Program Guide 08-14-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:28:17 Giovanni Battista Viotti Violin Concerto No. 22 in A minor

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

00:32:00 00:26:20 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

01:00:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

01:40:00 00:28:00 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 5 in D

Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

02:09:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

02:36:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

03:07:00 01:09:07 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

04:18:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

04:50:00 00:27:16 Johannes Brahms Cello Sonata No. 1 in E minor Op 38

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

05:19:00 00:17:03 Ludwig van Beethoven Sextet for 2 Horns & Strings Op 81

Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

05:38:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:51:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises

Pascal Rogé, piano Decca 425862

05:58:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from "Flores de Música"

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

06:10:00 00:04:13 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 3

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:20:00 00:10:55 Richard Wagner Die Feen: Overture

Edo de Waart Royal Concertgebouw Orchestra Philips 400089

06:31:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

06:40:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from "Tafelmusik" Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:51:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

06:55:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:05:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano

Tiempo Libre James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:10:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

07:20:00 00:03:14 Giacomo Puccini Tosca: E lucevan le stelle

Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

07:23:00 00:02:52 Richard Rodgers Oklahoma: The Surrey With the Fringe

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:25:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:38:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:40:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8

Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

07:48:00 00:01:39 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

07:52:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

07:57:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife

London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

08:05:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm

London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

08:10:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

08:20:00 00:04:01 Richard Rodgers Oklahoma: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

08:22:00 00:03:53 Henry Mancini The Pink Panther: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

08:25:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:40:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:48:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:55:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

08:56:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

09:05:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

09:31:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

09:55:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Gallop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

10:03:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

10:08:00 00:07:01 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:17:00 00:04:52 Frederick Delius Air and Dance for Strings

Northern Sinfonia Richard Hickox Bradley Creswick, violin EMI 65067

10:25:00 00:01:47 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum Fairy

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

10:28:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

10:50:00 00:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

11:16:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

11:26:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

11:34:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

11:57:00 00:02:25 Sir William Walton Façade: Popular Song

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:21:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

12:29:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

12:39:00 00:06:13 Jacques Offenbach Master Péronilla: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

12:46:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz "Morning Papers" Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:57:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 01:09:07 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

WCLV MIDDAY

14:12:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

14:14:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette

Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

14:17:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:28:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "Wachet auf"

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

14:35:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

14:47:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS: A look at the Cleveland Orchestra’s concerts at Blossom this weekend

15:03:00 00:15:39 Morton Gould Interplay

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

15:21:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

15:34:00 00:33:28 Igor Stravinsky The Rite of Spring excerpts

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

15:56:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:06:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Arcadi Volodos, piano Sony 62691

16:12:00 00:10:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

16:27:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' March

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

16:37:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

16:41:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

16:52:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

16:57:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

17:05:00 00:04:19 Marcel Poot Cheerful Overture

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

17:12:00 00:08:53 Antonín Dvorák Overture "My Home" Op 62

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

17:23:00 00:11:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 9 in E Op 14

HJ Lim, piano EMI 64952

17:39:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:46:00 00:04:06 Morton Gould Blues from "Interplay"

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

17:52:00 00:02:57 Kurt Weill One Touch of Venus: I'm a stranger here myself

RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

17:56:00 00:02:10 Danny Elfman Batman: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:00 Anton Bruckner Bewegt from Symphony No. 4 "Romantic"

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

18:32:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

18:39:00 00:02:36 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

18:43:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

18:54:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:40 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

19:23:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:20:00 00:35:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

20:56:00 00:02:39 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9416

CONCERT HALL: Gil Shaham

21:01:00 00:17:28 Antonín Dvorák Violin Sonatina in G major Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

21:18:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Samuel Taylor-Coleridge

LATE PROGRAM

23:02:00 00:08:48 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

23:10:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74

Cleveland Quartet Telarc 80351

23:22:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from "The Song" Op 44

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:27:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:30:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:43:00 00:04:54 Jenö Hubay Idylle from Suite for Violin & Orchestra Op 5

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hagai Shaham, violin Hyperion 67498

23:47:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2

Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:56:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139