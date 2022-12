Program Guide 08-28-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:25:20 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

00:29:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 77

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

01:08:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

01:28:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C

Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

02:07:00 01:14:57 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

03:24:00 00:35:23 Gabriel Fauré Piano Quartet No.2 in G minor Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

04:01:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 "Battle of the Huns"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

04:17:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

04:44:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

05:15:00 00:20:16 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

05:37:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

05:51:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

05:57:00 00:02:56 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Michael Lewin, piano Dorian 92103

BBC NEWS; FIRST PROGRAM

06:05:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

06:05:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance

Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

06:10:00 00:09:48 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:20:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

06:34:00 00:04:26 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

06:40:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:51:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

06:52:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat Op 5

Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

07:10:00 00:07:01 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 6904

07:20:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:25:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

07:26:00 00:02:21 Richard Rodgers The King and I: Hello, Young Lovers

Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:40:00 00:05:52 Maurice Ravel Boléro National Philharmonic

Barry Wordsworth Evelyn Glennie, percussion RCA 61386

07:55:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

07:55:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

07:55:00 00:02:46 Orlando Gibbons Hosanna to the Son of David

Stile Antico Harm Mundi 807555

07:58:00 00:01:31 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Joshua Pierce, piano; Dorothy Jonas, piano MSR 1260

08:05:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

08:10:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:20:00 00:04:35 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:25:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

08:40:00 00:07:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 53277

08:51:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Anvil Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:56:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:16:22 Carl Orff Carmina burana: Court of Love

London Philharmonic Orchestra Franz Welser-Möst Barbara Hendricks, soprano; Jeffrey Black, baritone; St. Albans Cathedral Choir; London Philharmonic Choir EMI 54054

09:25:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:33:00 00:08:31 Frédéric Chopin Three Waltzes Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

09:44:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

09:55:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!"

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

10:03:00 00:02:30 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

10:05:00 00:06:48 Joseph Eybler Overture in C minor Op 8

Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

10:15:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

10:24:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

10:27:00 00:16:28 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

10:45:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:50:00 00:33:21 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92885

11:27:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F

Peter Takács, piano Cambria 1175

11:38:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

11:46:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from "Three Nocturnes"

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

11:53:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:20:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:26:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:36:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz "The Suitors" Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:44:00 00:10:28 Adolphe Adam Giselle: Danse des vignerons & Peasant

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433861

12:56:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F Op 68

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:36:00 00:19:53 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A

Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano DeutGram 4763793

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle

Paul Crossley, piano CBS 44921

14:02:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

14:04:00 00:10:22 George W. Chadwick Overture "Rip Van Winkle"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

14:18:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

14:25:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from "Young Person's Guide" Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

14:31:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

14:45:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

14:56:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

CLEVELAND ORCHESTRA SHOWCASE

15:00:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:10:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

15:14:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

15:33:00 00:14:28 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

15:50:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

16:06:00 00:03:55 Franz Schubert Erlkönig

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

16:11:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:28:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

16:32:00 00:07:23 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

16:41:00 00:07:10 Umberto Giordano Andrea Chenier: Final Duet

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Eva-Maria Westbroek, soprano; Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:52:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:55:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

17:05:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:12:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

17:21:00 00:14:28 Gustav Mahler Funeral March from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

17:40:00 00:04:17 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude "Morning Mood"

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

17:46:00 00:04:04 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude "Ingrid's Lament"

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

17:52:00 00:03:06 Umberto Giordano Andrea Chénier: Come un bel dì di maggio

Verdi Symphony Milan Roberto Rizzi Brignoli Salvatore Licitra, tenor Sony 78852

17:56:00 00:02:55 Scott Joplin The Entertainer

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 5186061

18:30:00 00:03:58 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:36:00 00:01:41 Umberto Giordano Fedora: Amor ti vieta

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

18:41:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

18:55:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:26:00 00:28:55 John Field Piano Concerto No. 7 in C

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

19:56:00 00:01:28 Alexander Scriabin Prelude in B major Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:39 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat

Nashville Symphony Leonard Slatkin Peng-Peng Gong, piano Naxos 570716

20:23:00 00:32:17 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis William Preucil, violin MAA 2001

20:57:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

CONCERT HALL: Vladimir Ashkenazy

21:02:00 00:24:42 Johannes Brahms Trio in A minor Op 114

Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

21:28:00 00:26:24 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 458930

21:58:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by saxophonist Branford Marsalis

LATE PROGRAM

23:02:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:04:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:10:00 00:05:36 Sergei Prokofiev Andante from Cello Concertino Op 132

National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Alexander Rudin, cello Naxos 553624

23:17:00 00:06:31 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

23:23:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

23:36:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:42:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:55:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:58:00 00:02:06 Gabriel Fauré Dolly Suite: Mi-a-ou Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416