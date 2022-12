Program Guide 12-19-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:00:00 00:02:44 Bob Chilcott The Shepherd's Carol

John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

00:02:00 00:29:03 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Cleveland Orchestra

George Szell Robert Marcellus, clarinet Sony 86793

00:34:00 00:25:27 Maurice Ravel Piano Trio in A minor

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

01:01:00 00:37:08 John Rutter Magnificat

City of London Sinfonia John Rutter Patricia Forbes, soprano; Cambridge Singers Collegium 114

01:40:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

02:15:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

02:51:00 00:55:35 George Frideric Handel Messiah, Part 1

Les Arts Florissants William Christie Barbara Schlick, soprano; Sandrine Piau, soprano; Andreas Scholl, counter-tenor; Mark Padmore, tenor; Nathan Berg, bass Harm Mundi 2908304

03:48:00 00:34:37 George Frederick Bristow Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

04:24:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat Op 113

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

04:55:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

05:14:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

05:41:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:04:48 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Reed Flutes

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

06:15:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat

Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

06:28:00 00:04:04 Felix Mendelssohn Hark! The Herald Angels Sing

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Farnham Youth Choir; Cambridge Singers Collegium 133

06:33:00 00:07:23 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Van Cliburn, piano RCA 60358

06:40:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

06:51:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March "The Gallant Seventh"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

06:58:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

07:05:00 00:04:23 Nikolai Rimsky-Korsakov Sérénade Op 37

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

07:10:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:17:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from "Interchange"

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

07:23:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

07:25:00 00:05:29 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

07:40:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

07:51:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

07:55:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

08:06:00 00:04:41 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

08:15:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

08:25:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

08:33:00 00:04:17 Francesco Manfredini Pastorale from Concerto Grosso Op 3

Rudolf Baumgartner Lucerne Festival Strings DeutGram 469376

08:40:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

08:51:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:55:00 00:05:19 Michel Legrand Noelle's Theme

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

09:05:00 00:18:15 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

09:35:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

09:45:00 00:06:29 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Overture

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

09:55:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:58 Franz Liszt Christmas Tree: Adeste Fidelis

Leslie Howard, piano Hyperion 66388

10:02:00 00:03:50 Traditional Joy to the World

A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

10:06:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

10:16:00 00:04:48 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Dance of the Reed Flutes

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

10:23:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

10:27:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1

John O'Conor, piano Telarc 80290

10:41:00 00:06:56 Antonín Dvorák Silent Woods Op 68

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Han-Na Chang, cello EMI 57052

10:50:00 00:31:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:29:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:33:00 00:03:43 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:39:00 00:03:20 Hugh Martin Have Yourself A Merry Little Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:42:00 00:00:52 Gregg Smith Fear Not Good Shepherds

Gareth Morrell Joela Jones, piano; Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:43:00 00:01:27 John Joubert Torches Op 7

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:44:00 00:03:34 Mel Tormé The Christmas Song

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:48:00 00:02:15 John Frederick Coots Santa Claus is Coming to Town

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:17:00 00:04:07 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Richard Bonynge London Symphony Orchestra DeutGram 469376

12:24:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz "Voices of Spring" Op 410

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:32:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:42:00 00:11:33 Raymond Warren Wexford Bells Suite

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:05 Traditional Sweet Little Jesus Boy

Roger Wagner Steve Amerson, tenor; Roger Wagner Chorale Delos 3072

14:03:00 00:01:25 Anonymous Spiritual "Go Tell It on the Mountain"

Todd Wilson, organ MAA 11009

14:04:00 00:09:24 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 54091

14:16:00 00:07:12 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: March & Peanut Brittle Brigade

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

14:26:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

14:41:00 00:10:19 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:53:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

DECEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Little Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

15:03:00 00:06:04 Samuel Barber Agnus Dei

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

15:09:00 00:04:26 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz

Ave Maria to Thee Holy Virgin Dominican Sisters of Mary Decca 18696

15:14:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

15:47:00 00:09:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 5 in F sharp minor Op 44

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

WCLV DRIVE TIME with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:02 Tchaikovsky & Ellington The Nutcracker: Trepak & The Volga Vouty

Steven Richman Harmonie Ensemble New York Harm Mundi 907493

16:06:00 00:01:47 Traditional Christ was Born on Christmas Day

Robert Shaw Robert Shaw Chamber Singers; Katherine Murray, mezzo; Victor Ledbetter, baritone Telarc 80377

16:12:00 00:11:00 Cyril J. Mockridge Miracle on 34th Street: Suite

David Newman Royal Philharmonic Orchestra Telarc 88801

16:27:00 00:04:26 John Francis Wade O Come, All Ye Faithful

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge; Audience King'sColl 1

16:34:00 00:06:03 David Lovrien Minor Alterations

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

16:41:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

16:52:00 00:02:42 George Frideric Handel Messiah: Lift up your heads

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

16:56:00 00:03:16 Anonymous Gabriel from heaven's king

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 102

17:05:00 00:05:44 George Frederick Bristow Scherzo "The Butterfly's Frolic"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

17:22:00 00:13:45 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

17:41:00 00:05:15 John Foster While shepherds watched their flocks

Taverner Players Andrew Parrott Taverner Choir EMI 54529

17:47:00 00:02:40 William Billings The Shepherd's Carol

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

17:52:00 00:02:50 Charles Gounod Meditation after Bach "Ave Maria"

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Julie Spangler, piano FanfareCin 1

17:56:00 00:02:17 Antonio Vivaldi Gloria in excelsis Deo from Gloria

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:49 John Rutter Dancing Day

Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

18:36:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

18:42:00 00:04:28 Fanny Mendelssohn-Hensel The Year: December

Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666

18:48:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for Anna Magdalena Bach"

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:06 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 2 in D minor Op 119

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

19:22:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:56:00 00:03:23 Brian A. Schmidt O magnum mysterium

Cantus Cantus 1211

20:00 BW HOLIDAY CONCERT: Highlights from the 2013 program featuring student ensembles from the Conservatory at Baldwin Wallace University

20:48:00 00:09:31 Billy May Holiday Cheer

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 416287

SYMPHONYCAST with Alison Young: Los Angeles Philharmonic/Robin Ticciati; Lars Vogt, piano

21:04:00 00:08:10 Anatoly Lyadov The Enchanted Lake Op 62

21:15:00 00:34:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

21:52:00 00:44:33 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

22:39:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

22:44:00 00:14:03 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13

Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:08:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:20:00 00:02:54 George Frideric Handel Messiah: Pastoral Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

23:22:00 00:07:00 Woldemar Bargiel Adagio in G major Op 38

German Chamber Philharmonic Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63665

23:29:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9169

23:40:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song "Der Müller und der Bach"

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:46:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67

North German Radio Symphony Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:55:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730