Program Guide 08-26-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:39:57 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

00:14:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

00:51:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A

Wu Han, piano ArtistLed 10401

01:33:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

02:09:00 00:25:56 Giovanni Palestrina Missa "Viri Galilaei"

Philippe Herreweghe La Chapelle Royale; Ensemble Organum Harm Mundi 2908304

02:37:00 00:35:10 Johannes Brahms Piano Quartet No. 3 in C minor Op 60

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

03:14:00 00:29:10 Florent Schmitt La Tragédie de Salomé Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

03:44:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

04:22:00 00:26:11 Franz Joseph Haydn Symphony No. 45 in F sharp minor

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

04:50:00 00:18:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 1 in F minor Op 2

Peter Takács, piano Cambria 1175

05:10:00 00:04:57 Charles Gounod Concertino for Flute & Small Orchestra

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

05:57:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka "Express" Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:10:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:22:00 00:06:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:31:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, piano MAA 2001

06:40:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

06:51:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

06:53:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:04:23 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere

Canadian Brass RCA 68633

07:10:00 00:07:07 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 666

07:20:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:24:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique"

Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

07:29:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

07:40:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

07:51:00 00:03:03 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:55:00 00:03:59 Nino Rota The Godfather: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

08:05:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

08:10:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

08:20:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio

Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:25:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

08:33:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:40:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:55:00 00:04:08 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

08:56:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:05:00 00:16:04 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 48 in C

Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

09:26:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

09:34:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

09:44:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

09:53:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains

Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

09:58:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

10:07:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

10:15:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on "Mein junges Leben hat ein End"

David Greilsammer, piano Sony 792969

10:24:00 00:04:39 Ludwig van Beethoven Fidelio: Quartet "Mir ist so wunderbar"

Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Barbara Bonney, soprano; Charlotte Margiono, soprano; László Polgár, bass; Deon van der Walt, tenor Teldec 94560

10:29:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

10:44:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

10:52:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:24:00 00:04:41 Leonard Bernstein West Side Story: Maria

Canadian Brass RCA 68633

11:30:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

11:40:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

11:51:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

12:14:00 00:04:39 Leonard Bernstein West Side Story: Tonight

Canadian Brass RCA 68633

12:22:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

12:30:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26

Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

12:44:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:53:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

13:39:00 00:19:05 Sir Edward German Welsh Rhapsody

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:19 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Arm, arm ye brave

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

14:03:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka "Forward with Valor!" Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:06:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

14:14:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

14:21:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

14:37:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:54:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

MONDAY MOZART

15:00:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

15:18:00 00:19:12 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D

Netherlands Chamber Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186094

15:44:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

15:52:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:53 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Canadian Brass RCA 68633

16:06:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

16:11:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

16:28:00 00:03:28 Michel Legrand Summer of '42: The Summer Knows

Henry Mancini Mancini Pops Orchestra Sony 82849

16:31:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

16:41:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from "Mathis der Maler"

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

16:52:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:56:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

17:05:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

17:12:00 00:08:20 Richard Wagner Das Liebesverbot: Overture

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 56165

17:22:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

17:40:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:46:00 00:02:51 Anonymous Spiritual "Ezekiel Saw de Wheel"

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

17:52:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

17:55:00 00:04:17 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:39 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Philharmonia Orchestra Plácido Domingo Manuel Barrueco, guitar EMI 56175

18:33:00 00:03:45 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

Canadian Brass RCA 68633

18:40:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

18:45:00 00:09:50 Hamish MacCunn Overture "The Land of the Mountain and Flood"

Sir Alexander Gibson Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8379

18:53:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song

Canadian Brass RCA 68633

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

19:22:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:55:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

19:57:00 00:01:28 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:03 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 466993

20:25:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

20:57:00 00:01:35 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor; Joseph Alessi, trombone

21:03:00 00:19:23 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes

21:25:00 00:12:00 Bramwell Tovey Lincoln Tunnel Cabaret

21:40:00 00:35:59 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Encore: 22:19:00 00:37:03 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Alan Gilbert, conductor

LATE PROGRAM

23:02:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:08:00 00:10:49 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Trio No. 2 in G Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:21:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:33:00 00:05:57 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Romanza Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

23:40:00 00:07:16 Charles Tomlinson Griffes Barcarolle Op 6

Carol Rosenberger, piano Delos 3172

23:47:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:56:00 00:02:30 Edvard Grieg Ich liebe dich Op 5

Evgeny Kissin, piano Sony 52567

23:57:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Moths

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014