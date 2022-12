Program Guide 10-02-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 7 in D

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45713

00:22:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

00:53:00 00:19:17 Maurice Duruflé Mass "Cum Jubilo" Op 11

Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Thomas Hampson, baritone; Men of; Orfeón Donostiarra; Marie-Claire Alain, organ EMI 56878

01:14:00 00:42:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

01:58:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat Op 106

Peter Takács, piano Cambria 1175

02:43:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

03:20:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Elisabeth von Magnus, alto; Paul Agnew, tenor; Matthijs Mesdag, baritone; Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

03:47:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony "Grand Duo" in C

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

04:33:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

04:56:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

05:39:00 00:04:50 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Once Upon

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:57:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:10:00 00:06:43 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

06:20:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

06:25:00 00:09:14 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

06:36:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:40:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore

European Baroque Soloists Denon 9614

06:47:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

06:51:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

06:55:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La Boheme"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:05:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:10:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:20:00 00:03:03 Giovanni Gabrieli Sacred Symphonies: Canzona on the 7th tone

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

07:28:00 00:05:59 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz "Since we met"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic BBC 228

07:40:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

07:47:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:52:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

07:55:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine "The Night Watch"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:05:00 00:02:15 Bill Conti Rocky: Theme

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

08:10:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

08:20:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

08:25:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:36:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

08:40:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha

David Russell, guitar Telarc 80451

08:49:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:55:00 00:04:27 John Williams 1941: March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:25:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:35:00 00:04:17 Charles Ives Scherzo from Symphony No. 1

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9053

09:50:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

09:55:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

10:03:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

10:11:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

10:19:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:26:00 00:03:38 Sir Arthur Bliss Checkmate: The Red Knight's Mazurka

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

10:31:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

10:47:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

10:50:00 00:31:29 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

11:25:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

11:34:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

11:42:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

11:50:00 00:07:27 Johann Friedrich Fasch Finale from Concerto in D

Tempesta di Mare Chandos 783

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:18:00 00:05:46 Richard Rodgers Selections from "Spring is Here"

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

12:25:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:32:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz "My Life is Love and Laughter" Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:42:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

12:52:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

13:34:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

14:07:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

14:13:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

14:26:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

14:35:00 00:11:04 Louis Moreau Gottschalk Méhul's Overture to "Young Henry's Hunt"

Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Richard & John Contiguglia; Angela Draghicescu, piano; Chin-Ming Lin, piano; Joshua Pepper, piano Naxos 559320

14:48:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:00:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz "Tales from the Vienna Woods" Op 325

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

15:20:00 00:36:45 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

16:06:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

16:12:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

16:28:00 00:08:07 Erich Wolfgang Korngold Of Human Bondage: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

16:37:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6

Guildhall Strings RCA 61275

16:41:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

16:52:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

16:56:00 00:03:00 Johann Christian Bach Finale from Piano Concerto Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

17:05:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

17:11:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

17:21:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

17:40:00 00:06:19 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

Symphony Orchestra Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:47:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

17:52:00 00:03:16 Licinio Refice Ombra di nube

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

17:57:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:55 Dmitri Shostakovich Chamber Symphony in C minor Op 110

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

18:33:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

18:39:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

18:44:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

18:56:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

19:25:00 00:30:32 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 5 in F Op 103

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

19:58:00 00:00:55 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Vanessa Perez, piano Telarc 33388

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919)

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

20:27:00 00:26:37 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 1 Op 64

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

20:55:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

CONCERT HALL

21:01:00 00:13:36 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in F

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

21:16:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

21:35:00 00:19:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

21:55:00 00:03:50 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 5 in C

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: highlights from “Carnegie Hall presents ’Lift Every Voice’- honoring the African-American Music Legacy

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 "St. Francis of Paolo"

Roberto Plano, piano Azica 71222

23:10:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:19:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:28:00 00:07:23 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Chorus "Ruht wohl"

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Netherlands Bach Society Erato 94675

23:38:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93

Trio Parnassus MD+G 3307

23:44:00 00:09:29 Antonín Dvorák Lento from Piano Quartet Op 87

Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:56:00 00:02:50 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148