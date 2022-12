Program Guide 10-16-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:44:44 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

00:48:00 00:25:29 Aaron Copland Rodeo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

01:15:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

01:39:00 00:23:29 Johannes Brahms Four Ballades Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

02:04:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

02:27:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

03:11:00 00:33:01 Aaron Copland Billy the Kid

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

03:46:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C

Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

04:38:00 00:36:31 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F Op 90

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

05:17:00 00:19:03 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11

Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 4645

05:38:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

05:53:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

05:58:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:05:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:10:00 00:09:08 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 83

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66295

06:20:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

06:27:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

06:36:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

06:40:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

06:48:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:52:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

06:55:00 00:02:36 Frank Panella March "On the Square"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:10:00 00:06:28 Mario Castelnuovo-Tedesco Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar RCA 60355

07:20:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

07:25:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:43:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:51:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

07:55:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:85:00 00:06:45 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64

Berlin Philharmonic Mariss Jansons Midori, violin Sony 730111

08:00:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx

Joshua Smith, flute Telarc 80694

08:05:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

08:10:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

08:17:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:28:00 00:11:43 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

08:43:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata No. 5 "Spring"

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

08:53:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:58:00 00:04:57 John Williams Empire of the Sun: Cadillac of the Skies

Boston Pops Orchestra John Williams American Boychoir; Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:08:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:28:00 00:06:57 James Horner The Rocketeer: To the Rescue & End Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

09:37:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

09:46:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

09:55:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

10:00:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32

London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

10:05:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:10:00 00:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari Doctor Cupid: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:20:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E

Yundi, piano DeutGram 6090

10:27:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:32:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of Athens"

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

10:50:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

11:20:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

11:31:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

11:41:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

11:48:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

11:55:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Soldiers' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

12:10:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:17:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:28:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

12:37:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

12:45:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:54:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture]

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

13:00:00 00:30:50 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

13:30:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E Op 10

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

14:00:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

14:03:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

14:06:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy "Islamey" Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

14:18:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

14:28:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

14:41:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

14:57:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

15:09:00 00:05:58 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No. 60 "Il Distratto"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

15:20:00 00:29:21 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 219

15:58:00 00:04:06 Mark O'Connor Americana Symphony: Open Plains Hoedown

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

16:06:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

16:15:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

16:27:00 00:03:25 Mark Knopfler The Princess Bride: Main Titles

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:33:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

16:42:00 00:06:51 Franz Doppler Duettino Americain Op 37

Jean-Pierre Rampal, flute; Claudi Arimany, flute; John Steele Ritter, piano Delos 3212

16:52:00 00:03:20 Traditional Down in the River to Pray

Sandra Simon, soprano; Abigail Lennox, soprano; Scott Mello, tenor; Paul Shipper, bass Avie 2205

17:05:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

17:12:00 00:06:28 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

17:22:00 00:11:23 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 2 in G

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

17:39:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

17:46:00 00:03:37 Johannes Brahms Ballade No. 3 in B minor Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

17:52:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

17:55:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:09:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

18:33:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:39:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8614

18:46:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

18:55:00 00:02:28 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

19:02:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557430

19:23:00 00:29:29 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 17 in G

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Leif Ove Andsnes, piano MAA 10406

19:54:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

20:02:00 00:15:24 Bedrich Smetana Má vlast: Blaník

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:19:00 00:34:40 Béla Bartók Concerto for Orchestra

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63124

20:57:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

21:02:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

21:20:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

21:32:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

23:02:00 00:05:47 Mark O'Connor Appalachia Waltz

Mark O'Connor, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass Sony 752307

23:07:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

23:11:00 00:04:49 Claude Debussy Waltz "La plus que lente"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

23:40:00 00:05:05 Henry Cowell Hymn for String Orchestra

David Amos City of London Sinfonia Harm Mundi 906011

23:45:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

23:48:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed

Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187