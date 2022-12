Program Guide 12-30-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

00:44:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

01:15:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

01:57:00 00:22:25 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Part 4

Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Dorothea Röschmann, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Werner Güra, tenor; Klaus Häger, baritone; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

02:21:00 00:23:24 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 2 in G minor Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

02:46:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

03:33:00 00:32:59 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

04:08:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

04:51:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:11:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

05:41:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

06:05:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:14:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

06:24:00 00:04:07 Franz Liszt Paraphrase on Spohr's Romance "The Rose"

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9471

06:29:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

06:37:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

06:40:00 00:06:50 Jacques Offenbach Waltz "American Eagle"

Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nelson Rocha, trumpet Nimbus 5303

06:51:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti

Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

06:53:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:10:00 00:04:11 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

07:20:00 00:03:53 Antonio Vivaldi Final Choruses from Gloria

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

07:23:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

07:27:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:40:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

07:51:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

07:55:00 00:02:03 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:58:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

08:06:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

08:13:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:23:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 60358

08:29:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:40:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:46:00 00:04:26 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:51:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

08:55:00 00:04:38 Mikis Theodorakis Zorba the Greek: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:16:52 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:24:00 00:01:25 Alex North 2001-A Space Odyssey: Fanfare

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:31:00 00:08:23 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

09:41:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

09:47:00 00:06:48 Leonard Bernstein Candide: Glitter and be gay

London Symphony Orchestra Leonard Bernstein June Anderson, soprano DeutGram 429734

09:54:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:59:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:02:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:06:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

10:14:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:20:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

10:25:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

10:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

10:52:00 00:32:47 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27

Guarneri Quartet Philips 426286

11:27:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

11:35:00 00:06:34 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

11:43:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

11:52:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

12:10:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

12:18:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:25:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:33:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:42:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

12:53:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

13:00:00 00:32:59 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

13:35:00 00:24:09 Igor Stravinsky Divertimento from "The Fairy's Kiss"

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

14:00:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

14:03:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

14:11:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture "The Land of the Mountain and Flood"

Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

14:22:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

14:31:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:46:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

15:00:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:11:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

15:24:00 00:21:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 20 in D

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

15:47:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

15:58:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:06:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

16:10:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

16:25:00 00:08:51 Lord Berners Nicholas Nickleby: Suite

Barry Wordsworth Royal Liverpool Philharmonic EMI 65098

16:35:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

16:45:00 00:06:42 Albert Roussel Divertissement Op 6

Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 425861

16:51:00 00:02:56 Traditional Come, My Children Dere

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meredith Hall, soprano; Apollo's Singers Avie 2269

16:56:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

17:05:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

17:10:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

17:28:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

17:40:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

17:49:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:55:00 00:01:53 George Frideric Handel Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers The Sixteen Collins 70382

17:57:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:09:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales "Ports of Call"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

18:23:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

18:27:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from "La traviata"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

18:31:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

18:51:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

19:02:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

19:16:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

19:57:00 00:01:54 William Byrd Jig in A minor

Canadian Brass CBS 45792

20:02:00 00:09:24 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:13:00 00:42:21 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4113

20:56:00 00:02:24 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Dance of the Priestesses

Sir Thomas Beecham Royal Philharmonic Orchestra EMI 63412

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin – Winter Festival Program featuring music conducted by Leonard Bernstein, Skitch Henderson and Danny Kaye

Mozart: German Dance in C, K. 605, Sleigh Ride (Leonard Bernstein, conductor) SMK 64076

Tchaikovsky: Symphony No. 1, Winter Dreams (Sony 47631)

Henderson, arr.: Selections from Winter Holiday, 1961-62 --Skitch Henderson, piano and conductor (Columbia MS 6381) and (Sony Promotional 6381)

Prokofiev: Peter and the Wolf, Opus 67--Leonard Bernstein, narrator and conductor (Sony 60175)

Strauss II: Overture to Die Fledermaus --Danny Kaye, conductor (Bel Canto Paramount 12704 from "An Evening with Danny Kaye")

23:02:00 00:05:00 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:07:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:18:00 00:25:09 Anton Bruckner Adagio from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

23:45:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:56:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

23:56:00 00:03:47 John Field Adagio from Piano Concerto No. 2

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370