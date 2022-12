Program Guide 01-07-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

00:31:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:15:00 00:26:45 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

01:44:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

02:29:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80105

02:55:00 00:43:33 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

03:41:00 00:39:21 Franz Schubert Piano Sonata No. 18 in G

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

04:22:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:54:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

05:21:00 00:19:02 Claude Debussy Images: Ibéria

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

05:42:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:56:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:06:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:15:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:25:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

06:40:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

06:48:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:51:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:10:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

07:18:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

07:20:00 00:01:02 Francis Poulenc Improvisation No. 11 in G minor

Paul Crossley, piano CBS 44921

07:24:00 00:02:12 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

07:25:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:40:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

07:51:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

07:55:00 00:02:32 Anthony Holborne Almaine "The Honeysuckle"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:56:00 00:02:27 Traditional The Cuckoo

John Rutter Cambridge Singers; Rachel Masters, harp Collegium 120

08:06:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

08:15:00 00:07:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Winter" Concerto in F minor Op 8

Chamber Ensemble Janine Jansen, violin Decca 5298

08:25:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon

European Baroque Soloists Denon 9614

08:37:00 00:03:25 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

08:40:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

08:51:00 00:04:41 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

08:55:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:05:00 00:13:01 Francis Poulenc Flute Sonata

Paul Fried, flute; Christopher O'Riley, piano GoldenTone 1

09:26:00 00:04:10 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Griet's Theme

Paul Bateman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:35:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on "The Carnival of Venice"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

09:45:00 00:06:29 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Overture

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

09:52:00 00:02:25 Randall Thompson Frostiana: The Pasture

Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

09:55:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

10:01:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

10:06:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

10:13:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

10:22:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:27:00 00:15:20 Nino Rota Concerto for Strings

I Musici Philips 416356

10:43:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

10:50:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

11:22:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

11:33:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

11:41:00 00:06:15 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

András Schiff, piano Teldec 17141

11:48:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:57:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

12:10:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:17:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:26:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:34:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:43:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

12:50:00 00:06:43 Scott Joplin Solace

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat

English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

13:30:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:17 Karl King Barnum & Bailey's Favorite March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

14:02:00 00:02:37 Karl King March "Sarasota" Col. Lowell Graham

USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:08:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

14:20:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's "Etude in the form of a Waltz"'

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

14:21:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:30:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

14:42:00 00:09:59 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

14:53:00 00:06:39 Francis Poulenc Un soir de neige

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

WCLV ARTS PARTNERS HOUR: Oberlin College Conservatory of Music: String Quartet Festival, Akron Symphony Orchestra and Chagrin Arts Series featuring Les Délices

15:03:00 00:09:35 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

15:15:00 00:09:56 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

15:30:00 00:07:25 Jean-Féry Rebel Ulysses: Suite

Les Délices Délices 2012

15:40:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

16:06:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:12:00 00:12:10 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:28:00 00:04:23 Sir Malcolm Arnold Trapeze: Prelude & Finale

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

16:37:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

16:41:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle Brigade

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

16:52:00 00:01:46 Antonio Vivaldi Largo from "Winter" Concerto in F minor

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

16:55:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

17:05:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

17:12:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

17:23:00 00:10:43 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Michael Tilson Thomas Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

17:39:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels

Paul Crossley, piano CBS 44921

17:47:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

17:52:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 60358

17:56:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:53 Maurice Ravel Violin Sonata in G major

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

18:28:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

18:35:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G

Simon Trpceski, piano EMI 272

18:41:00 00:12:52 Francis Poulenc Trio for Oboe, Bassoon & Piano

Maurice Bourgue, oboe; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 421581

18:54:00 00:03:46 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Simon Trpceski, piano EMI 272

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:00:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:25:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:26:45 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

20:31:00 00:25:34 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Esa-Pekka Salonen, conductor; Yo-Yo Ma, cello

21:04:00 00:13:50 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

21:20:00 00:21:24 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

21:45:00 00:27:00 Witold Lutoslawski Cello Concerto

22:15:00 00:23:53 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

22:43:00 00:04:50 Franz Joseph Haydn First Movement & Finale from Cello Concerto No. 2

--Yo-Yo Ma, cello; Ton Koopman, conductor

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:33 Francis Poulenc Mélancolie

Paul Crossley, piano CBS 44921

23:08:00 00:06:01 Gustav Mahler Rückert Lieder: Ich bin der Welt

Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

23:14:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

23:23:00 00:04:16 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:27:00 00:05:01 Eric Whitacre Goodnight, Moon

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Hila Plitmann, soprano Decca 16636

23:32:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away"

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:43:00 00:06:18 Francis Poulenc Intermezzo from Violin Sonata

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 89699

23:47:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

23:52:00 00:02:42 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Robert Cassidy, piano Albany 1348

23:55:00 00:04:00 Kevin Puts Elegy for Brass

Bay Brass Harm Mundi 807556