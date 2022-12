Program Guide 12-03-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:14:24 Anton Webern Im Sommerwind

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

00:18:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

01:00:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:50:00 00:33:21 Ferde Grofé Grand Canyon Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin Delos 3104

02:25:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

03:18:00 00:13:18 Nino Rota Trombone Concerto

Tapiola Sinfonietta Osmo Vänskä Christian Lindberg, trombone Bis 568

03:33:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5 in D

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

04:15:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

04:46:00 00:32:50 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

05:20:00 00:19:12 Georg Matthias Monn Cello Concerto in G minor

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

05:41:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from "Jocelyn"

Eroica Trio EMI 56482

05:53:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

06:15:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

06:25:00 00:02:18 Traditional Still, still, still

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

06:30:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:43:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

06:51:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March "Nobles of the Mystic Shrine"

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

07:10:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

07:17:00 00:05:12 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

07:25:00 00:01:50 Anonymous Two Renaissance Lute Pieces

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

07:29:00 00:05:06 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

07:39:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

07:48:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:51:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:57:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:05:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

08:16:00 00:07:51 Frank Bridge An Irish Melody "Londonderry Air"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:17:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:28:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

08:43:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

08:51:00 00:02:22 Jean-Philippe Rameau Musette en rondeau

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:55:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

09:05:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:28:00 00:03:27 César Franck Panis Angelicus

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

09:34:00 00:03:51 Meredith Willson It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

09:39:00 00:07:52 Sir Arthur Sullivan Macbeth: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

09:49:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

09:55:00 00:03:24 Nino Rota Romeo and Juliet: A Renaissance

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:08:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:11:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

10:18:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:25:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

10:32:00 00:14:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

10:50:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

11:18:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:21:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:25:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Miniature Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:27:00 00:01:53 Mack Wilberg One December, Bright and Clear

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:29:00 00:08:03 Robert Russell Bennett "The Many Moods of Christmas" Medley

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:40:00 00:03:24 John Rutter Mary's Lullaby Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:43:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:47:00 00:02:06 Edmund Walters As Joseph was a walking

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:49:00 00:03:44 Traditional The Twelve Days of Christmas

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:58:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:19:00 00:06:07 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.1 in D Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:27:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

12:34:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

12:42:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of "Carousel"

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:57:47 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Hölle Rache

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

14:02:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno!

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

14:06:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to "Young Henry's Hunt"

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

14:17:00 00:06:54 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

14:24:00 00:09:34 Georg Philipp Telemann Violin Concerto in D

L'Orfeo Baroque Orchestra Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin CPO 999900

WCLV ARTS PARTNERS: Apollo’s Fire, Cleveland Chamber Music Society, Earth Day Coalition & Cleveland Orchestra

15:01:00 00:03:07 Anonymous Nowell, Nowell, Tydings Trew

15:04:00 00:02:59 Anonymous Noel nouvelet

15:07:00 00:02:37 Traditional Sussex Carol (On Christmas Night)

Apollo's Fire & Singers Jeannette Sorrell Avie 2269

15:13:00 00:09:34 Benjamin Britten Movement 1 from String Quartet No. 1 in D

Sorrel Quartet Chandos 9469

15:39:00 00:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart Movement 1 from Duo in G K 423

Gidon Kremer, violin Kim Kashkashian, viola DeutGram 415483

15:27:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

15:48:00 00:08:38 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Concerto No. 3

Emi Gilels, piano Cleveland Orchestra George Szell EMI 69506

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

16:07:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wir glauben all' an einem Gott"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

16:13:00 00:11:43 Alexander Glazunov The Seasons: Autumn Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

16:29:00 00:03:52 Nino Rota The Godfather: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

16:36:00 00:03:38 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

16:41:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

16:52:00 00:02:32 Traditional Süsser die Glocken

Paul Hillier Theatre of Voices Harm Mundi 907079

16:57:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

17:05:00 00:04:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 7 in C

Martina Filjak, piano Naxos 572515

17:12:00 00:07:10 Frédéric Chopin Polonaise No. 2 in E flat minor Op 26

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

17:22:00 00:13:15 Miklós Rózsa Spellbound Concerto

Royal Philharmonic Orchestra José Serebrier Roderick Elms, piano Royal Phil 17

17:40:00 00:05:03 Blonde Redhead Melody

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

17:46:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

17:52:00 00:02:50 Jonathan Smith Rudolf and Santa

Mainstreet Brass MSR 1325

17:57:00 00:01:56 Francis Poulenc Française after Claude Gervaise

Paul Crossley, piano CBS 44921

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

18:24:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

18:35:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

18:41:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat Op 61

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

18:55:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

19:10:00 00:45:38 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D Op 60

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:57:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:44:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

20:54:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor

21:04:00 00:09:00 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Overture

21:15:00 00:10:29 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

21:26:00 00:47:18 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

22:14:00 00:44:04 César Franck Symphony in D minor

22:57:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B

Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:09:00 00:07:07 William Schuman New England Triptych: When Jesus Wept

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

23:18:00 00:08:41 Leopold Stokowski Es ist vollbracht! from Bach's "St. John Passion"

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:26:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:36:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:45:00 00:09:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 18 in C minor

Maggie Cole, fortepiano VirginClas 91172

23:56:00 00:02:29 Giovanni Palestrina Adoramus te

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050