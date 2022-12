Program Guide 07-23-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:39:00 00:31:29 Franz Berwald Symphony No. 2 in D

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

01:14:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

01:51:00 00:19:04 Arthur Meulemans Symphony No. 3

Alexander Rahbari BRT Philharmonic MarcoPolo 223418

02:14:00 00:47:20 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat Op 83

Cleveland Orchestra George Szell

Leon Fleisher, piano; Jules Eskin, cello Sony 63225

03:03:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

03:40:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

04:14:00 00:19:04 Franz Liszt Gretchen from "A Faust Symphony"

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

04:34:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

05:18:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

05:42:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

05:49:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

06:06:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump

La Nef Atma 2650

06:12:00 00:07:54 Franz Berwald Estrella de Soria: Overture

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

06:22:00 00:05:29 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423061

06:30:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Orchestra Decca 414370

06:41:00 00:07:11 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Brodsky Quartet Chandos 10761

06:51:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Members of Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin DeutGram 13993

06:56:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

07:12:00 00:11:33 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz

Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

07:26:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

07:40:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

07:51:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Harrington String Quartet

Charles Bruffy Phoenix Chorale; Ola Gjeilo, piano Chandos 5100

07:56:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

08:07:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir

Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ;

Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

08:12:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

08:26:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

08:40:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

08:51:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay

London Symphony Orchestra John Williams

Joshua Bell, violin Sony 60659

08:57:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras

Eric Ruske, horn Telarc 80367

09:06:00 00:15:41 Maurice Ravel Five Pieces for Children from "Mother

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

09:26:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen

Boston Pops Orchestra John Williams

Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:35:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

09:46:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

09:57:00 00:02:58 José Luis Merlin Suite del recuerdo: Chacarera

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

10:02:00 00:01:54 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:04:00 00:02:05 Anatoly Lyadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

10:08:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda "Asturias" Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

10:18:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

10:25:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

10:33:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Sir John Eliot Gardiner Orch Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

10:51:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic Orchestra MCA 6231

11:19:00 00:06:56 Gioacchino Rossini Il viaggio a Reims: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62653

11:28:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

11:37:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:52:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

12:12:00 00:03:38 John Philip Sousa March "The Liberty Bell"

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:16:00 00:07:43 Pablo de Sarasate Gypsy Airs Op 20

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer

Akiko Suwanai, violin Philips 464531

12:26:00 00:06:01 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Vienna Ensemble Sony 57974

12:33:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

12:42:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:52:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

13:02:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

13:39:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:00:00 00:02:50 Jeremiah Clarke Trumpet Voluntary "Prince of Denmark's March"

English Chamber Orchestra Anthony Newman

Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

14:02:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

14:04:00 00:09:26 Leopold Mozart Symphony in G

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:14:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute;

Hans Elhorst, oboe Philips 400017

14:22:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11

Berlin Radio Symphony Marek Janowski

Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

14:45:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

15:00:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

15:05:00 00:03:13 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Dites-lui

London Philharmonic Orchestra Sir John Pritchard

Frederica von Stade, mezzo CBS 39315

15:10:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

15:17:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow

Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

15:26:00 00:14:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 7 in G minor

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti

Angela Hewitt, piano Hyperion 67307

15:43:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

15:55:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

15:58:00 00:02:51 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete

Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket

Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

16:06:00 00:02:42 Francesco Cilea Adriana Lecouvreur: Act 2 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:11:00 00:12:09 Béla Bartók Allegro giocoso from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

16:26:00 00:04:53 Miklós Rózsa The Golden Voyage of Sinbad: Suite

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:35:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

16:46:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

16:51:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

16:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Ensemble Sonnerie Monica Huggett

Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

17:05:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

17:12:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth

Janine Jansen, violin Decca 475011

17:23:00 00:11:39 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 86

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

17:38:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston

Philippe Racine, flute Novalis 150088

17:46:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:52:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw

Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

18:09:00 00:25:36 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 12 in A major

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher, piano Sony 743505

18:37:00 00:02:36 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Telarc 80522

18:42:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

18:48:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

19:02:00 00:22:10 Luigi Boccherini Symphony No. 5 in C major Op 12

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

19:26:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C major

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

20:02:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis

Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

20:19:00 00:37:25 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Cleveland Orchestra George Szell

Leon Fleisher, piano Sony 42445

CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Sakari Oramo, conductor; Yuja Wang, piano

21:03:00 00:11:00 Brett Dean Amphitheater

21:17:00 00:27:36 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

21:48:00 00:34:45 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

22:25:00 00:32:09 (encore) Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Lorin Maazel, conductor

23:02:00 00:07:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher, piano Sony 743505

23:09:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings

Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:21:00 00:06:48 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Leon Fleisher, piano Vanguard 1551

23:27:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Orchestra Charles Rosekrans

Clio Gould, violin Telarc 80562

23:40:00 00:09:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Concerto for 2 Pianos

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher, piano;

Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

23:49:00 00:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:56:00 00:02:09 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Heinrich Schiff, cello; Samuel Sanders, piano Decca 2334