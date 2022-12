Program Guide 08-09-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

00:33:00 00:24:21 Richard Strauss Oboe Concerto in D

Zurich Tonhalle Orchestra David Zinman Simon Fuchs, oboe ArteNova 98495

00:59:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

01:23:00 00:28:24 Reynaldo Hahn Piano Concerto in E

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

01:53:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

03:13:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:46:00 00:31:07 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

04:19:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80414

04:44:00 00:30:36 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Suite Op 126

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

05:16:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28

Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

05:37:00 00:05:08 Gabriel Fauré Fantaisie Op 79

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

05:53:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

05:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter

Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from La traviata

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

06:13:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:20:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

06:29:00 00:12:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Claudio Abbado Berlin Philharmonic DeutGram 471491

06:43:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

06:58:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:08:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

07:14:00 00:05:24 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

07:20:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo "Ombra mai fu"

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

07:23:00 00:02:29 Stephen Sondheim Company: Side by Side by Side

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

07:29:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

07:40:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:50:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

07:56:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

08:05:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

08:10:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

08:24:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:32:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

08:43:00 00:06:36 Antonín Dvorák Two Waltzes from Op 54

Chilingirian Quartet Duncan McTier, double bass Chandos 8874

08:52:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

09:05:00 00:13:22 Edvard Grieg Allegro from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

09:31:00 00:04:04 Joseph Lanner Cerrito Polka Op 189

Vienna Ensemble Sony 57974

09:40:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

09:50:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:04:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

10:11:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

10:20:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

10:28:00 00:04:25 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

10:33:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture "Rob Roy"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:50:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

11:16:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

11:30:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

11:37:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:47:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:14:00 00:06:59 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

12:24:00 00:07:45 Franz Waxman Rebecca: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:34:00 00:07:10 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Overture

Franz Welser-Möst London Philharmonic Orchestra Seraphim 73295

12:42:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

12:52:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:06 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

13:40:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

14:03:00 00:02:07 Leonard Bernstein Waltz from Divertimento for Orchestra

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

14:08:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

14:22:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

14:33:00 00:09:57 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

14:45:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

14:57:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Liedlein erdacht?

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

AUGUST CHOICE CD’S

15:00:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:21:00 00:14:28 Gustav Mahler Funeral March from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

15:38:00 00:11:19 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60692

15:51:00 00:04:23 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere

Canadian Brass RCA 68633

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand

City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

16:06:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:11:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Fire Music

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

16:29:00 00:05:21 Albert W. Ketèlbey In a Monastery Garden

Eric Rogers Royal Philharmonic Orchestra Decca 444786

16:36:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

16:41:00 00:07:28 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

16:52:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

17:05:00 00:05:15 Andrew Lloyd Webber The Phantom of the Opera: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:12:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

17:22:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

17:38:00 00:04:27 John Williams 1941: March

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

17:45:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

17:52:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:56:00 00:02:51 Francisco Asenjo Barbieri El barberillo de Lavapiés: La Paloma

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

18:30:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

18:36:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:42:00 00:11:58 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony No. 8

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

18:54:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:59 Hector Berlioz Béatrice and Bénédict: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

19:12:00 00:42:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 37834

2013 CLEVELAND INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, live from Severance Hall, the Concerto Finals; two finalists play tonight and two more tomorrow with The Cleveland Orchestra conducted by Stefan Sanderling

20:04:00 00:36:55 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 -- François Dumont, piano

21:00:00 00:36:20 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 -- Arseny Tarasevich-Nikolaev, piano

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech

LATE PROGRAM

23:02:00 00:05:26 Sir John Stevenson The Last Rose of Summer

Irish Chamber Orchestra Mitch Farber John O'Conor, piano WSchatz 14

23:07:00 00:04:09 Reynaldo Hahn Three Preludes on Irish Folk Tunes

Hüseyin Sermet, piano; Kun Woo Paik, piano Valois 4658

23:13:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

23:17:00 00:13:12 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

23:32:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:41:00 00:06:04 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Introduction Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

23:47:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:56:00 00:02:32 Miguel Llobet Catalan Folksong "Canço del lladre"

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45975