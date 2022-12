Program Guide 11-20-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

00:37:00 00:54:40 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425718

01:33:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

01:53:00 00:19:01 Franz Schubert Piano Sonata No. 1 in E major

Arcadi Volodos, piano Sony 89647

02:13:00 00:57:43 Carl Orff Carmina burana

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Barbara Hendricks, soprano; Michael Chance, countertenor; Jeffrey Black, baritone; St. Albans Cathedral Choir; London Philharmonic Choir EMI 54054

03:17:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

03:56:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:23:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

04:51:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

05:00:00 00:24:08 Alberto Ginastera Popol Vuh: The Mayan Creation Op 44

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

05:26:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:46:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

05:54:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song

Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

06:08:00 00:05:53 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 469376

06:17:00 00:07:11 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:28:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

06:41:00 00:05:35 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

06:50:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

06:56:00 00:02:17 John Philip Sousa March "Ancient and Honorable Artillery

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

07:14:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

07:24:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

07:40:00 00:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3

English Concert Andrew Manze Andrew Manze, violin Harm Mundi 907385

07:50:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15

Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

07:57:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:08:00 00:05:55 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet "Viens, Mallika...

Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Natalie Dessay, soprano; Delphine Haidan, mezzo EMI 56569

08:17:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

08:30:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

08:42:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

08:52:00 00:02:56 Anonymous Romance

English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

08:57:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

09:05:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major

Orchestra of St Luke's Stephen Taylor, oboe MusicMast 60207

09:26:00 00:05:50 Patrick Doyle Thor: Suite

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell May Festival Youth Chorus FanfareCin 2

09:43:00 00:07:56 Ludwig van Beethoven Fidelio: Prisoners' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:54:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:01:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

10:05:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

10:10:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:18:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

10:26:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

10:46:00 00:03:34 Aaron Copland The Red Pony: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

10:53:00 00:26:59 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D major

Melos Quartet DeutGram 429777

11:22:00 00:04:46 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:28:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from "Der

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

11:38:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

11:49:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

12:10:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:18:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:26:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:36:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:45:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:55:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

13:00:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

13:43:00 00:12:26 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

14:00:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

14:02:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

14:09:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:19:00 00:08:54 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

14:30:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

14:41:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

14:52:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

15:03:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

15:21:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

15:58:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

16:06:00 00:02:31 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

16:11:00 00:13:34 John Ireland A London Overture

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

16:27:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Supergirl: End Credits

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

16:35:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

16:41:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

16:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:05:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:12:00 00:06:05 Howard Blake Finale from Bassoon Concerto Op 607

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Gustavo Nunez, bassoon PentaTone 5186506

17:24:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

17:40:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

17:47:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:51:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:54:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zapateado Op 23

Nicola Hall, guitar Decca 430839

18:09:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:28:00 00:04:46 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

18:35:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

18:42:00 00:13:35 Howard Blake Serenade for Wind Octet Op 419

Academy St. Martin in Fields Members of PentaTone 5186506

18:54:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

19:02:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

19:16:00 00:36:14 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

20:00 CIM LIVE with Robert Conrad – live from Severance Hall, Cleveland Institute of Music Orchestra, Carl Topilow, conductor; Kyung Ah Oh, violin, student artist

John Adams: Short Ride in a Fast Machine (1986)

Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47 (1905)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14 (1830)

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by conductor James DePreist

23:02:00 00:06:08 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Sonata No. 10

Lars Vogt, piano EMI 36080

23:08:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:20:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Orchestra Reference 47

23:29:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:42:00 00:05:32 Frédéric Chopin Impromptu No. 2 in F sharp major Op 36 Yundi, piano DeutGram 3887

23:47:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:55:00 00:02:42 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: La Fileuse Op 80

Sir Andrew Davis New Philharmonia Orchestra Sony 62644

23:57:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357