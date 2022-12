Program Guide 12-05-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:20:18 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

00:24:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

00:52:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

01:46:00 00:19:29 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in F major

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

02:07:00 00:26:46 Carl Nielsen Wind Quintet Op 43

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

02:36:00 00:29:15 Federico Mompou Ten Preludes

Anita Pontremoli, piano Centaur 2545

03:07:00 00:28:18 Volkmar Andreae Symphony in C major Op 31

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

03:37:00 01:17:35 Hector Berlioz Requiem Op 5

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Frank Lopardo, tenor; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80627

04:57:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

05:21:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

05:43:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

05:53:00 00:06:00 William Byrd Lullaby, My Sweet Little Baby

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

06:08:00 00:05:13 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 28

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

06:15:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:24:00 00:05:54 Felix Mendelssohn Finale from Piano Concerto No. 2 Op 40

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

06:34:00 00:09:57 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 7 in D minor

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:46:00 00:06:19 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

06:51:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

06:58:00 00:03:44 John Philip Sousa March "The Invincible Eagle"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:12:00 00:07:38 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

07:22:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

07:27:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

07:42:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

07:51:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

07:54:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:07:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

08:14:00 00:08:36 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

08:28:00 00:08:53 Sir Malcolm Arnold Fantasy on Christmas Carols

Rumon Gamba BBC Philharmonic Chandos 9851

08:42:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

08:51:00 00:03:01 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz I am in Thy Hands O Mary

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

08:55:00 00:03:28 Sir Paul McCartney Live and Let Die: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

08:59:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

09:05:00 00:17:26 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

09:27:00 00:07:24 Maurice Jarre Dead Poet's Society: Finale

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:38:00 00:07:32 Artie Shaw Clarinet Concerto

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

09:48:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

09:57:00 00:02:30 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

10:02:00 00:04:27 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Robert Cassidy, piano Albany 1348

10:06:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

10:16:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from "Grand Duo" Sonata

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

10:26:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

10:33:00 00:13:51 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

10:48:00 00:01:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:50:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:50 Traditional O Come, O Come, Emmanuel

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:27:00 00:02:57 Traditional Sans Day Carol

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:30:00 00:01:48 Traditional In dulci jubilo

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:32:00 00:05:24 Adolphe Adam O Holy Night

Cleveland Orchestra Robert Porco Robert Sullivan, trumpet; Jack Sutte, trumpet MAA 2005

11:40:00 00:01:20 Traditional Fum, fum, fum

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:41:00 00:03:48 Leslie Adams Christmas Lullaby

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:45:00 00:02:02 Traditional Angels We Have Heard on High

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:47:00 00:06:16 Randol Alan Bass Gloria

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

12:10:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:20:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:28:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:38:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy

Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

12:46:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:54:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:51 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43678

13:44:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:35 Traditional Afro-Cuban Lullaby

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

14:06:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

14:10:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

14:21:00 00:06:14 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Una voce poco fa

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

14:31:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:42:00 00:12:43 Václav Pichl Symphony in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

14:57:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

DECEMBER CHOICE CDs

15:03:00 00:02:12 Traditional I Saw Three Ships

Canadian Brass Steinway 30027

15:05:00 00:03:23 Vince Guaraldi What Child is This?

Canadian Brass Steinway 30027

15:10:00 00:04:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

15:17:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

15:22:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

15:52:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:59 Gregorian Chant Pange lingua gloriosi

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

16:06:00 00:02:31 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz Holy Mary Mother of God

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

16:11:00 00:12:12 Craig Courtney A Musicological Journey through "The

Symphony Orchestra Jerold Ottley Mormon Tabernacle Choir Bonneville 9402

16:28:00 00:04:40 George Fenton Stage Beauty: Suite

Tolga Kashif Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

16:35:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

16:41:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430201

16:56:00 00:02:39 Martha J. Anderson Sweetest music softly stealing

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 907233

17:05:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

17:12:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

17:24:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

17:40:00 00:04:42 Roger Harvey Fantasy de Noël

Burning River Brass BurnRiver 2008

17:46:00 00:03:38 Traditional Coventry Carol

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:52:00 00:03:20 Gregorian Chant Adoro te devote

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

17:58:00 00:01:04 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

18:09:00 00:21:51 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4779525

18:33:00 00:04:26 Sr. Joseph Andrew Bogdanowicz Ave Maria to Thee Holy Virgin

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

18:40:00 00:02:04 Anonymous Angelus ad virginem

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

18:45:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

18:55:00 00:01:22 Anonymous Stella splendens

Dominican Sisters of Mary Decca 18696

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:18:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

20:56:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

SYMPHONYCAST with Alison Young

21:00:00 Philadelphia Orchestra/Yannick Nézet-Séguin; Leonidas Kavakos, violin

Maurice Ravel: La valse (1920)

Karol Szymanowski: Violin Concerto No. 2 Op 61 (1933)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47 (1937)

21:45:00 00:12:43 Richard Wagner A Faust Overture

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 56165

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:06:00 00:12:32 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

23:20:00 00:08:46 George Gershwin Lullaby for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80445

23:28:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

23:38:00 00:13:37 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Scene in the

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

23:53:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

23:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275