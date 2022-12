Program Guide 12-09-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

00:25:00 00:38:34 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

American String Project MSR 1386

01:06:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

01:31:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

02:06:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

02:47:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

03:30:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:15:00 00:23:18 Carl Nielsen Aladdin Suite Op 34

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Choir CBS 44934

04:40:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

05:20:00 00:21:18 Robert Schumann Forest Scenes Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

05:44:00 00:03:33 Manuel de Falla La Vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

05:47:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

05:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:05:10 Antonio Vivaldi Allegro from "Autumn" Concerto in F

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:15:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

06:25:00 00:09:21 Ottorino Respighi St. Gregory the Great from "Church Windows"

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

06:30:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:40:00 00:07:46 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

06:51:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "Corcoran Cadets"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai "Douce dame jolie"

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

07:10:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

07:15:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

07:23:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:27:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

07:39:00 00:07:21 Greg Anderson Three Disney Waltzes

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

07:51:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:55:00 00:02:21 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

07:57:00 00:01:18 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

08:06:00 00:06:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60692

08:15:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

08:28:00 00:06:04 Samuel Barber Agnus Dei

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:36:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

08:40:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

08:41:00 00:07:14 Sir William Walton Capriccio burlesco

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

08:49:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

08:55:00 00:03:09 Ennio Morricone Cinema Paradiso: Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:03 George Gershwin Medley from "Porgy and Bess"

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:24:00 00:07:07 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 666

09:45:00 00:08:38 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

09:52:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

09:55:00 00:04:14 Traditional Wexford Carol

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone DeutGram 14914

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

10:02:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:07:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphoses"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:14:00 00:04:48 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Richard Davis, flute Chandos 9416

10:19:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

10:23:00 00:11:57 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

10:50:00 00:32:38 Léo Delibes Coppélia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:03:56 Katherine K. Davis The Little Drummer Boy

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:30:00 00:04:01 Bob Chilcott Mid-winter

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1996

11:34:00 00:01:47 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum Fairy

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:36:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:43:00 00:00:53 Anonymous Gaudete, Christus est natus

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:44:00 00:05:16 Irving Berlin White Christmas

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:49:00 00:02:12 John Joubert There is no Rose

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:52:00 00:03:53 Franz Gruber Silent Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

BBC NEWS; MERIDIAN

12:11:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:20:00 00:09:00 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

12:31:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz "Over the Waves"

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:38:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

12:48:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat Op 55

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

13:55:00 00:04:34 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Dove sono

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Dorothea Röschmann, soprano MAA 10406

WCLV MIDDAY

14:03:00 00:02:57 Traditional The Bold Grenadier

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers; Members of Collegium 120

14:06:00 00:01:53 Traditional The Drunken Sailor

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

14:10:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:21:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

14:32:00 00:09:46 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 4 in F

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

14:43:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

MONDAY MOZART

15:01:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

15:18:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C

Lars Vogt, piano EMI 36080

15:36:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:43 Giacomo Carissimi Jephte: Plorate Israel

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

16:07:00 00:01:58 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

16:11:00 00:14:04 Giovanni Bottesini Grand Duo Concertante for Violin, Double Bass & Orchestra

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Joshua Bell, violin; Edgar Meyer, double bass Sony 60956

16:30:00 00:03:42 Luis Bacalov Il Postino: Theme Chamber Ensemble

Joshua Bell, violin; Carel Kraayenhof, bandoneon Sony 52716

16:33:00 00:06:28 Michel Corrette Symphonie des noëls No. 6 in A

Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

16:41:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Orchestra Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

16:52:00 00:02:52 Traditional I Saw a Maiden

John Rutter Cambridge Singers Collegium 106

16:56:00 00:02:46 Traditional Il est ne le divin enfant

Marielle Nordmann, harp; Alexandre Lagoya, guitar; Simion Stanciu, panpipe; Pierre Lenert, viola Erato 45975

17:05:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

17:12:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

17:22:00 00:12:46 Robert Russell Bennett "The Many Moods of Christmas" Medley No. 3

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80087

17:40:00 00:05:46 Richard Rodgers My Funny Valentine

Chamber Ensemble Kristin Chenoweth, vocal; Joshua Bell, violin Sony 52716

17:47:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

17:52:00 00:02:58 Franz Liszt Christmas Tree: Adeste Fidelis

Leslie Howard, piano Hyperion 66388

17:58:00 00:01:27 Benjamin Britten A Ceremony of Carols: This Little Babe

Etherea Vocal Ensemble; Grace Cloutier, harp Delos 3422

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

18:33:00 00:04:00 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

18:40:00 00:02:30 Franz Liszt Christmas Tree: In dulci jubilo

Leslie Howard, piano Hyperion 66388

18:45:00 00:11:11 Gregorio Allegri Miserere

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

18:55:00 00:02:49 David Willcocks, Myron Roberts Two Settings of "God Rest You Merry, Gentlemen"

Todd Wilson, organ MAA 11009

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

19:15:00 00:40:07 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

19:56:00 00:02:13 Jan Dismas Zelenka Adagio from Miserere in C minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:15 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

20:29:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

20:55:00 00:04:36 George Butterworth English Idyll No. 2

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bernard Labadie, conductor; Miah Persson, soprano; Stephanie Blythe, mezzo-soprano; Frederic Antoun, tenor; Andrew Foster-Williams, bass; Matthew Muckey, trumpet; New York Choral Artists

21:04:00 00:16:38 Johann Sebastian Bach Cantata No. 51 "Jauchzet Gott in allen Landen"

21:23:00 00:05:32 George Frideric Handel Samson: Let the Bright Seraphim

21:35:00 00:52:10 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

22:32:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:10:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:22:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:28:00 00:02:16 Giovanni Palestrina Sicut cervus

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

23:30:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:38:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:44:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:54:00 00:03:00 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

23:56:00 00:02:59 César Franck Danse lente

Paul Crossley, piano Sony 58914