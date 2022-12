Program Guide 10-29-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

00:30:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:19:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17

London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

01:53:00 00:49:35 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 13 in B flat Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

02:43:00 00:22:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Wallfisch, violin Avie 2207

03:07:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

03:59:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

04:26:00 00:25:16 Felix Mendelssohn String Quartet in E flat

Pacifica Quartet Cedille 82

04:53:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

05:15:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 62 in E flat

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

05:36:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:52:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

05:57:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

06:10:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

06:20:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

06:29:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:40:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 65067

06:47:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

06:51:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

06:55:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:10:00 00:06:25 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

07:16:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump

La Nef Atma 2650

07:23:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

07:25:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

07:33:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:40:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

07:49:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:54:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me

Center City Brass Quintet Chandos 4554

08:05:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:10:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:20:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:29:00 00:09:53 Sergei Rachmaninoff Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

08:43:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:51:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

08:57:00 00:04:08 John Williams Midway: March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:05:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:27:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market

Royal Philharmonic Orchestra Eric Rogers Chorus Decca 444786

09:39:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

09:45:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte

David Russell, guitar Telarc 80584

09:49:00 00:02:06 Francis Poulenc Waltz in C major

Paul Crossley, piano CBS 44921

09:51:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

10:03:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

10:08:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

10:17:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

10:25:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:30:00 00:12:40 Franz Schubert Theme & Variations from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

10:44:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

10:50:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

11:20:00 00:06:24 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

11:29:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:39:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

11:46:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:19:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

12:27:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:35:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Fare Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:44:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

12:58:00 00:01:29 Alexander Scriabin Prelude in G sharp minor Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

13:37:00 00:21:58 Béla Bartók Violin Concerto No. 1

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:26 Giacomo Puccini Prelude for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:02:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

14:07:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

14:17:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

14:28:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

14:40:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

14:55:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

WCLV ARTS PARTNERS: Trinity Cathedral, Canton Symphony and Oberlin College Artist Recital Series

15:00:00 00:08:13 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Beaux Arts Trio Philips 3140

15:11:00 00:09:26 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D Op 6

Trevor Pinnock English Concert Archiv 423626

15:21:00 00:05:32 George Frideric Handel Samson: Let the Bright Seraphim

Orchestra of St Luke's John Nelson Kathleen Battle, soprano; Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

15:30:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro

Jupiter String Quartet Yolanda Kondonassis, harp Alexa Still, flute Richard Hawkins, clarinet Oberlin Music 1304

15:44:00 00:10:22 George W. Chadwick Overture "Rip Van Winkle"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

16:06:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

16:12:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo

European Baroque Soloists Denon 9614

16:29:00 00:05:46 John Williams Lincoln: Freedom's Call

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

16:41:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

16:52:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

16:55:00 00:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

17:05:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

17:12:00 00:04:29 Leonard Bernstein Candide: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

17:16:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:24:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

17:39:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

17:46:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

17:52:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

17:56:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

18:31:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:38:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:44:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

18:55:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

19:29:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

19:56:00 00:02:21 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

20:22:00 00:32:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D Op 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

20:56:00 00:02:49 Moritz Moszkowski Etincelles Op 36

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Eugene Izotov, oboe

21:05:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major

21:34:00 00:18:00 Bohuslav Martinu Oboe Concerto

21:54:00 00:49:19 Alexander Scriabin Symphony No. 3 in C minor Op 43

22:48:00 00:11:11 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

22:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

23:11:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:21:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:31:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:45:00 00:07:42 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Peter Dixon, cello Chandos 9416

23:56:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

23:56:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015