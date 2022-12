Program Guide 11-07-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

00:37:00 00:13:11 William Alwyn Pastoral Fantasia

Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Philip Dukes, viola Naxos 570704

00:52:00 00:36:10 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

01:30:00 00:49:12 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Berlin State Orchestra Kurt Sanderling Hélène Grimaud, piano Erato 21633

02:21:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

02:53:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony

Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:47:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186068

04:22:00 00:23:18 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

04:47:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major

Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

05:17:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from "The England of

André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

05:36:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

05:56:00 00:03:15 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:38 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Philippe Entremont, piano Sony 48260

06:10:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:20:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:29:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:36:00 00:03:13 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Presto

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:40:00 00:06:15 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

András Schiff, piano Teldec 17141

06:47:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:52:00 00:03:11 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:55:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

07:10:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

07:17:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

07:22:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

07:28:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:40:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel James Galway, flute DeutGram 3024

07:51:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

07:57:00 00:02:18 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:05:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

08:10:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:20:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

08:25:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

08:38:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

08:43:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra DeutGram 469172

08:51:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

08:55:00 00:03:04 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

Bernard Herrmann London Philharmonic Orchestra Decca 443895

09:05:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D major

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

09:27:00 00:07:00 Debbie Wiseman The Truth About Love: Suite

Debbie Wiseman Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:36:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

09:55:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566



WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:06:00 00:03:10 Edvard Grieg Ave maris stella

Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

10:11:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:18:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

10:28:00 00:03:54 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:33:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

10:48:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

10:50:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

11:28:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

11:36:00 00:06:35 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

11:44:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

11:53:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:10:36 George Gershwin Cuban Overture

Jeff Tyzik Rochester Philharmonic Harm Mundi 807441

12:24:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:30:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:39:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

12:51:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

13:32:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

14:05:00 00:03:44 Richard Rodgers Cinderella: Waltz for a Ball

Symphony Orchestra Richard Rodgers Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

14:10:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

14:21:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

14:31:00 00:11:31 Johann Sebastian Bach Concerto after the Easter Oratorio in D major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 471150

14:45:00 00:11:52 Sir Arthur Bliss Mêlée Fantasque

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

14:57:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

NOVEMBER CHOICE CDs

15:03:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

15:10:00 00:11:16 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp; Alexa Still, flute; Richard Hawkins, clarinet OberlinMus 1304

15:25:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

15:52:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

15:58:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

16:12:00 00:11:33 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

16:29:00 00:02:34 William Alwyn A Night to Remember: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:31:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:39:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

16:41:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:52:00 00:02:20 Ned Rorem Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

16:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

17:05:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

17:23:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

17:32:00 00:04:16 John Williams 1941: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

17:42:00 00:04:51 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

17:46:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:52:00 00:03:31 John Duke Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:58:00 00:01:01 Pierre Passereau Il est bel et bon

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807



BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:01 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

18:33:00 00:01:58 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Simple

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:37:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:42:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

18:53:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:55:00 00:01:12 Elliott Carter The Rose Family

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

18:56:00 00:01:50 Charles Wakefield Cadman

From the Land of the Sky-Blue Water Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

19:35:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:56:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:02 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

20:26:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

SYMPHONYCAST with Alison Young: Los Angeles Chamber Orchestra/Jeffrey Kahane; Ralph Kirschbaum, cello

21:04:00 00:17:23 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

21:24:00 00:18:56 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

21:46:00 00:12:00 Thomas Adès Three Studies from Couperin

22:01:00 00:18:23 Ottorino Respighi The Birds

22:22:00 00:35:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Los Angeles Chamber Orchestra Gerard Schwarz (Delos 3012)

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:09:00 00:02:57 Stephen Foster Beautiful Dreamer

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:12:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:22:00 00:02:42 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

23:24:00 00:03:03 John Dowland Time stands still

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

23:27:00 00:06:04 Charles Koechlin Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223504

23:35:00 00:08:15 Sergei Prokofiev Andante for Strings Op 50

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

23:43:00 00:02:34 Stephen Foster Gentle Annie

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

23:45:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:54:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:56:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356