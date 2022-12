Program Guide 11-22-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:13:37 Benjamin Britten Hymn to St. Cecilia Op 27

Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

00:17:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

00:28:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

00:51:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

01:03:00 01:23:13 Benjamin Britten War Requiem Op 66

New York Philharmonic Kurt Masur Carol Vaness, soprano; Jerry Hadley, tenor; Thomas Hampson, baritone; American Boychoir; Westminster Choir Teldec 17115

02:28:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

03:01:00 00:49:39 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

03:52:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D major Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

04:25:00 00:50:23 George Frideric Handel Ode for St Cecilia's Day

English Concert Trevor Pinnock English Concert Choir; Dame Felicity Lott, soprano; Anthony Rolfe Johnson, tenor Archiv 419220

05:17:00 00:20:20 Gustav Mahler Bach Suite for Organ, Harpsichord

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

05:39:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:54:00 00:04:51 Gabriel Fauré Barcarolle No. 1 in A minor Op 26

Charles Owen, piano Avie 2240

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

06:17:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

06:27:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony "Adagio & Fugue" in D minor

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

06:40:00 00:07:40 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

06:51:00 00:03:23 Traditional Londonderry Air "Danny Boy"

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:55:00 00:04:48 George Frideric Handel Ode for St. Cecilia's Day: Aria & March

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Richard Croft, tenor; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

07:05:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía para un Gentilhombre"

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

07:13:00 00:08:21 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

07:24:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

07:40:00 00:06:34 Benjamin Britten Saint Nicholas: Nicholas and the Pickled Boys

English Chamber Orchestra Matthew Best Anthony Rolfe Johnson, tenor; St George's Chapel Choristers; Warwick Univ. Girls Choir; Corydon Singers Hyperion 66333

07:52:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

08:06:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

08:17:00 00:06:22 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

08:30:00 00:10:04 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

08:42:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

08:51:00 00:03:52 Stephen Hough Etude de concert

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:58:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G Op 5

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

09:08:00 00:15:34 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 483

09:25:00 00:03:59 John Williams JFK: Prologue

Symphony Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 51333

09:53:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:07:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

10:13:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

10:21:00 00:05:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

10:28:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:36:00 00:13:56 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante in D

Hanover Band Anthony Halstead Rachel Brown, flute; Utako Ikeda, flute; Graham Cracknell, violin; Peter Hanson, violin; Sebastian Comberti, cello CPO 999628

10:53:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 73126

11:24:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

11:35:00 00:06:28 Gioacchino Rossini Demetrio e Polibio: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:44:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

11:53:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:19:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

12:27:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:38:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

12:50:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:58:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:16 Benjamin Britten Piano Concerto Op 13

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

13:35:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

14:06:00 00:04:14 Kara Karayev Seven Beauties: Procession

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

14:13:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

14:25:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

14:34:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat

András Schiff, piano Decca 440307

14:48:00 00:09:43 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Royal Philharmonic Orchestra Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

NOVEMBER CHOICE CDs

15:00:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

15:07:00 00:15:28 Howard Blake Bassoon Concerto Op 607

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

15:25:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

15:57:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

16:06:00 00:02:10 Benjamin Britten A New Year Carol

Anonymous 4; Andrew Lawrence-King, harp Harm Mundi 907325

16:11:00 00:13:07 Benjamin Britten Phantasy Quartet No. 2 Op 2

Frank Rosenwein, oboe; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola; Charles Bernard, cello S&W 1

16:29:00 00:06:02 Jerome Moross Rachel, Rachel: Americana Miniature

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1049

16:36:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C Op 46

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

16:41:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

16:52:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky Humoresque in G Op 10

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:59:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:05:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

17:22:00 00:13:22 Edvard Grieg Allegro from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

17:40:00 00:04:48 George Frideric Handel Ode for St. Cecilia's Day: The trumpet's loud clangor

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Richard Croft, tenor; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

17:52:00 00:02:32 Franz Schubert An die Musik

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

17:56:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:45 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

18:28:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

18:39:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

18:43:00 00:11:52 Joaquín Rodrigo Tonadilla for 2 Guitars

Duo Amaral DuoAmaral 501592

18:55:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

19:18:00 00:36:12 Alexander Glazunov Symphony No. 7 in F Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

19:57:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:03 Benjamin Britten Young Person's Guide to Orchestra Op 34

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yan Pascal Tortelier, narrator BBC 94

20:23:00 00:32:11 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G Op 58

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

20:56:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths"

Fazil Say, piano Teldec 26202

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES

21:03:00 00:48:03 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat Op 83

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano Sony 53262

21:53:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Blair Levin of The Aspen Institute "Spotlight on Gigabit Cities"

22:56:00 00:02:08 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings

New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:11:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 65067

23:17:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:23:00 00:03:42 Benjamin Britten A Hymn to the Virgin

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

23:26:00 00:11:21 Charles Gounod Hymne à Sainte Cécile

Leslie Howard, piano Hyperion 66683

23:40:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

23:46:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:56:00 00:02:10 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

23:57:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579