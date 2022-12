Program Guide 09-06-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:17:55 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante for 2 Violins

Hanover Band Anthony Halstead Graham Cracknell, violin; Anna McDonald, violin; Anthony Robson, oboe CPO 999348

00:21:00 00:39:07 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Cleveland Orchestra George Szell Pierre Fournier, cello; Abraham Skernick, viola; Rafael Druian, violin Sony 63123

01:02:00 00:30:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

Berlin Philharmonic Seiji Ozawa Yundi, piano DeutGram 10175

01:34:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

02:15:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

02:56:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

03:29:00 00:40:58 Amy Beach Symphony in E minor Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

04:11:00 00:32:06 Franz Schubert Four Impromptus

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

04:45:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

05:06:00 00:31:26 Franz Berwald Symphony No. 1 in G minor

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

05:39:00 00:03:34 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Paul Crossley, piano Sony 53111

05:54:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

06:05:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

06:10:00 00:08:08 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90

Daniel Shapiro, piano Azica 71234

06:20:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 21278

06:22:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

06:29:00 00:07:14 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

06:33:00 00:04:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:38:00 00:02:01 John Novacek Cockles Rag

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

06:41:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

06:45:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March "Anchors Aweigh"

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:10:00 00:06:57 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

07:20:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

07:24:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

07:28:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:43:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

07:50:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

07:55:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

08:05:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:10:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

08:20:00 00:08:23 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

08:30:00 00:08:58 Joaquín Rodrigo Adagietto from Concierto en modo galante

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

08:40:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:55:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

08:56:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:36:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City

Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

09:48:00 00:08:28 Johann Friedrich Fasch Allegro from Concerto in D

Tempesta di Mare Chandos 783

10:00:00 00:01:45 Kara Karayev Seven Beauties: Dance of Merriment

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:01:00 00:02:29 Julius Fucik March "The Merry Blacksmiths" Op 218

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

10:04:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

10:14:00 00:04:48 Pablo de Sarasate Romanza Andaluza Op 22

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

10:22:00 00:05:19 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 10 in E

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:28:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:45:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:50:00 00:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

11:24:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

11:35:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8

James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

11:44:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

11:51:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

12:10:00 00:03:41 Giacomo Meyerbeer Le Prophète: Coronation March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

12:16:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz "Gold and Silver" Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:27:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:35:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:43:00 00:15:08 Morton Gould Kurt Weill Songbook for Orchestra

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

13:00:00 01:00:04 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's "Peer Gynt" Op 23

Estonian National Symphony Paavo Järvi Peter Mattei, baritone; Camilla Tilling, soprano; Charlotte Hellekant, mezzo; Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

14:00:00 00:01:56 Ferruccio Busoni From the Age of Pigtails Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

14:05:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

14:06:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

14:23:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

14:35:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:47:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat

Combattimento Consort Olympia 342

15:00:00 00:05:42 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Corrente & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

15:08:00 00:05:44 John Bull Ut, re, mi, fa, so, la

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

15:16:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:44:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

15:55:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

15:58:00 00:03:48 Ernest Bloch Baal Shem: Simchas Torah

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:06:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

16:11:00 00:13:47 Johann Christian Bach Symphony in E Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

16:29:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

16:36:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

16:41:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from "Gaelic" Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 8958

16:52:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

16:55:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:05:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

17:12:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

17:22:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

17:40:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

17:46:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

17:52:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

17:56:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

18:09:00 00:14:48 Johann Christian Bach Piano Quintet in D Op 22

Aulos Ensemble Centaur 3068

18:26:00 00:04:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:40:00 00:12:59 Ernest Bloch Baal Shem

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:53:00 00:04:29 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

19:02:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:18:00 00:34:05 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat Op 97

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra EMI 54898

20:02:00 00:10:55 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

20:14:00 00:40:49 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:57:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach French Suite No. 1: Sarabande

András Schiff, piano Decca 433313

22:03:00 00:09:45 Johann Strauss Jr Waltz "On the Beautiful Blue Danube" Op 314

22:15:00 00:25:00 James MacMillan Violin Concerto

22:43:00 00:07:58 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

22:53:00 00:34:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

23:31:00 00:04:14 Heinrich Wilhelm Ernst Grand Caprice on Schubert's "Erlkönig" Op 26

Vadim Repin (Erato 25487 CD)

23:37:00 00:21:14 Ildebrando Pizzetti: Tre Preludii Sinfonici

BBC Scottish Symphony Orchestra/Osmo Vänskä (Hyperion 67084 CD)