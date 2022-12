Program Guide 09-03-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

00:43:00 00:37:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

01:22:00 00:23:09 Johann Nepomuk Hummel Grand Concerto for Bassoon & Orchestra in F

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

01:47:00 00:42:28 Aaron Copland Symphony No. 3

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

02:31:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:10:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

03:31:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

04:14:00 00:45:11 Joachim Raff Symphony No. 3 in F Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

05:05:00 00:16:00 Robert Schumann Konzertstück in G Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

05:23:00 00:17:01 Richard Strauss Don Juan Op 20

Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

05:43:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:50:00 00:08:17 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Midori, violin Sony 58967

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

06:10:00 00:05:00 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

06:18:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:26:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

06:39:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:44:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:51:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

07:10:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:15:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:28:00 00:05:41 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Evgeny Kissin, piano EMI 6311

07:31:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3

Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

07:40:00 00:07:04 Mark O'Connor Americana Symphony: Splendid Horizons

Marin Alsop Baltimore Symphony Orchestra OMAC 12

07:50:00 00:02:15 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

07:56:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

08:05:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass "La Battaglia"

Empire Brass Telarc 80204

08:08:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

08:10:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:16:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:25:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

08:40:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:55:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

08:56:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9334

09:05:00 00:15:51 Georges Bizet Scherzo & Finale from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

09:27:00 00:03:15 Woody Guthrie This Land is Your Land

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

09:35:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

09:45:00 00:09:20 Johann Strauss Jr Waltz "Cries of Farewell" Op 179

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

09:51:00 00:02:46 Traditional O Can Ye Sew Cushions

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

09:55:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:07:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

10:10:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

10:17:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D

Lars Vogt, piano EMI 36080

10:26:00 00:06:51 Robert Schumann Abegg Variations Op 1

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

10:36:00 00:14:04 Georges Bizet Variations chromatiques

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:54:00 00:24:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C Op 53

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:20:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

11:28:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

11:37:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

11:46:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G

Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

12:14:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:23:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll "Gavotte Pavlova"

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:30:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30

José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:39 Antonín Dvorák Legends Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

13:40:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

14:02:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:04:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture "The Fair Melusina" Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:15:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

14:23:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

WCLV ARTS PARTNERS: Blue Water Chamber Orchestra & Akron Symphony

15:03:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

15:36:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

15:47:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:06:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass "Magnificat"

Empire Brass Telarc 80204

16:11:00 00:11:50 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

16:28:00 00:04:55 Ryuichi Sakamoto The Last Emperor: Theme

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:34:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:41:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

16:52:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn "Not One Sparrow"

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:57:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

17:05:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

17:22:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:40:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's "Eugene Onegin"

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

17:47:00 00:04:22 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62647

17:52:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:56:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

18:35:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith

Murray Perahia, piano Sony 62785

18:41:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

18:45:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

18:55:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

19:26:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:43 Claude Debussy La mer

George Szell WDR Symphony Cologne IMG 75962

20:26:00 00:31:09 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

Dresden State Orchestra Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

20:57:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Sir Mark Elder, conductor; Lawrence Power, viola

21:03:00 00:08:35 Hector Berlioz Overture "Le corsaire" Op 21

21:15:00 00:07:48 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from "Roméo et

21:22:00 00:09:00 Hector Berlioz Romeo at the Tomb of the Capulets

21:37:00 00:40:54 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

22:21:00 00:30:35 Hector Berlioz Les nuits d'été Op 7

22:57:00 00:01:26 André Grétry Lucille: Air de danse

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:20 Jules Mouquet Pan and the Birds from "La Flûte de Pan"

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

23:08:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14

Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:21:00 00:05:22 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:26:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:39:00 00:04:03 Johann Sebastian Bach Komm süsser Tod

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:43:00 00:11:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 452970

23:56:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9

John O'Conor, piano Telarc 80391

23:57:00 00:02:20 Miguel Llobet Catalan Folksong "El testament"

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579