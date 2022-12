Program Guide 08-20-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:00:00 00:02:36 Johann Sebastian Bach Aria from Pastorale

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

00:02:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

00:33:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

01:05:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

01:45:00 00:20:16 Clóvis Pereira Concertino for Cello & Strings in G

Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

02:07:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

02:46:00 00:52:09 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time

Gil Shaham, violin; Paul Meyer, clarinet; Jian Wang, cello; Myung-Whun Chung, piano DeutGram 469052

03:39:00 00:27:45 Richard Strauss Dance Suite after Couperin

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

04:08:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff The Bells Op 35

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Renée Fleming, soprano; Karl Dent, tenor; Victor Ledbetter, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80365

04:48:00 00:27:46 Ludwig van Beethoven Cello Sonata No. 3 in A Op 69

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

05:17:00 00:18:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25

Quebec Symphony Orchestra Louis Lortie Louis Lortie, piano Atma 2617

05:37:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

05:52:00 00:01:51 Jules Massenet Musique pour bercer les petits enfants

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

05:56:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

BBC NEWS; FIRST PROGRAM

06:07:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

06:10:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

06:20:00 00:08:18 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

06:29:00 00:09:06 Bohuslav Martinu Variations on a Slovak Folksong

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

06:40:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

06:51:00 00:03:11 Isaac Albéniz Tango from "España" Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:53:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

06:55:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:04 Jerry Goldsmith Star Trek: Main Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

07:10:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz "The Skaters" Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:20:00 00:04:16 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

07:29:00 00:06:19 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

07:40:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

07:51:00 00:03:04 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: La Paix

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

07:57:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:05:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:10:00 00:04:49 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

08:20:00 00:05:59 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

08:25:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

08:34:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge

Center City Brass Quintet Chandos 4554

08:40:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:55:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

09:05:00 00:19:11 Manuel Rosenthal Gaîté parisienne: Suite

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

09:27:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

09:33:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100

Lorin Maazel Cleveland Orchestra DeutGram 469172

09:42:00 00:08:00 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

09:52:00 00:02:18 Percy Grainger Spoon River

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

09:55:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet

Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

10:06:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:10:00 00:08:12 Carl Maria von Weber Preziosa: Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

10:20:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

10:29:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:35:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15

Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

10:50:00 00:29:40 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1945)

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

11:22:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

11:31:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

11:45:00 00:07:15 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 1 Op 14

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

11:53:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:17:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

12:27:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:36:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz "Wine, Women and Song" Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:48:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

12:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:36:36 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G Op 88

Myung-Whun Chung Vienna Philharmonic DeutGram 469046

13:36:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

14:04:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:08:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen"

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

14:21:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

14:29:00 00:10:05 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

14:41:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

14:57:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

WCLV ARTS PARTNERS: Holden Arboretum, Musical Theater Project and Blue Water Chamber Orchestra

15:03:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67

Leopold Stokowski Stadium Symphony of NY Everest 9048

15:27:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine

Jenny Lin, piano Steinway 30011

15:30:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You

Manhattan String Quartet Newport 60033

15:35:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

15:36:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

15:36:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

15:56:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:06:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

16:11:00 00:13:22 Edvard Grieg Allegro from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

16:28:00 00:04:59 Elmer Bernstein Hawaii: Theme

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

16:36:00 00:02:42 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Square Dance

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:41:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

16:52:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il Trovatore: Soldiers' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

16:55:00 00:03:56 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

17:05:00 00:04:46 Scott Joplin Elite Syncopations

William Appling, piano Albany 1163

17:12:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:14:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:20:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40

Leonard Slatkin London Philharmonic Orchestra RCA 60073

17:40:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

17:45:00 00:04:55 Giacomo Puccini La Bohème: Che gelida manina

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Vittorio Grigolo, tenor Sony 775257

17:52:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

17:56:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:25 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

18:29:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

18:38:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47

Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

18:44:00 00:12:10 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Rhine Journey

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

18:56:00 00:01:55 Béla Bartók Bagatelle No. 14 Op 6

Orion Weiss, piano Bridge 9355

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

19:20:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:57:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

20:23:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Pablo Heras-Casado, conductor; Marina Heredia, flamenco vocals

21:03:00 00:17:23 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin

21:23:00 00:32:02 Claude Debussy La Boîte à Joujoux

21:57:00 00:06:32 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

22:06:00 00:26:14 Manuel de Falla El amor brujo

22:34:00 00:14:40 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

22:51:00 00:06:29 Emmanuel Chabrier España

LATE PROGRAM

23:02:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:06:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:19:00 00:06:19 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

23:25:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:34:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:40:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:45:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218