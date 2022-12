Program Guide 10-07-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

00:21:00 00:30:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

00:53:00 00:49:30 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat Op 55

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

01:44:00 00:27:21 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

02:13:00 00:23:29 Johannes Brahms Four Ballades Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

02:38:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat Op 6

Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

03:08:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

04:07:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

04:39:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

05:18:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:37:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:03 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:10:00 00:09:07 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat

Berlin Philharmonic Nigel Kennedy, violin; Albrecht Mayer, oboe; Members of EMI 57859

06:20:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

06:29:00 00:11:28 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

06:40:00 00:06:14 Johannes Brahms Ballade No. 2 in D major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

06:51:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

06:55:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

07:05:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

07:10:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

07:20:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:23:00 00:02:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

07:25:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:40:00 00:05:54 Ernö Dohnányi The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18

Matthias Bamert BBC Philharmonic Chandos 9733

07:45:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

07:51:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 5186031

07:56:00 00:02:59 Igor Stravinsky Tango in D minor

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:05:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:10:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

08:20:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

08:28:00 00:09:18 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

08:38:00 00:01:25 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Jigg

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

08:40:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

08:51:00 00:03:36 Johannes Brahms Capriccio in F sharp minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

08:58:00 00:04:53 Nino Rota Romeo and Juliet: Love Theme

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:27 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

09:27:00 00:08:48 Thomas Newman Skyfall: Grand Bazaar, Istanbul & Komodo Dragon

Orchestra Thomas Newman Sony 541040

09:39:00 00:08:03 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

09:49:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:04:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

10:08:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

10:18:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

10:24:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Midori, violin Sony 730111

10:29:00 00:21:04 Johannes Brahms Variations on a Theme by Paganini Op 35

Alessio Bax, piano Signum 309

10:50:00 00:25:12 Joaquín Rodrigo Concierto serenata

Asturias Symphony Orchestra Maximiano Valdés Gwyneth Wentink, harp Naxos 555843

11:20:00 00:07:21 Petronio Franceschini Sonata for 2 Trumpets & Strings in D

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5017

11:29:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

11:38:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

11:47:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op 26

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:18:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

12:27:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:38:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:47:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:17 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat Op 73

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

13:40:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D Op 3

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:14 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

14:03:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

14:05:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March "Gloria all' Egitto!"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

14:18:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio

Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

14:28:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G

Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

14:42:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:51:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

MONDAY MOZART

15:00:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

15:18:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

15:38:00 00:15:03 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 2 in B flat

English Chamber Orchestra Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano EMI 72930

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:47 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

16:06:00 00:03:05 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Gaby Casadesus, piano; Philippe Entremont, piano Sony 752307

16:11:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

16:31:00 00:07:09 John Williams Seven Years in Tibet: Main Theme

Symphony Orchestra John Williams Yo-Yo Ma, cello Sony 51333

16:42:00 00:03:50 William Billings A Virgin Unspotted

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

16:45:00 00:03:03 William Billings The Shepherd's Carol

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

16:52:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

16:55:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

17:05:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

17:23:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cynthia Roberts, violin; Emlyn Ngai, violin; Naomi Guy, violin; Min-Young Kim, violin Eclectra 2059

17:38:00 00:04:28 John Williams Air and Simple Gifts

Yo-Yo Ma, cello; Itzhak Perlman, violin; Gabriela Montero, piano; Anthony McGill, clarinet Sony 752307

17:45:00 00:04:25 Dave Brubeck Concordia

Yo-Yo Ma, cello; Dave Brubeck, piano; Matt Brubeck, cello; Cyro Baptista, percussion Sony 24414

17:52:00 00:03:22 Teodoro Matias da Rocha Vassourinhas

Yo-Yo Ma, cello; Sérgio & Odair Assad, guitars; Jamey Haddad, percussion; Nilson Matta, bass Sony 24414

17:57:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

18:33:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

18:38:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

18:43:00 00:13:24 Albert Roussel Suite in F Op 33

Charles Dutoit Orchestra of Paris Erato 45278

18:55:00 00:02:56 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:21:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

19:57:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:43 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:27:00 00:27:29 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutiona et Romantique Archiv 457591

20:56:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Kurt Masur, conductor; Glenn Dicterow, violin; Alisa Weilerstein, cello

21:03:00 00:34:31 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

21:40:00 00:45:58 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

22:28:00 00:28:23 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

LATE PROGRAM

23:00:00 00:05:17 Claude Debussy Waltz "La plus que lente"

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit James Barnes, cimbalom Decca 444386

23:05:00 00:07:07 William Schuman New England Triptych: When Jesus Wept

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

23:12:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

23:17:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

23:30:00 00:07:15 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

23:37:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:49:00 00:02:24 Frédéric Chopin Mazurka No. 51 in F minor Op 68

Vassily Primakov, piano Bridge 9289