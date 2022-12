Program Guide 11-12-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:35:28 Alexander Borodin Symphony No. 1 in E flat

Valéry Gergiev Rotterdam Philharmonic Philips 422996

00:39:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

01:16:00 00:20:53 Howard Blake Clarinet Concerto Op 329

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet PentaTone 5186506

01:39:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

02:07:00 01:19:59 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436240

03:29:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor

Fauré Quartet DeutGram 6609

03:57:00 00:25:26 Henry Purcell Queen Mary Birthday Ode "Come Ye Sons of Art"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Dame Felicity Lott, soprano; Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor; Sir Thomas Allen, baritone; Monteverdi Choir Erato 45123

04:24:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

04:58:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

05:26:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G

London Mozart Players Sir James Galway James Galway, flute RCA 63701

05:46:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:53:00 00:06:20 Antonín Dvorák Polka from String Quartet No. 9 Op 34

Melos Quartet Harm Mundi 901510

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

06:17:00 00:03:07 Thomas Morley Nolo mortem peccatoris

Stile Antico Harm Mundi 807572

06:20:00 00:03:42 Thomas Morley Oh Mistress Mine

Corona Guitar Quartet Albany 1084

06:28:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

06:41:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from Sonata No. 15 Op 28

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:51:00 00:03:09 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Introduction Op 56

Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

06:56:00 00:03:33 François Joseph Gossec Offrande à la liberté

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

07:05:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:12:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from "Mascarade"

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:25:00 00:08:21 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

07:40:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

07:50:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

07:57:00 00:01:52 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 2908304

08:08:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

08:17:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

08:27:00 00:12:43 Richard Strauss First Waltz Sequence from "Der Rosenkavalier"

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

08:42:00 00:07:44 Robert Schumann Arabeske in C Op 18

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

08:53:00 00:02:22 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:55:00 00:05:51 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Quartet in E flat Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

09:05:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

09:44:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:55:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

09:59:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:01:57 Frédéric Chopin Mazurka No. 39 in B Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

10:07:00 00:04:00 Alexander Scriabin Mazurka in E Op 3

Eric Le Van, piano Music&Arts 1125

10:13:00 00:05:52 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

10:20:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

10:29:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

10:40:00 00:12:47 John Taverner O splendor gloriae

Stile Antico Harm Mundi 807572

10:57:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

11:36:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:46:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

11:54:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

12:19:00 00:09:10 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from "Kismet" Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:29:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

12:37:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:45:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Orchestra Decca 1821

12:58:00 00:01:15 Getty H. Huffine March "Them Basses"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9253

13:35:00 00:19:39 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat

Nashville Symphony Leonard Slatkin Peng-Peng Gong, piano Naxos 570716

13:58:00 00:01:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:23 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:02:00 00:01:56 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Sleigh Ride

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

14:08:00 00:09:01 Giuseppe Matteo Alberti Flute Concerto in F

I Solisti Veneti Claudio Scimone Jean-Pierre Rampal, flute Sony 47228

14:18:00 00:07:31 Jean Sibelius Suite champêtre Op 98

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5169

14:29:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:40:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

14:55:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

WCLV ARTS PARTNERS

15:02:00 00:06:20 Luigi Boccherini Finale from Guitar Quintet No. 4 "Fandango"

Europa Galante Virgin 45607

15:12:00 00:09:09 Cesar Franck Third movement from Piano Quintet in f

John Bingham, piano Medici String Quartet Nimbus 5114

15:24:00 00:15:20 Johannes Brahms Then All Flesh is as Grass from "A German Requiem"

Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

15:41:00 00:16:45 Edvard Grieg Movements 2 and 3 from Piano Concerto Op 16

Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 44849

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:58 William Byrd Ave verum corpus

Stile Antico Harm Mundi 807572

16:06:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

16:11:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

16:37:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

16:45:00 00:03:04 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

16:50:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

16:57:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

17:05:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:27:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

17:44:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together

Stile Antico Harm Mundi 807572

17:54:00 00:03:15 John Rutter O Clap Your Hands Chamber Ensemble

Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

18:29:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

18:35:00 00:03:53 Ignace Jan Paderewski Minuet in G major Op 14

Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

18:43:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:52:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by the Fireside"

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

19:32:00 00:23:29 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

20:20:00 00:34:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A Op 92

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 484

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Rudolf Buchbinder, piano

21:04:00 00:09:14 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhein Journey

21:13:00 00:12:03 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

21:29:00 00:32:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G Op 58

22:05:00 00:49:39 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor

22:54:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

23:09:00 00:09:12 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

23:20:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:29:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Orchestra Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:42:00 00:03:09 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Adagietto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

23:45:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

23:55:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207