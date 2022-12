Program Guide 08-15-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

00:31:00 00:36:38 Aram Khachaturian Violin Concerto in D minor

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186059

01:09:00 00:39:18 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

01:50:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B Op 8

André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

02:28:00 00:19:51 Jacques Ibert Flute Concerto

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

02:49:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

03:37:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

04:17:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

04:46:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D

Tempesta di Mare Chandos 783

05:07:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33

Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:25:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic Orchestra EMI 67435

05:51:00 00:04:05 Percy Grainger Molly on the Shore

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:56:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

06:05:00 00:02:27 Traditional The Cuckoo

John Rutter Cambridge Singers; Rachel Masters, harp Collegium 120

06:10:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

06:20:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

06:30:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

06:37:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

06:40:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

06:51:00 00:02:38 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Philippe Entremont, piano Sony 48260

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March "The Gallant Seventh"

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

07:10:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

07:20:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

07:21:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five

Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:25:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

07:33:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

07:40:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:48:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

07:55:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from "Divertissement"

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

07:59:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for President

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:05:00 00:01:51 Michael Praetorius Terpsichore: Gavotte

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

08:10:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

08:20:00 00:03:30 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 12

Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

08:25:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

08:34:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

08:40:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Far Away"

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:55:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

08:55:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:26:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:37:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

09:46:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:55:00 00:03:57 Reinhold Glière The Red Poppy: Heroic Coolie Dance

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

10:00:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

10:03:00 00:04:34 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Polonaise

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:07:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the "Turkish March" Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

10:14:00 00:03:53 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Canadian Brass RCA 68633

10:18:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:21:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

10:50:00 00:30:24 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat Op 38

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

11:20:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

11:26:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

11:33:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:49:00 00:06:43 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

12:10:00 00:07:57 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

12:17:00 00:05:16 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Neeme Järvi London Symphony Orchestra Chandos 8885

12:23:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:29:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

12:45:00 00:10:53 Frederick Loewe Paint Your Wagon: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

13:00:00 00:40:39 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

13:40:00 00:16:50 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 423698

14:00:00 00:02:38 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

14:02:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D

András Schiff, piano Decca 421369

14:05:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem "The King Shall Rejoice"

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

14:15:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

14:22:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

14:43:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

15:00:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

15:03:00 00:15:14 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60692

15:18:00 00:16:38 Anton Bruckner Andante from Symphony No. 4 "Romantic"

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

15:35:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:58:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

16:06:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich ja

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

16:12:00 00:12:10 Sergei Rachmaninoff Vivace from Piano Concerto No. 1 Op 1

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2191

16:28:00 00:05:08 Miklós Rózsa Spellbound: Dream Sequence & Mountain

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:41:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

16:48:00 00:09:00 Antonio Vivaldi Violin Concerto in E flat Op 8

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 4777463

16:52:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

16:57:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:05:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

17:23:00 00:11:19 Jenö Takács Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83

Quintett.Wien Nimbus 5479

17:39:00 00:04:41 Leonard Bernstein West Side Story: Maria

Canadian Brass RCA 68633

17:47:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

17:52:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in G Op 32 /5

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

17:57:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

18:09:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:30:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song

Canadian Brass RCA 68633

18:37:00 00:01:57 Leonard Bernstein Mass: Allelulia

Canadian Brass RCA 68633

18:42:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

18:55:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

19:02:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 "Les Préludes"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:19:00 00:35:29 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:56:00 00:02:05 Edward MacDowell Suite No. 1: Summer Idyll Op 42

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

20:02:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

20:28:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:56:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

21:03:00 00:16:20 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

21:22:00 00:32:23 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

21:57:00 00:04:24 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

22:03:00 00:06:08 Claude Debussy L'isle joyeuse

22:11:00 00:23:30 Claude Debussy La mer

22:35:00 00:03:28 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

22:40:00 00:05:43 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

22:47:00 00:11:04 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

23:02:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Dead Princess

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:08:00 00:07:13 Claude Debussy Nocturne in D flat

Aldo Ciccolini, piano EMI 54451

23:15:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une gnossienne

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:27:00 00:03:45 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart

Canadian Brass RCA 68633

23:30:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60149

23:38:00 00:07:08 William Grant Still The American Scene: Tomb of the Unknown

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:46:00 00:04:36 Agustín Barrios Julia Florida: Barcarola

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:50:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

23:56:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139