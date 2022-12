Program Guide 10-01-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

00:23:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

01:08:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

01:42:00 00:21:38 William Byrd Mass for 4 Voices

Paul Hillier Pro Arte Singers Harm Mundi 2908304

02:05:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

02:42:00 00:36:07 George W. Chadwick Suite symphonique

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

03:19:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's "Une symphonie imaginaire"

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

04:17:00 00:18:06 Jean Sibelius Lemminkäinen in Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

04:37:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:55:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

05:38:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

06:05:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

06:10:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:20:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:25:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

06:40:00 00:07:06 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic CBS 42489

06:46:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:51:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March "The Pathfinder of Panama"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:10:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Air

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

07:20:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:25:00 00:06:29 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

07:40:00 00:06:32 Jorge Martínez Zárate Tres Danzas del Ballet "Estancia"

Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:55:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

07:57:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

08:05:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:10:00 00:08:51 John Williams The Cowboys: Overture

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:20:00 00:04:10 William Byrd The Bells

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

08:25:00 00:09:25 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Boston Symphony Orchestra Bernard Haitink Emanuel Ax, piano Sony 63229

08:36:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:40:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

08:55:00 00:03:59 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Servants' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:56:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

09:05:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:30:00 00:04:03 Rachel Portman Chocolat: Main theme

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:40:00 00:04:23 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

09:50:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

09:59:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:02:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

10:07:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

10:17:00 00:05:44 Ludwig van Beethoven Sonata for Piano 4 Hands in D Op 6

Peter Takács, piano; Janice Weber, piano Cambria 1175

10:24:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía"

Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

10:30:00 00:11:52 Joaquín Rodrigo Tonadilla for 2 Guitars

Duo Amaral DuoAmaral 501592

10:45:00 00:06:12 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

10:53:00 00:28:55 John Field Piano Concerto No. 7 in C

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:23:00 00:05:36 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

11:31:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

11:40:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:51:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

12:10:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

12:14:00 00:06:59 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

12:25:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:33:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:42:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:51:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

13:00:00 00:48:34 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80076

13:48:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:00:00 00:03:12 John Philip Sousa March "Minnesota"

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

14:03:00 00:06:56 Ernest Schelling Virginia Reel from "Suite Fantastique" Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

14:10:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

14:26:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:36:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

14:46:00 00:11:07 Federico Moreno Tórroba Sonatina for Guitar

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

15:01:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

15:11:00 00:13:05 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

15:25:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

15:30:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

15:40:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail

Stile Antico Harm Mundi 807544

15:45:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

15:55:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

15:58:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34

Duo Amaral DuoAmaral 501592

16:06:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

16:11:00 00:12:29 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 447764

16:28:00 00:03:20 Benjamin Frankel The Battle of the Bulge: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:31:00 00:09:40 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:52:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

17:05:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

17:40:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D

Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:46:00 00:02:33 Domenico Scarlatti Sonata in C

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

17:52:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:09:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

18:30:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

18:36:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu "Eau courante"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

18:41:00 00:13:00 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio

Duo Amaral DuoAmaral 501592

19:02:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

19:20:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

19:57:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

20:02:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:45:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

20:57:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:03:00 00:37:43 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

21:46:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

21:57:00 00:25:16 Ottorino Respighi Roman Festivals

22:25:00 00:30:00 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A Op 90

22:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

23:02:00 00:09:07 Bright Sheng Moonlight Shadows from "Never Far Away"

San Diego Symphony Jahja Ling Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80719

23:11:00 00:04:15 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio: Súplica

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:15:00 00:04:08 Patrick Zimmerli Arioso from Sonata for Solo Cello

Brian Thornton, cello Thornton 2013

23:21:00 00:07:13 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

23:28:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:37:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:41:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:55:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287