Program Guide 12-20-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

00:18:00 00:35:26 Camille Saint-Saëns Christmas Oratorio Op 12

Dresden Philharmonic Martin Flämig Ute Selbig, soprano; Elisabeth Wilke, contralto; Annette Markert, alto; Armin Ude, tenor; Dresden Kreuzchor LaserLight 15273

00:55:00 00:49:51 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo; Ernst Senff Choir DeutGram 431655

01:47:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

02:24:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

03:06:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

03:44:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

04:12:00 00:27:10 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

04:41:00 00:38:02 Sergei Rachmaninoff Etudes-tableaux Op 39

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

05:21:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:41:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

05:51:00 00:06:00 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

05:58:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

BBC NEWS; FIRST PROGRAM

06:05:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

06:15:00 00:09:32 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

06:25:00 00:03:52 Traditional Today in Bethlehem

West Edge String Quartet Centaur 3087

06:30:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

06:36:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:40:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

06:51:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:53:00 00:03:04 Josef Strauss Polka "Fireproof" Op 269

John Georgiadis London Symphony Orchestra MCA 25236

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March "U.S. Field Artillery"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

07:10:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

07:17:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:20:00 00:02:01 Kermit Poling A Holly and Ivy Calypso

West Edge String Quartet Centaur 3087

07:24:00 00:02:18 Jack Rollins & Steve Nelson Frosty the Snowman

Canadian Brass Steinway 30027

07:26:00 00:06:23 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:40:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

07:51:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:55:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

08:06:00 00:04:26 Ralph Vaughan Williams Fantasia on "Greensleeves"

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

08:13:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:15:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:25:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:40:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:51:00 00:02:09 Traditional My Dancing Day

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers Telarc 80377

08:55:00 00:04:55 James Horner The Amazing Spider-Man: Young Peter

London Music Works Silva 1398

08:59:00 00:01:42 Sir William Walton Henry V: Touch her soft lips and part

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 48260

09:05:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

09:24:00 00:06:02 Erich Wolfgang Korngold The Constant Nymph: Tomorrow Op 33

National Philharmonic Charles Gerhardt Norma Proctor, contralto; Ambrosian Singers RCA 60863

09:35:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

09:45:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

09:50:00 00:05:05 Kermit Poling Two Puerto Rican Carols

West Edge String Quartet Centaur 3087

09:55:00 00:02:53 Raymond Scott The Toy Trumpet

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:28 Jester Hairston Mary's Boy Child

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914

10:03:00 00:01:23 Anonymous Spiritual "Ain'ta That Good News!"

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

10:07:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

10:16:00 00:05:18 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 449186

10:22:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:26:00 00:12:23 Richard Wagner Rienzi: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

10:41:00 00:06:41 Gustav Holst Choral Fantasy on Old Carols "Christmas Day"

Bay Brass A. David Krehbiel John Fenstermaker, organ Gothic 49120

10:50:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:01:21 Mikola Leontovich Carol of the Bells

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:26:00 00:02:37 Gustav Holst In the Bleak Midwinter

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:28:00 00:00:53 Anonymous Gaudete, Christus est natus

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:29:00 00:04:30 Hector Berlioz L'Enfance du Christ: The Shepherds' Farewell

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:37:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:42:00 00:08:22 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:50:00 00:01:53 Mack Wilberg One December, Bright and Clear

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:14:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

12:20:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

12:28:00 00:11:33 Leroy Anderson Suite of Carols for Brass

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

12:41:00 00:12:49 Alfred Burt A Christmas Greeting

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Philips 416287

12:55:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

13:31:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:42 John Jacob Niles I Wonder As I Wander

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Melanie Marshall, soprano; Andrew Williams, viola Collegium 133

14:03:00 00:02:54 Elizabeth Poston Jesus Christ, the Apple Tree

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

14:09:00 00:09:16 Dmitri Shostakovich Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

14:20:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

14:29:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:40:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

14:40:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

DECEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:06:29 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Overture

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

15:09:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

15:15:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

15:22:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

15:43:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

15:46:00 00:03:22 Albert Hague You're a Mean One, Mr. Grinch

Canadian Brass Steinway 30027

15:49:00 00:03:15 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Canadian Brass Steinway 30027

15:55:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:31 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

16:06:00 00:02:32 Traditional Coventry Carol

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

16:11:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

16:29:00 00:03:28 Maurice Jarre Prancer: Theme

Michael Chertock, piano Telarc 80485

16:36:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Magnificat: Final Choruses Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

16:42:00 00:06:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

16:52:00 00:03:07 Traditional Greensleeves

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Catrin Finch, harp DeutGram 14914

16:55:00 00:03:39 Julie Giroux Christmas and Sousa Forever

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:05:00 00:04:58 Josquin Desprez Ave Maria

Joe Miller Westminster Choir WCC 1009

17:12:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

17:25:00 00:10:56 Robert Russell Bennett "The Many Moods of Christmas" Medley

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

17:41:00 00:03:32 Traditional God Rest Ye Merry, Gentlemen

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge; Audience King'sColl 1

17:46:00 00:02:32 Traditional The Truth Sent from Above

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge King'sColl 1

17:51:00 00:03:41 James Pierpont Jingle Bells

Marielle Nordmann, harp; Simion Stanciu, panpipe; Alexandre Lagoya, guitar; Pierre Lenert, viola Erato 45975

17:56:00 00:03:17 Ralph Vaughan Williams The Oxen from "Hodie"

London Symphony Orchestra Richard Hickox Stephen Roberts, baritone EMI 54128

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:58 Benjamin Britten A Ceremony of Carols Op 28

Martin Neary Westminster Abbey Choir; Aline Brewer, harp Sony 62615

18:34:00 00:02:14 Traditional Infant Holy, Infant Lowly

Burning River Brass BurnRiver 2004

18:39:00 00:01:33 Gloria Shayne Baker Do You Hear What I Hear?

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

18:43:00 00:12:20 Leroy Anderson Suite of Carols for String Orchestra

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

18:55:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa

Mainstreet Brass MSR 1325

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

19:22:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

19:56:00 00:02:39 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

20:27:00 00:29:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

20:58:00 00:01:48 Traditional I Saw Three Ships

Etherea Vocal Ensemble Delos 3422

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:02:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

21:11:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

21:56:00 00:03:00 Daniel Read While Shepherds Watched

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Youth Forum: “Carry On”

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

23:11:00 00:08:26 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

23:22:00 00:10:31 Franz Schubert Impromptu No. 10 in E flat

Mitsuko Uchida, piano Philips 456572

23:32:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

23:41:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:47:00 00:06:27 Morten Lauridsen O magnum mysterium

Bay Brass Harm Mundi 807556

23:55:00 00:02:31 Peter Tchaikovsky The Crown of Roses

Ralph Allwood Rodolfus Choir BBC 326

23:57:00 00:03:53 Traditional A la Nanita nana

West Edge String Quartet Centaur 3087