Program Guide 11-28-2013

12:00am WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 Op 132 "Holy Song of Thanksgiving" (1825)

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 (1918)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30 (1909)

06:00 – 8:00 AM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

The Cleveland Orchestra/Giancarlo Guerrero; Béla Fleck, banjo

John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986)

Béla Fleck: Banjo Concerto (2011)

Aaron Copland: Billy the Kid: Suite (1938)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

8:00 – 10:00 AM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

Chicago Symphony Orchestra/Miguel Carlos Prieto; Jean-Yves Thibaudet, piano

Alberto Ginastera: Panambí: Suite Op 1 (1940)

Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F Op 103 "Egyptian" (1899)

Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Suite (1939)

Ferde Grofé: Mississippi Suite: Mardi Gras (1926)

Florence Price: Mississippi River (1934)--Mei-Ann Chen, conductor

10:00 AM – 12:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

Pittsburgh Symphony Orchestra/Manfred Honeck; Anne-Sophie Mutter, violin

A World of Music with Anne-Sophie Mutter

Felix Mendelssohn: Violin Concerto in e Op 64 (1844)

Georges Bizet: Carmen Suite (1875)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 (1883)

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 "Italian" (1833)

Maurice Ravel: Boléro (1928)

12:00 – 2:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

The Cleveland Orchestra/Lorin Maazel - Bi-Centennial Concert from January 11, 1976

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Aaron Copland: Simple Gifts from "Appalachian Spring" (1944)

William Grant Still: Symphony No. 1 "Afro-American" (1931)

Morton Gould: American Salute (1947)

Scott Joplin: The Entertainer (1903)

Duke Ellington (arr Morton Gould): Solitude (1935)

Donald Erb: Music for a Festive Occasion (1975)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 "New World" (1893)

George Gershwin: Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing (1935)

George Gershwin: Porgy & Bess: Suite (1935)

2:00 – 4:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

Los Angeles Philharmonic/David Robertson; Orli Shaham, piano

Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33 a (1944)

Steven Mackey: Stumble to Grace (2011) [LA Philharmonic Co-Commission]

Modest Mussorgsky (arr Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition (1922)

4:00 – 6:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

The Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst; Uri Caine, piano; Joshua Smith, flute

Ludwig van Beethoven (arr Uri Caine): Variations on a Waltz by Diabelli Op 120 (1823)

Leonard Bernstein: West Side Story: Symphonic Dances (1957)

Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)

6:00 – 8:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

San Francisco Symphony/Michael Tilson Thomas; Yuja Wang, piano

Gabriel Fauré: Pavane Op 50 (1887)

Jean Sibelius: Symphony No. 3 in C Op 52 (1907)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30 (1909)

Encore: Jean Sibelius: Symphony No. 4 in a Op 63 (1911)

8:00 – 10:00 PM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

The Cleveland Orchestra/Marin Alsop; Joela Jones organ; Peter Otto violin

Samuel Barber: Symphony No. 1 Op 9 (1936)

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's "Symposium" (1954)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 in c Op 78 "Organ" (1886)

10:00 PM – 12:00 AM FESTIVAL OF AMERICAN ORCHESTRAS

SymphonyCast: Los Angeles Chamber Orchestra/Jeffery Kahane

Henry Purcell: Chacony in g Z 807 (c.1680)

Antonio Vivaldi: Cello Concerto in c RV 401 (c.1728)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 3 Violins & Strings in D BWV 1064 a (1730)

Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A BWV 1055 (1734

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 5 in B-Flat (1821)