Program Guide 10-08-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:43:33 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

00:47:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

01:15:00 00:38:29 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

01:55:00 00:47:21 Erich Wolfgang Korngold Symphony in F sharp Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

02:44:00 00:12:24 Toru Takemitsu And then I knew 'twas wind

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

02:58:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3

London Philharmonic Orchestra Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

03:38:00 00:47:50 Ludwig van Beethoven Mass in C major Op 86

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Henriette Schellenberg, sopran; Marietta Simpson, mezzo; Jon Humphrey, tenor; Myron Myers, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80248

04:27:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D

Tempesta di Mare Chandos 783

04:47:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

05:17:00 00:18:01 Leopold Kozeluch Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9703

05:37:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's "Rigoletto"

Yundi, piano DeutGram 851

05:51:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

05:57:00 00:02:12 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

06:10:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:20:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat

Keith Jarrett, piano ECM 1530

06:25:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

06:43:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

06:51:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:55:00 00:03:03 Henry Fillmore March "His Honor"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:09 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

07:10:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

07:20:00 00:03:31 Thomas Weelkes O vos omnes

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:24:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

07:25:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #64 Op 76

Carmina Quartet Denon 78963

07:40:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:47:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:51:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:55:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:05:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

08:10:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

08:20:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

08:25:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

08:40:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

08:51:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

08:55:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:25:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:34:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

09:44:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

09:53:00 00:04:16 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:03:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

10:09:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

10:17:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus "Gird on Thy Sword"

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

10:25:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

10:30:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture "In Autumn" Op 11

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:45:00 00:05:29 Maurice Ravel Jeux d'eau

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

10:52:00 00:29:02 Maurice Ravel String Quartet in F

Daedalus Quartet Bridge 9202

11:23:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:32:00 00:07:48 Gaspar Sanz Selections from "Suite española"

Christopher Parkening, guitar EMI 49404

11:42:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

11:53:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic Orchestra EMI 28379

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

12:23:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:28:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:36:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz "Music of the Spheres" Op 235

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:47:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

12:57:00 00:01:33 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

13:41:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

14:03:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:06:00 00:08:56 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Piers Lane, piano Hyperion 67344

14:15:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia Chandos 9354

14:23:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

WCLV ARTS PARTNERS: Akron Symphony, Cathedral of St John the Evangelist and Apollo's Fire

15:04:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557428

15:17:00 00:09:01 Thomas Tallis Tunes for Archbishop Parker's Psalter

Stile Antico Harm Mundi 2908304

15:30:00 00:13:32 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe Archiv 413731

15:44:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

15:56:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:31 Martin Peerson O rex gloriae

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:06:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:12:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

16:26:00 00:05:32 James Horner A Beautiful Mind: A Kaleidoscope

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:36:00 00:02:39 Viktor Ullmann Menuett [Totentanz]

Jeanne Golan, piano Steinway 30014

16:41:00 00:07:45 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

16:52:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

16:55:00 00:04:09 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:05:00 00:04:36 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

17:12:00 00:09:36 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Spring" Concerto in E Op 8

Chamber Ensemble Janine Jansen, violin Decca 5298

17:23:00 00:12:17 Carl Nielsen Andante malincolico from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

17:40:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from "The Flying Dutchman"

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:46:00 00:03:33 Morton Gould American Ballads: Jubilo

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

17:52:00 00:03:26 William Byrd Venite exultemus

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

17:58:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

18:30:00 00:05:05 Thomas Tomkins Celebrate Jehovam

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

18:38:00 00:02:31 John Wilbye Homo natus de muliere

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

18:43:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:54:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

19:14:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

20:00 CSU FACULTY CONCERT live from Drinko Hall at Cleveland State University - The Dr. John A. Flower Faculty Recital Series presents The CSU Faculty Jazz Septet: Robert Fraser, jazz guitar; Glenn Holmes, bass; John Perrine, saxophone; Joseph Miller, trumpet; William Ransom, drums; Jason Smith, trombone; Rock Werhmann, jazz piano - Featuring - CSU Student Jazz Quintet: Bryan Connell, saxophone; Brent Hamker, jazz guitar; Daniel Fernandez, drums; Phillip K. Jones II, jazz piano; Aidan Andrews Plank, bass

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Chicago Symphony Chorus

22:04:00 00:02:53 Wolfgang Amadeus Mozart Motet "Ave verum corpus"

22:08:00 00:13:53 Antonio Vivaldi Magnificat in G minor

21:31:00 00:40:52 Giuseppe Verdi Four Sacred Pieces

22:14:00 00:04:50 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

22:23:00 02:11:05 Giuseppe Verdi Otello: Act 1