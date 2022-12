Program Guide 08-27-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:40:58 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D Op 43

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

01:09:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

01:57:00 00:42:15 Franz Schubert Piano Sonata No. 21 in B flat

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:41:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

03:24:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat Op 16

Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

03:52:00 00:26:41 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Cavani String Quartet Azica 71203

04:20:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

04:39:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

05:18:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:37:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:50:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

05:56:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

06:10:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

06:20:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

06:28:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

06:36:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:40:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

06:51:00 00:02:52 Deems Taylor Looking Glass Insects

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

06:55:00 00:03:35 John Philip Sousa March "The Black Horse Troop"

Leonard B. Smith Detroit Concert Band WalkFrog 300

07:05:00 00:03:38 George Gershwin Nice Work If You Can Get It

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:10:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:20:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

07:21:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:25:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

07:26:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 17

07:40:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

07:55:00 00:02:57 Anton Bruckner Ave Maria in F

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

08:05:00 00:02:39 Leroy Anderson Promenade

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:13:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue "The Spitfire"

James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

08:20:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13

Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

08:25:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

08:37:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

08:40:00 00:09:00 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

08:55:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

08:58:00 00:03:19 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

09:05:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

09:28:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds

Les Boréades de Montréal Atma 2218

09:35:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

09:45:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

09:55:00 00:03:20 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Act 3 Finale

Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Mirella Freni, soprano; Gösta Winbergh, tenor; Sesto Bruscantini, baritone; Leo Nucci, baritone; Ambrosian Opera Chorus EMI 54490

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:23 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Andalouse

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

10:05:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

10:10:00 00:07:08 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 1 in D

European Baroque Soloists Denon 9613

10:18:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

10:27:00 00:03:54 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:32:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

10:57:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

11:32:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:41:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum in C

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

11:50:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:18:00 00:06:50 Jacques Offenbach Waltz "American Eagle"

Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nelson Rocha, trumpet Nimbus 5303

12:27:00 00:08:56 George Gershwin Variations on "I Got Rhythm"

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:37:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz "Artist's Life" Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

12:44:00 00:23:05 Jerome Moross The Last Judgment

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:39 Morton Gould Stephen Foster Gallery

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 559005

13:37:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

14:02:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

14:08:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

14:22:00 00:07:27 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

14:31:00 00:09:43 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins & 2 Cellos in D

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin; Stephen Marvin, violin; Anner Bylsma, cello; Christina Mahler, cello Sony 62719

WCLV ARTS PARTNERS

15:03:00 00:05:14 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

15:11:00 00:09:03 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Dwight Oltman Baldwin Wallace Symphony BaldwinWal 2011

15:23:00 00:24:42 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

16:06:00 00:01:51 Tomás Luis de Victoria Jesu, dulcis memoria

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:11:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

16:28:00 00:05:08 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

16:35:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

16:41:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1

London Symphony Orchestra JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

16:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

16:55:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

17:05:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

17:12:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

17:21:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

17:39:00 00:04:58 Josquin Desprez Ave Maria

Joe Miller Westminster Choir WCC 1009

17:47:00 00:02:56 Tomás Luis de Victoria O magnum mysterium

Peter Bennett Quire Cleveland Quire 101

17:52:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

17:57:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor

William Stromberg Moscow Symphony Orchestra Naxos 559006

18:43:00 00:03:12 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20

Leon McCawley, piano VirginClas 45270

18:49:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

18:55:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

18:55:00 00:02:54 John Williams Fanfare for a Special Occasion

Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

19:15:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

19:56:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:27:00 00:29:42 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 2 Op 64

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

20:57:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Kirill Petrenko, conductor; Marc-Andre Hamelin, piano; Christopher Martin, trumpet

21:03:00 00:05:00 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude & Dance of the Persian Slaves

21:16:00 00:21:10 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

21:40:00 00:41:48 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

22:24:00 00:32:13 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

22:56:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

LATE PROGRAM

23:00:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

23:05:00 00:06:21 Peteris Vasks Cantabile for String Orchestra

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80457

23:12:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:18:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:22:00 00:06:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Allemande

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

23:28:00 00:08:30 Thomas Ravenscroft The Three Ravens

Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Avie 2205

23:37:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:45:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:50:00 00:02:02 Emmanuel Chabrier Feuillet d'album

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515