Program Guide 09-02-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:18:11 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande Suite Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

00:22:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

01:06:00 00:11:35 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

01:19:00 00:22:24 Claude Debussy Pelléas et Mélisande: Concert Suite

Erich Leinsdorf Cleveland Orchestra MAA 75

01:43:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

02:24:00 00:50:47 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

03:16:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

04:00:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

04:36:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

05:16:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

05:37:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

06:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Theatre des Champs-Elysees, Paris, October 26, 2009, Franz Welser-Möst, conductor

Claude Debussy: Festivals from "Three Nocturnes" (1897)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 85 in B-Flat "Queen of France" (1785)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47 (1937)

Encore: Karol Szymanowski: Symphony No. 4 Op 60 "Symphonie Concertante" (1932) – Emanuel Ax, piano; Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst (Severance Hall 10/02/08)

08:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Amsterdam Concertgebouw Orchestra, June 24, 1965, George Szell, conductor; John Browning, piano

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867)

Samuel Barber: Piano Concerto Op 38 (1962)--John Browning, piano

Franz Schubert: Symphony No. 9 in C "Great C Major" (1825)

Encore: Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894) – Cleveland Orchestra Youth Orch/James Gaffigan (Severance Hall, 2006)

10:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Blossom Festival, July 7, 1970, Leonard Bernstein, conductor; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Lorna Heyward, soprano; Cleveland Orchestra and Blossom Festival Choruses

Gustav Mahler: Symphony No. 2 in c "Resurrection" (1894)

Bonus: Leonard Bernstein: Excerpts from Mass & West Side Story—Cleveland Orchestra Chorus/Robert Page

12:00pm THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Vienna Musikverein, November 1, 2011, Franz Welser-Möst, conductor; Malin Hartelius, soprano; Julia Lezhneva, soprano; Martin Mitterrutzner, tenor; Ruben Drole, baritone; Friends of Music Chorus

Richard Strauss: Metamorphosen for 23 Solo Strings (1945)-

Wolfgang Amadeus Mozart: Mass in c K 427 "Great" (1783)

Encore: Zoltán Kodály: Psalmus Hungaricus Op 13 (1923) – Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst; Cleveland Orchestra Chorus (Severance Hall 03/14/09)

14:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Tokyo, May 22, 1970, George Szell, conductor

Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in g K 550 (1788)

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43 (1902)

Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Rákóczy March (1846)

Encore: Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C K 200 (1773)--Cleveland Orchestra/George Szell (Sony 86793 CD)

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Carnegie Hall, October 4, 2006, Franz Welser-Möst, conductor; Leif Ove Andsnes, piano; Dorothea Röschmann, soprano

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 17 in G K 453 (1784)

Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Porgi, amor & Dove sono (1786)

Johann Strauss Jr: Waltz "Artist's Life" Op 316 (1867)

Johann Strauss Jr: Annen Polka Op 117 (1852)

Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Overture (1874)

Encore: Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 in C K 503 (1786) – Mitsuko Uchida, piano; Cleveland Orchestra/Sir Colin Davis (Severance Hall 03/14/09)

18:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” - Vienna Musikverein, October 29, 2009, Franz Welser-Möst, conductor

Claude Debussy: Clouds & Festivals from "Three Nocturnes" (1897)

Franz Liszt: A "Faust" Symphony S 108 (1857)

Encore: Franz Joseph Haydn: Symphony No.100 in G "Military" (1794) -- Cleveland Orchestra/Mark Minkowski (Severance Hall 10/01/08)

20:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA “ON THE ROAD” Vienna Musikverein, November 9, 2010, Franz Welser-Möst, conductor; Malin Hartelius, soprano; Simon Keenlyside, baritone; Vienna Singverein

Johannes Brahms: Song of Destiny Op 54 (1871)

Johannes Brahms: A German Requiem Op 45 (1868)--Malin Hartelius, soprano; Simon Keenlyside, baritone; Vienna Singverein

Encore: Jean Sibelius: En Saga Op 9 (1901)--Cleveland Orchestra/George Szell

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor

22:03:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss

22:50:00 00:35:38 Igor Stravinsky Pétrouchka

23:35:00 00:00:01 Peter Tchaikovsky Dances from "The Nutcracker" Op 71