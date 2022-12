Program Guide 10-04-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:24:45 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Aaron Copland London Symphony Orchestra CBS 42430

00:28:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic Orchestra VirginClas 90830

01:15:00 00:16:16 Carl Nielsen Flute Concerto

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

01:33:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

02:00:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Berlin Philharmonic

Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

02:58:00 00:46:45 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 63225

03:46:00 00:46:27 Josef Suk Symphony No. 1 in E Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

04:34:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

04:59:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

05:19:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:38:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

05:58:00 00:01:21 Maurice Ravel Waltz "in the style of Borodin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:10:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

06:25:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

06:32:00 00:06:53 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

06:40:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

06:48:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

06:51:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:10:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

07:20:00 00:03:21 Aaron Copland Simple Gifts from "Appalachian Spring"

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 469376

07:23:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:28:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from "Welsh Rhapsody"

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

07:40:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

07:48:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

07:51:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:54:00 00:01:46 George Gershwin Porgy and Bess: A Woman is a Sometime

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

07:58:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

08:06:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

08:10:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

08:20:00 00:06:11 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

08:25:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

08:37:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:40:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

08:51:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

08:56:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

09:27:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

09:29:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

09:35:00 00:07:19 Morton Gould American Ballads: Amber Waves

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

09:46:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

09:56:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:03:00 00:02:17 Peter Tchaikovsky Mazurque pour danser in B flat Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:06:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

10:10:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

10:19:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:27:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

10:34:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

10:50:00 00:25:01 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D

Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

11:15:00 00:07:20 Henry Charles Litolff Scherzo from Concerto Symphonique No. 4 Op 102

Royal Philharmonic Orchestra Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

11:27:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1 New Zealand String Quartet

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

11:37:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat Op 7

David Zinman Zurich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

11:46:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

11:53:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:32 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

12:21:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:30:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

12:38:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:49:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

13:32:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

14:03:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

14:09:00 00:09:14 Sir William Herschel Oboe Concerto in E flat

Mozart Orchestra Davis Jerome Richard Woodhams, oboe Newport 85612

14:20:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

14:30:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

14:42:00 00:14:26 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 3 Op 30

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Garrick Ohlsson, piano ASO Media 1003

OCTOBER CHOICE CDs

15:00:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

15:12:00 00:14:17 Fernando Sor L'encouragement Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

15:30:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

15:50:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Largo & Allegro

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:06:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna

Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:11:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

16:28:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

16:33:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7

Concerto Cologne Teldec 98435

16:41:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

16:53:00 00:02:27 Henry Purcell Duet "Sound the Trumpet"

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

16:57:00 00:02:31 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

17:05:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

17:12:00 00:07:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:22:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

17:38:00 00:06:24 Luther Henderson The Well-Tampered Bach

Canadian Brass Philips 432571

17:46:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C

Till Fellner, piano ECM 1853

17:52:00 00:03:26 Felix Arndt Nola "A Silhouette"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

17:57:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Fascinatin' Rhythm

Peter Donohoe, piano EMI 54280

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:43 Manuel Ponce Concierto del sur

New York Philharmonic José Serebrier Sharon Isbin, guitar Warner 60296

18:36:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys

Richard Dowling, piano Klavier 77035

18:42:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

18:47:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:56:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

19:22:00 00:33:19 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D Op 36

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 241

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:19 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

20:29:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:56:00 00:02:42 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: La Fileuse Op 80

Sir Andrew Davis New Philharmonia Orchestra Sony 62644

CLEVELAND ORCHESTRA ARCHIVES: Vladimir Ashkenazy, conductor

21:02:00 00:20:26 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 421718

21:24:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

21:55:00 00:03:50 Sergei Prokofiev Ten Pieces from "Cinderella" - Adagio Op 97

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, the Honorable Pedro Pierluisi, U.S. Representative, Puerto Rico

LATE PROGRAM

23:02:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43

Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:09:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:21:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B

Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:28:00 00:08:57 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 4

Pinchas Zukerman, violin; Jessica Linnebach, violin; Jethro Marks, viola; Donnie Deacon, viola; Amanda Forsyth, cello CBC 5230

23:39:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:48:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento

Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730