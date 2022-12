Program Guide 09-04-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:17:44 Darius Milhaud La Création du monde

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

00:21:00 00:39:28 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D

Cleveland Orchestra George Szell Bernard Adelstein, posthorn Sony 86793

01:03:00 00:57:28 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

02:02:00 00:25:00 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat Op 18

Miró Quartet Vanguard 1655

02:28:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F

Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

02:50:00 00:58:04 Anton Bruckner Mass No. 3 in F minor

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

03:50:00 00:28:04 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

04:20:00 00:31:35 Vítezslav Novák Slovak Suite Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

04:53:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C "Water Music"

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:19:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

05:37:00 00:06:30 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

05:50:00 00:07:30 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

06:05:00 00:03:18 John Bull In Nomine V

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

06:10:00 00:10:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

06:23:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

06:35:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

06:40:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

06:46:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time"

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

06:51:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March "Manhattan Beach"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

07:10:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

07:25:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

07:29:00 00:06:53 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat Op 53

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 2908375

07:40:00 00:06:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

07:52:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

07:55:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

08:07:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

08:10:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

08:20:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

08:25:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

08:37:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

08:40:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

08:52:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

08:55:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

09:05:00 00:15:25 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 8

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1021

09:23:00 00:03:09 Alan Menken Beauty and the Beast: Theme

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

09:29:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

09:37:00 00:06:21 John Bull In Nomine IX

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

09:45:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

09:56:00 00:01:50 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Ensemble

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

10:00:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:03:00 00:04:57 E. J. Moeran Whythorne's Shadow

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

10:08:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

10:19:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

10:28:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:33:00 00:11:57 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

10:50:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

11:25:00 00:06:41 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

11:35:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

11:42:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

11:49:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

11:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:10:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:22:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:32:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:34:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:51:00 00:07:19 Roger Quilter Three English Dances Op 11

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

13:00:00 00:37:05 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

English Chamber Orchestra Sir Alexander Gibson Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Chandos 8409

13:37:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

14:00:00 00:02:44 Benjamin Frankel Carriage and Pair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

14:02:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

14:05:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

14:18:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from "The Notebook for A.M. Bach"

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

14:27:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:40:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

14:52:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

15:02:00 00:15:29 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:19:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

15:49:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

15:58:00 00:03:48 Thomas Tomkins A Sad Pavan for these distracted times

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

16:06:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

16:15:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos "Scaramouche"

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

16:26:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

16:35:00 00:04:28 Viktor Ullmann Variations on a theme by Janácek Op 19

Jeanne Golan, piano Steinway 30014

16:41:00 00:08:28 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

16:52:00 00:03:00 Andrea Luchesi Rondo in C major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

16:57:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

17:05:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:12:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:21:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite Provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 7031

17:40:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

17:46:00 00:03:53 Antonio Vivaldi Final Choruses from Gloria

Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

17:49:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!"

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

17:55:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

18:09:00 00:18:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 31 in D

Jane Glover London Mozart Players ASV 647

18:30:00 00:03:52 John Bull Fantasia

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:36:00 00:02:03 John Bull Galliard

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

18:40:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes"

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

18:57:00 00:02:09 John Blitheman Gloria tibi Trinitas

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

19:02:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D

Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

19:29:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

20:02:00 00:25:19 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

20:29:00 00:25:34 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F Op 93

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

20:54:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Seasons: January Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

21:54:00 00:04:37 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:02:00 00:06:17 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

23:08:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:14:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:23:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:28:00 00:07:43 Maurice Duruflé Four Motets on Gregorian Chants Op 10

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:38:00 00:07:05 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:45:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:51:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays?

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:57:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640