Program Guide 07-19-2013

00:02:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

00:23:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

01:06:00 00:15:31 Anatoly Lyadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

01:23:00 00:43:41 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Judi Dench, narrator;

Kathleen Battle, soprano; Frederica von Stade, mezzo;

Tanglewood Festival Chorus DeutGram 439897

02:08:00 00:15:35 Ture Rangström Divertimento elegiaco

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

02:25:00 00:17:34 Igor Stravinsky Suite italienne

Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

02:43:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras

Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

03:37:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

04:20:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D major Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

04:57:00 00:39:10 César Franck Symphony in D minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

05:48:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

06:05:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

06:13:00 00:11:28 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Seattle Symphony Gerard Schwarz Maria Larionoff, violin Naxos 572693

06:26:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

06:32:00 00:07:39 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

06:40:00 00:07:18 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

06:51:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March "Lights Out"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:05:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:10:00 00:05:20 Franz Joseph Haydn Finale from Piano Trio No. 45

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

07:20:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

07:24:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:25:00 00:06:10 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Waltz Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9454

07:40:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:49:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

07:54:00 00:03:23 Alexey Pajitnov Tetris: Theme

Andrew Skeet London Philharmonic Orchestra X5 Group 2011

08:05:00 00:02:12 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras

Michael Schade, tenor; Richard Van Allen, bass;

Men of Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:10:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

08:20:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Orchestra Leonard Slatkin

Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

08:30:00 00:09:22 Arturo Márquez Danzon No. 2

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

08:40:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:51:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

08:57:00 00:04:54 Leonard Bernstein On the Waterfront: Selections

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

09:40:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

09:45:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor;

Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

09:55:00 00:02:31 Josef Strauss Polka "The Soubrette" Op 109

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

10:00:00 00:03:26 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Canadian Brass Steinway 30008

10:03:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

10:08:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm

Berlin Philharmonic James Levine

RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

10:17:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow

Sharon Bezaly, flute Bis 1359

10:24:00 00:06:19 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Werner Feder MDR Symphony Orchestra MarcoPolo 220310

10:30:00 00:13:27 Richard Wagner Rienzi: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:54:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

11:23:00 00:05:59 George Frideric Handel Coronation Anthem "Zadok the Priest"

London Philharmonic Orchestra Sir Andrew Davis

London Chorus EMI 28379

11:31:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:41:00 00:06:57 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 4114

11:48:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

12:13:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:18:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz "Estudiantina" Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:26:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

12:32:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

12:43:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev

Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

12:55:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

13:00:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

13:44:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

14:00:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

14:03:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano;

Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo;

Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

14:09:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

14:22:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

14:33:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

14:47:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia

Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

15:00:00 00:03:00 Alfredo Casella March Op 57

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:06:00 00:05:40 Stephen Paulus Berceuse

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

15:15:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola;

Colin Carr, cello Sony 547060

15:23:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz "Delirious" Op 212

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

15:34:00 00:13:07 Benjamin Britten Phantasy Quartet No. 2 Op 2

Frank Rosenwein, oboe; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola;

Charles Bernard, cello S&W 1

15:48:00 00:11:09 Béla Bartók Finale from Violin Concerto No. 2

Swedish Radio Symphony Daniel Harding

Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

15:58:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

16:06:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:11:00 00:11:29 Peggy Stuart Coolidge Pioneer Dances

Siegfried Landau Westphalian Symphony Vox 5157

16:31:00 00:05:55 Frederick Delius Summer Night on the River

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

16:38:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

16:41:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture

Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

16:52:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

16:56:00 00:02:33 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from "Exsultate, jubilate"

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras

Danielle de Niese, soprano Decca 13277

17:05:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

17:12:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from "Italia" Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

17:40:00 00:05:52 Maurice Ravel Boléro National Philharmonic

Barry Wordsworth Evelyn Glennie, percussion RCA 61386

17:47:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

17:52:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very model

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras

Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

17:56:00 00:02:27 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer, violin Decca 12490

18:09:00 00:19:34 Alfredo Casella Italia Op 11

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

18:30:00 00:05:55 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Natalie Dessay, soprano;

Delphine Haidan, mezzo EMI 56569

18:39:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

18:45:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:56:00 00:02:20 Stephen Goss The Chinese Garden: Red Flowers Blooming

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

19:02:00 00:17:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:21:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

19:56:00 00:01:59 Alberto Ginastera Estancia: Rodeo

Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999

20:02:00 00:13:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:18:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

20:56:00 00:02:45 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

21:02:00 00:07:44 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

21:11:00 00:43:33 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

21:55:00 00:03:20 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland,

a citadel of free speech, The Honorable Tom Barrett, Mayor of Milwaukee

& Chair of the Great Lakes and St. Lawrence Cities Initiative

23:02:00 00:06:26 Jean Sibelius Karelia Suite: Ballade Op 11

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

23:08:00 00:07:32 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

23:15:00 00:05:25 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:23:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

23:27:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:33:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

23:41:00 00:07:19 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 5186058

23:44:00 00:04:52 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

23:51:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139