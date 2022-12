Program Guide 09-17-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:12:16 Charles Tomlinson Griffes The Pleasure Dome of Kubla Khan

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

00:16:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet

Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

01:08:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

01:30:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

02:22:00 00:31:06 Henry Holden Huss Piano Concerto in B Op 10

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

02:54:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from "Terpsichore"

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

03:46:00 00:40:13 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Weigle, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Rodrigo del Pozo, tenor; Michael McMurray, bass; Apollo's Singers Koch Intl 7685

04:28:00 00:27:10 Sir William Walton Symphony No. 2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46732

04:56:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

05:18:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

05:42:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:10:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:23:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:25:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

06:37:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:40:00 00:07:10 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 2 in B flat

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

06:51:00 00:02:08 Hildegard von Bingen Alma Redemptoris Mater

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

06:55:00 00:02:20 John Philip Sousa March "El Capitán"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot "Tea for Two" Op 16

Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

07:10:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

07:20:00 00:02:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Tit Willow

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone Telarc 80284

07:26:00 00:01:32 Traditional Haste to the Wedding

Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

07:29:00 00:05:49 Hector Berlioz Festivities at the Capulets

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

07:40:00 00:06:34 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:49:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

07:53:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:58:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

08:05:00 00:02:23 Francis Poulenc Métamorphoses: C'est ainsi que tu es

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

08:10:00 00:06:54 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:20:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from "Carmen" Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:25:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

08:36:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:40:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

08:48:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

08:54:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:27:00 00:05:03 Miklós Rózsa Sodom and Gomorrah: Overture

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:33:00 00:02:14 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

09:55:00 00:03:17 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

10:02:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

10:04:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

10:11:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:21:00 00:06:18 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

10:28:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture "In Italy" Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

10:42:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

10:54:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

11:26:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to "The Ruler of the Spirits"

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:34:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

11:41:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

11:49:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

12:18:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:26:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:35:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:44:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F Op 51

Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

12:55:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

13:41:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

14:02:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25

Van Cliburn, piano RCA 60358

14:09:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D

Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

14:19:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

14:29:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Orchestra Naxos 553839

14:43:00 00:13:41 George Frideric Handel Concerto No. 1 for 2 Wind Ensembles in B flat

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

14:55:00 00:05:16 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

WCLV ARTS PARTNERS: Verb Ballets, Dover United Church of Christ, Ohio Dance Theater and Cleveland Classical Guitar Society

15:03:00 00:06:17 Felix Mendelssohn Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

15:13:00 00:11:57 Joaquín Rodrigo Tonadilla for 2 Guitars

Duo Amaral DuoAmaral 501592

15:26:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:29:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

15:31:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

15:37:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Prelude, Fugue & Allegro in E flat

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

15:52:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:51 Hildegard von Bingen O virdissima virga, Ave

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

16:06:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

16:11:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

16:28:00 00:05:41 Bernard Herrmann Cape Fear: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

16:41:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from "Rustic Wedding" Symphony Op 26

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

16:52:00 00:03:17 Eric Whitacre A Boy and a Girl

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

16:57:00 00:01:51 Wolfgang Amadeus Mozart Pantomime from "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

17:05:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

17:12:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:15:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:18:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:22:00 00:12:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

17:39:00 00:05:34 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

17:46:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

17:52:00 00:02:33 Randall Thompson Pueri Hebraeorum

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:57:00 00:02:30 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 3

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

18:30:00 00:02:46 Francis Poulenc "C"

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:35:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:41:00 00:12:52 Francis Poulenc Trio for Oboe, Bassoon & Piano

Maurice Bourgue, oboe; Amaury Wallez, bassoon; Pascal Rogé, piano Decca 421581

18:55:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C

Pascal Rogé, piano Decca 425862

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:30 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:17:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:56:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

20:28:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:57:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela"

New London Consort Members of l'Oiseau 436131

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Juanjo Mena, conductor; Peter Serkin, piano

21:03:00 00:12:38 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

21:17:00 00:16:00 Toru Takemitsu riverrun

21:34:00 00:11:00 Heitor Villa-Lobos Amazonas

21:48:00 00:41:57 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

22:33:00 00:24:27 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for 2 Pianos in E flat

David Robertson, conductor; Emanuel Ax, Benjamin Hochman, Orli Shaham and Orion Weiss, pianos

22:57:00 00:02:08 Domenico Scarlatti Sonata in G

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

LATE PROGRAM

23:02:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:11:00 00:06:51 Hildegard von Bingen Spiritui sancto

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

23:18:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:28:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:33:00 00:08:29 Charles Tomlinson Griffes Three Tone Pictures Op 5

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

23:44:00 00:04:07 Edvard Grieg Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

23:48:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:56:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546