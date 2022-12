Program Guide 12-17-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:17:58 Domenico Cimarosa Concerto for 2 Flutes in G

London Mozart Players Sir James Galway James Galway, flute; Jeanne Galway, flute RCA 63701

00:22:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:02:00 00:32:59 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

01:37:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

02:16:00 00:35:09 John Adams Harmonium

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

02:53:00 00:52:00 Dmitri Shostakovich Symphony No. 10 in E minor Op 93

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430844

03:47:00 00:33:56 Johann Sebastian Bach Magnificat in D

Collegium Vocale Orchestra Philippe Herreweghe Carolyn Sampson, soprano; Ingeborg Danz, alto; Mark Padmore, tenor; Sebastian Noack, bass; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901781

04:23:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

05:01:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

05:22:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

05:43:00 00:05:31 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E Op 62

Nelson Freire, piano Decca 14053

05:57:00 00:01:18 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

06:14:00 00:04:09 Claude Debussy Pour le piano: Prélude

Barry Douglas, piano RCA 68127

06:20:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:30:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:42:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

06:51:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

06:55:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

07:05:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

07:10:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:15:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

07:23:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol

Burning River Brass BurnRiver 2004

07:42:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

07:51:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:53:00 00:02:58 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

07:55:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka "Thunder and Lightning" Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:56:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

08:06:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

08:15:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

08:30:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:37:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:40:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

08:51:00 00:02:30 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:55:00 00:04:00 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from "Mother Goose"

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

09:24:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:35:00 00:07:48 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

09:45:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

09:51:00 00:05:11 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Orch of Valencian Community Daniel Oren Juan Diego Flórez, tenor Decca 4780135

09:55:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

10:02:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

10:09:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

10:20:00 00:07:10 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 2 in B flat

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

10:30:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

10:45:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:18 Traditional We Wish You a Merry Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:27:00 00:06:16 Randol Alan Bass Gloria

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:33:00 00:03:59 Traditional Wexford Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Brian Keith Johnson, baritone; Mary Kay Fink, Irish whistle; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:40:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:41:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:43:00 00:02:57 Traditional Sans Day Carol

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:46:00 00:02:21 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:48:00 00:03:07 John Rutter Shepherd's Pipe Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:58:00 00:02:04 Jean Joseph Mouret

First Suite of Symphonies: Rondeau English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

BALDWIN WALLACE MEN'S CHORUS HOLIDAY CONCERT live from the Gund Studio in the Idea Center at Playhouse Square with conductor Frank Bianchi and host Bill O'Connell

12:07:00 Traditional (arr Shaw/Parker): O Come, O Come Emmanuel

12:11:00 Traditional (arr Randol Bass): Christmas Flourish

Tracy Grady, soloist

12:21:00 Traditional/Johan Pachelbel (arr Michael Clawsom): The First Noel / Canon

12:25:00 Felix Bernard & Walter Kent (arr Jay Althouse): Winter Wonderland and I’ll Be Home for Christmas

Noah Hamrick, student conductor; Kalee Bondzio and Chris Rojas, duet; Bob Burian, soloist

12:31:00 Robert D. Vandall: Fantasy on Jingle Bells

Peter Douglas and Bill Shaffer, piano 4 hands

12:34:00 Pavel Chesnokov: Spaseniya Sodelal [Salvation Is Created]

12:41:00 Jule Styne: Let it Snow, Let it Snow

Tracy Grady and Bob Burian, vocals

12:41:00 Irving Taylor, Dudley Brooks & Hal Stanley: Man with the Bag

Mr. Sun’s Echo

12:43:00 Traditional: The Twelve Days of Christmas

Mr. Sun’s Echo

12:46:00 Alan Silvestri: Believe from “Polar Express”

Kalee Bondzio, student conductor; Chris Rojas, soloist

12:50:00 Frederick Silver: The Twelve Days AFTER Christmas

12:54:00 Irving Berlin (arr Roy Ringwald): White Christmas

Bill Shaffer & Peter Douglas, piano

THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 00:34:57 Louise Farrenc Symphony No. 2 in D major Op 35

Johannes Goritzki North German Radio Symphony CPO 999820

13:40:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

WCLV MIDDAY

14:03:00 00:03:13 Jean de Brébeuf The Huron Carol

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

14:07:00 00:02:19 Charles Ives A Christmas Carol

Chanticleer Teldec 94563

14:11:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

14:24:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

14:33:00 00:12:07 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

City of London Sinfonia Richard Hickox Roderick Williams, baritone; Joseph Cullen, organ; Joyful Company of Singers Chandos 10385

14:47:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

WCLV ARTS PARTNERS: Almeda Trio, Trinity Cathedral, Quire Cleveland & Ohio Dance Theater

15:01:00 00:05:21 Paul Ferguson Solstice Suite: Remains of the Day

Almeda Trio Albany 1386

15:09:00 00:05:35 George Frideric Handel Messiah: Behold, A Virgin shall conceive

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Apollo's Singers Avie 2208

15:15:00 00:02:24 George Frideric Handel Messiah: And He shall purify Apollo's Fire

Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

15:18:00 00:05:06 George Frideric Handel Messiah: He shall feed His flock

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Amanda Forsythe, soprano Avie 2208

15:25:00 00:03:50 William Billings A Virgin Unspotted

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

15:29:00 00:03:00 Daniel Read While Shepherds Watched

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

15:34:00 00:20:34 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Suite Op 71

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

15:56:00 00:01:20 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

Peter Donohoe, piano EMI 54280

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

16:06:00 00:03:01 Leopold Stokowski Traditional Slavic Christmas Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

16:12:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

16:29:00 00:38:33 Dimitri Tiomkin It's a Wonderful Life: Suite

Royal Philharmonic Orchestra David Newman Ambrosian Singers Telarc 88801

16:34:00 00:05:07 Traditional Suo gân Orchestra of Temple Square

Mack Wilberg Mormon Tabernacle Choir IntReserve 2009

16:41:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

16:52:00 00:02:49 Traditional The Infant King

John Rutter Caroline Ashton, soprano; Cambridge Singers Collegium 512

16:56:00 00:03:10 Michel Corrette Noël suisse from Symphonie des noëls

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

17:05:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:12:00 00:09:11 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Pas de deux

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

17:24:00 00:10:56 Robert Russell Bennett "The Many Moods of Christmas" Medley

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

17:40:00 00:05:36 Walter Kent I'll Be Home for Christmas

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:47:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:52:00 00:02:54 Traditional While Shepherds Watched their Flocks

Stephen Cleobury Choir King's College Cambridge; Audience King'sColl 1

17:55:00 00:03:06 John Rutter Ave Maria

Royal Philharmonic Orchestra John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:29:00 00:03:52 Armas Toivo Valdemar Maasalo The Bells of Christmas

Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8730

18:36:00 00:04:04 Dave Brubeck La Fiesta de la Posada: Lullaby

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

18:42:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

18:56:00 00:02:26 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Concerning Hobbits

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:22:00 00:33:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D Op 36

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 241

19:57:00 00:01:41 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:22 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 901502

20:16:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

20:57:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Robert Chen, violin

21:04:00 00:12:52 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D

21:19:00 00:31:00 Paul Hindemith Violin Concerto

21:53:00 00:45:56 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Suite

22:42:00 00:16:09 Peter Tchaikovsky 1812 Overture Op 49

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

23:10:00 00:08:22 Christopher Rouse Finale "Italian" from "Karolju"

BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

23:20:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:27:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute

James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:32:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:42:00 00:06:03 Franz Biebl Ave Maria

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

23:48:00 00:05:01 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 9

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5321

23:55:00 00:02:49 John David Born on a New Day

King's Singers Signum 502

23:55:00 00:04:29 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481