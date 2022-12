Program Guide 11-27-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:03:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat

Concerto Cologne Teldec 98420

00:23:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

00:44:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

01:30:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D Op 77

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

02:13:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

03:02:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

03:32:00 00:23:07 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

03:57:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

04:45:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

05:24:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

05:42:00 00:06:44 George Gershwin Three Preludes

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

05:51:00 00:06:43 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from "Lambach" Symphony

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale "Wachet auf"

Burning River Brass BurnRiver 2004

06:17:00 00:07:26 Guillaume Dufay Sanctus from Mass for St. Anthony of Padue

Alexander Blachly Pomerium Archiv 453477

06:28:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

06:41:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

06:51:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:57:00 00:02:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

07:05:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

07:13:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night "Sleigh Ride"

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Collegium 133

07:18:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

07:25:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

07:40:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

07:49:00 00:02:20 Ned Rorem Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:51:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:57:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto

Paramount Brass Centaur 2355

08:06:00 00:06:19 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:17:00 00:03:34 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

08:20:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

08:27:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

08:42:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

08:52:00 00:03:19 Carol Barnett An American Thanksgiving: McKay

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

08:56:00 00:04:16 Anatoly Lyadov Polonaise No. 2 in D Op 55

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

09:05:00 00:14:47 Charles Koechlin Sonatine Op 59

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

09:26:00 00:03:25 Mark Knopfler The Princess Bride: Main Titles

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

09:36:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

09:45:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:51:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "To God Alone on High"

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

09:55:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:04:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

10:09:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

10:19:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:27:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the Moscow River"

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

10:35:00 00:14:35 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Yondani Butt London Symphony Orchestra ASV 572

10:54:00 00:31:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F Op 135

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

11:28:00 00:06:05 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

11:36:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

11:53:00 00:08:06 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

11:54:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

BBC NEWS; MERIDIAN

12:12:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:23:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:33:00 00:04:32 Richard Hayman Kid Stuff

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:40:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

12:53:00 00:05:38 Richard Rodgers Flower Drum Song: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:27:51 Herbert Howells Concerto for String Orchestra

Vernon Handley Royal Liverpool Philharmonic Hyperion 66610

13:32:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

WCLV MIDDAY

14:02:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

14:05:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

14:09:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

14:22:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

14:31:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:43:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

14:57:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: Marin Alsop conducts concerts this week at Severance Hall

15:11:00 00:14:45 Robert Schumann Movement 1 from Piano Concerto Op 54

Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 44849

15:31:00 00:19:05 Aaron Copland Movements 1 & 2 from Symphony No. 3

New York Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 419170

15:01:00 00:09:34 Samuel Barber Essay No. 2 for Orchestra Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:31 John Duke Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:06:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

16:11:00 00:12:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:29:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:35:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

16:41:00 00:07:54 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

16:52:00 00:01:43 Paul Bowles In the Woods

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:56:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

17:05:00 00:04:41 Victor Ewald Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5

Philadelphia Orchestra Members of Ondine 1150

17:12:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from "Der Rosenkavalier"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

17:23:00 00:11:38 Ottorino Respighi Three Chorales by J. S. Bach

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

17:34:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:40:00 00:05:12 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat Op 51

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

17:46:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 60358

17:52:00 00:02:24 John Duke February Twilight

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:55:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:39 Franz Krommer Wind Octet in F Op 57

Sabine Meyer Wind Ensemble EMI 54383

18:30:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

18:37:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude in B flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

18:44:00 00:10:25 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in B flat

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

18:53:00 00:06:23 Sir William Walton Coronation March "Crown Imperial"

André Previn Royal Philharmonic Orchestra Telarc 80125

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:00 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

19:27:00 00:27:57 Franz Krommer Symphony No. 2 in D major Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

CLEVELAND CHAMBER MUSIC SOCIETY: Juilliard String Quartet - recorded 12/4/12 in Plymouth Church, Shaker Heights

20:04:00 00:37:40 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp minor Op 131

20:46:00 00:45:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132

21:40:00 00:19:58 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 59 in E flat major

András Schiff, piano Teldec 17141

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tenor Lawrence Brownlee

LATE PROGRAM

23:00:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:07:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:10:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:17:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

23:33:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:41:00 00:06:04 Charles Koechlin Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223504

23:47:00 00:02:42 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:56:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131