:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:50:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

11:20:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

11:33:00 00:07:02 Franz Schubert Moment Musical No. 1 in C major

Mitsuko Uchida, piano Philips 470164

11:41:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

11:50:00 00:07:14 Ludwig van Beethoven

Coriolan Overture Op 62 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

12:10:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:17:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

12:25:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:35:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

12:42:00 00:15:08 Morton Gould Kurt Weill Songbook for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

12:58:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

13:00:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

13:40:00 00:18:45 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

14:00:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

14:03:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:05:00 00:09:48 Jean-Baptiste Loeillet Trio Sonata No. 1 in F

Geminiani Ensemble Christoph 74590

14:14:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

14:22:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

14:57:00 00:02:15 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

15:00:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:07:00 00:04:44 Maria Schneider The Dead in Frock Coats

St Paul Chamber Orchestra Maria Schneider Dawn Upshaw, soprano ArtistShar 121

15:12:00 00:21:58 Béla Bartók Violin Concerto No. 1

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

15:43:00 00:06:15 Louis Théodore Gouvy Finale from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

15:51:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:58:00 00:03:48 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

16:06:00 00:03:35 Duke Ellington A Single Petal of a Rose

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

16:12:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

16:29:00 00:01:43 Franz Waxman To Have and Have Not: Main title

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:30:00 00:03:55 Max Steiner Passage to Marseille: Rescue at Sea

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 422

16:41:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8

Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

16:52:00 00:02:30 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Bavarian Radio Symphony Daniel Harding Bavarian Radio Chorus DeutGram 4778778

16:56:00 00:02:49 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

17:05:00 00:05:19 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 50

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

17:12:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:25:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

17:40:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

17:46:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

17:52:00 00:01:46 Franz Schubert Heidenröslein

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

17:56:00 00:03:03 George Gershwin Short Story

London Symphony Orchestra Eric Stern Richard Stoltzman, clarinet RCA 61790

18:09:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

18:30:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:38:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:44:00 00:11:09 Béla Bartók Finale from Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

18:55:00 00:02:46 Francis Poulenc Intermezzo No. 2 in D flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

19:02:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D majo

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

19:26:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

20:00:00 00:14:28 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

Royal Liverpool Philharmonic John Wilson James Clark, violin Avie 2194

20:16:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

20:56:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

20:57:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

21:04:00 00:09:57 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

21:17:00 00:29:55 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

21:51:00 00:45:18 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

22:40:00 00:04:38 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

22:50:00 00:07:41 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Eric Fenby, conductor (Unicorn 9063)

23:02:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:10:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:20:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Kenneth Johnston, violin Blue Water 2010

23:28:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:38:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:46:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:56:00 00:03:03 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206